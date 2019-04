Bremen. Handball-Zweitligist SV Werder Bremen treibt die Personalplanungen voran und hat jetzt mit Alina Defayay vom Drittligisten TV Hannover-Badenstedt eine weitere Spielerin verpflichtet. Die 21-jährige Kreisläuferin unterschrieb bei den Grün-Weißen einen Vertrag bis 2021 und ist nach Denise Engelke (TV Oyten/Rückraum) und Maren Gajewski (SV Henstedt-Ulzburg/Rechtsaußen) der dritte externe Neuzugang. Gefayay spielt seit 2014 für den TV Hannover-Badenstedt (ehemals HSG Hannover-Badenstedt), mit dem sie 2016 als Meister der 3. Liga Nord den Aufstieg feierte und anschließend zwei Jahre lang in der Zweiten Liga aktiv war. Dabei erzielte die Kreisläuferin insgesamt 49 Treffer. „Ich freue mich, dass ich bei Werder wieder die Chance bekomme, in der 2. Bundesliga zu spielen“, sagt Defayay, die in Hannover Wirtschaftswissenschaften studiert.

„Wir haben eine weitere Schlüsselposition mit einer jungen und dennoch schon erfahrenen Spielerin besetzt, die auch defensiv überzeugt“, freut sich Werders Leistungssport-Koordinator Patrice Giron. „Das Probetraining hat gezeigt, dass Alina nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passt.“ Werder, das nach der Saison aufgrund von neun Abgängen vor einem Umbruch steht, hat damit nun insgesamt zehn Spielerinnen unter Vertrag. „Weitere personelle Entscheidungen werden wir in der kommenden Woche bekanntgeben können“, sagt Patrice Giron und ergänzt: “Wir werden wieder eine sehr interessante Mannschaft haben mit jungen und erfahrenen Spielerinnen aus der Region, die ehrgeizig sind und sich mit dem Handball bei Werder und unseren Zielen identifizieren.“