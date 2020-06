Agata Tarczynska spielte zuvor beim VfL Wolfsburg. (Oliver Baumgart/Hansepixx.de)

Groß schien der Verlust, als die Fußball-Frauen von Werder Bremen im Mai erklärten, dass die Rekordtorschützin Cindy König den Verein verlassen werde. Doch schon damals war klar: Es soll nicht nur bei Abgängen bleiben, der Bundesliga-Aufsteiger bastelt weiter munter an der Zukunft. Nach Margarita Gidion vom 1. FFC Frankfurt und Jasmin Sehan vom SC Sand bekommt der Kader jetzt einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison: Die Angreiferin Agata Tarczyńska wechselt vom VfL Wolfsburg II an den Osterdeich. Das bestätigte Werders Frauenfußball-Abteilungsleiterin Birte Brüggemann in einer Mitteilung des Vereins.

Agata Tarczyńska ist, wie der Name vermuten lässt, polnischer Abstammung. In der polnischen Nationalmannschaft hatte sie bereits zahlreiche Einsätze, zudem spielte Tarczyńska viele Spiele auf höchstem Niveau in der polnischen Liga, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Aber auch im deutschen Fußball habe die 31-Jährige bei ihren Stationen in Saarbrücken, Duisburg oder Wolfsburg viel Erfahrung sammeln können. 2005 kam sie als 17-Jährige erstmals nach Deutschland, um beim 1. FC Saarbrücken zu spielen. Trainer Alexander Kluge betont, Tarczyńska werde dem Team des SV Werder Bremen mit ihrer Torgefahr in der Offensive weiterhelfen. „Mit dem Wechsel von Agata bekommen wir eine erfahrene Spielerin dazu, die vor allem unseren jungen Talenten ein Vorbild sein wird. Mit ihrer langjährigen Erfahrung ist sie zudem dafür prädestiniert, eine Führungsrolle im neuformierten Team einzunehmen“, sagt Birte Brüggemann.

Grüne Herzen zur Begrüßung

Auf Facebook und Instagram begrüßten die Werder-Fans die 31-jährige Angreiferin bereits mit grünen Herzen und hießen sie sowohl auf deutsch als auch auf polnisch in den Kommentaren unter dem Beitrag der Werder Frauen willkommen. Auch die Fußballerin selbst bedankte sich in polnischer Sprache in einem Instagram-Beitrag beim VfL Wolfsburg für ihre Zeit dort und schrieb, dass sie es kaum erwarten könne, das neue Kapitel beim SV Werder Bremen zu beginnen. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung an der Weser. Werder ist ein ambitionierter Verein, der sich in der ersten Liga etablieren möchte. An diesem Ziel möchte ich gerne mit meiner Erfahrung mitwirken“, sagte sie in der Mitteilung des Vereins.

Agata Tarczyńska kommt auf insgesamt 13 Einsätze in der Frauen-Bundesliga und erzielte dabei einen Treffer. In der zweiten Frauen-Bundesliga spielte sie 66 Mal, erzielte dabei erstaunliche 38 Tore. In ihrem Heimatland Polen hatte Tarczyńska über 100 Einsätze für verschiedenste Vereine in der ersten Liga und erzielte dabei mehr als 100 Pflichtspieltreffer. Zudem absolvierte sie 56 Partien für die A-Nationalmannschaft Polens und traf dabei zehn Mal. Werder spielt nach einem Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes in der Saison 2020/2021 wieder erstklassig, nachdem die Saison wegen der Corona-Schutzmaßnahmen abgebrochen werden musste. Mitte Mai hatte die Mannschaft trotzdem wieder mit dem Training begonnen.