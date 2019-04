Es war ein intensives Spiel, dem sich Werders Fußballfrauen in Essen stellen mussten. In dieser Szene kämpfen Julia Kofler (links) und Danica Wu um den Ball. Verdient gingen die Bremerinnen 2:0 in Führung, doch am Ende kassierten sie spät das 2:2. (Baumgart/hansepixx)

Essen. Sie waren so nah dran an einem Sieg, doch die Fußballerinnen des SV Werder Bremen mussten sich am Ende mit nur einem Punkt zufriedengeben. Bis kurz vor Schluss führte die Bremer Mannschaft im Bundesliga-Duell mit 2:1 gegen die SGS Essen, doch in der Nachspielzeit konnten die Gastgeberinnen durch Nationalspielerin Lea Schüller zum 2:2 ausgleichen. Damit bleibt das Team von Daniel Kraus seit zwölf Spielen weiter ungeschlagen. Fast, aber auch nur fast, hätten die Werder-Damen nach einer starken Leistung diese Essener Serie beendet. Immerhin, ein Punktgewinn in Essen war im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten gewesen und deshalb überwog hinterher die Freude darüber.

„Natürlich ist es ärgerlich, wenn der Ausgleich in der Nachspielzeit fällt. Dennoch können wir uns über einen Punktgewinn freuen“, erklärte Trainerin Carmen Roth. Schließlich sei Essen eine absolute Spitzenmannschaft. Roth zeigte sich dann auch sehr zufrieden über die Leistung ihrer Fußballerinnen. „Wir waren von Beginn an sehr gut drin in der Partie und gehen aus meiner Sicht auch verdient in Führung. Dass Essen in der Nachspielzeit trifft, spricht letztlich auch für die Qualität des Teams.“

Dennoch: Mit drei Punkten hätten sich Werders Fußballerinnen entscheidend von den unteren Rängen absetzen können. Nun beträgt der Abstand zu Leverkusen, die auf dem elften Tabellenplatz liegen, nur einen Punkt. Zum neunten Rang, den der MSV Duisburg trotz der 0:5-Niederlage gegen Wolfsburg innehält, sind es drei. Doch noch ist alles möglich und der Klassenerhalt in Sicht. Am 5. Mai empfängt Werder zu Hause den SC Sand. Mit dieser starken Vorstellung in Essen und der Gewissheit, dass man zu Hause in diesem Jahr noch nicht verloren hat, dürften Werders Fußballerinnen selbstbewusst in die Partie gehen. Nach der Begegnung gegen Sand wartet eine schwierigere Aufgabe: Am 8. Mai reist der FC Bayern nach Bremen.

Doch dass die Mannschaft sich nicht verstecken muss, hat sie wieder bewiesen. Sie knüpfte nahtlos an die starke Leistung der Vorwoche an. In der 19. Minute kam die Mannschaft erstmals mit einem Angriff vors Essener Tor und nur zwei Minuten später fiel die 1:0-Führung. Zunächst scheiterte noch Julia Kofler, aber dann setzte Verena Volkmer nach und drückte den Ball über die Essener Torlinie. Werder zeigte sich in der Defensive stabil und nutzte perfekte seine Chance. Statt sich hinten reinzustellen, griffen die Gäste weiter an und versuchten nachzulegen, was in der ersten Halbzeit jedoch nicht gelang.

Nach der Halbzeitpause jedoch blieb Werder weiter offensiv und belohnte sich mit einem zweiten Treffer. Über mehrere Stationen kam der Ball zu Reena Wichmann, die zum 2:0 in der 53. Minute traf. Doch die Gastgeberinnen ließen nicht nach und schlugen nur fünf Minuten später zurück. Turid Knaak verkürzte zum 1:2. Essen erhöhte den Druck. Zunächst blieb Werders Defensive stabil, doch in der 92. Minute konnte sie den Ausgleich nicht verhindern.