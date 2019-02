Die Tinte ist drauf: Der Brasilianer Gustavo Tsuboi hat einen Jahresvertrag unterzeichnet – sehr zur Freude von Teammanager Sascha Greber (links) und Trainer Cristian Tamas. (Kuhaupt)

Bremen. Es war schon ein besonderer Moment für Gustavo Tsuboi. Hand in Hand mit seiner Frau Janderry betrat der brasilianische Tischtennisprofi am Montagmittag die Klaus-Dieter-Fischer-Halle, die Heimstätte des Bundesligisten SV Werder, für den er in der kommenden Saison spielen wird. Tsuboi ist die neue Nummer zwei im Team des deutschen Mannschaftsmeisters von 2013; der 33-Jährige ist als Nachfolger von Omar Assar verpflichtet worden, der im Sommer bekanntlich zum deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf wechselt.

Dieser Antrittsbesuch in Bremen passte ideal in Tsubois Zeitplan. Denn wie so viele Topspieler aus aller Welt startet auch er bei den an diesem Dienstag in der ÖVB-Arena beginnenden German Open, wo er sich in der Vorrunde mit dem Slowenen Bojan Tokic und dem jungen Australier Xuqi Lin auseinandersetzen muss. Bis Freitag hat sich Tsuboi in einem Appartement eingemietet – zunächst einmal, "denn wenn ich es bis ins Hauptfeld schaffe, bleibe ich natürlich länger".

Und weil der künftige Werderaner nun schon mal mehrere Tage in Bremen weilen wird, hat er seine Frau Janderry gleich mitgebracht. Wenn sich die Gelegenheit bietet, will sich das Ehepaar Tsuboi zumindest schon mal einen ersten Eindruck von der Stadt verschaffen, die ab Ende Juli, spätestens aber Anfang August dann ihre neue Heimat sein wird. Denn an eben diesem Montag hat Gustavo Tsuboi den Vertrag unterzeichnet, der ihn für die kommende Saison an Werder bindet.

Tsuboi, aktuell noch in Diensten des polnischen Spitzenklubs Politechnika Rzeszow, kennt die Bundesliga bereits. Von 2014 bis 2016 hat er zwei Serien das Trikot des Erstligisten TTC Schwalbe Bergneustadt getragen. Dort habe er sehr viel gelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt, berichtet Tsuboi. Nach zwei Jahren in Polen kehrt er nun also zurück in "eine der stärksten Ligen der Welt". Glücklich sei er darüber, betont der Brasilianer mit japanischen Wurzeln und fügt an: "Ich wünsche mir, dass ich mir in der Bundesliga einen Namen machen kann."

Der SV Werder soll für Tsuboi, aktuell die Nummer 47 in der Weltrangliste, der nächste Schritt in seiner Karriere werden, "Bremen ist für mich eine neue Herausforderung". Er will sich weiterentwickeln, noch besser, noch stärker und konstanter werden. Und er ist überzeugt davon, dass der SV Werder ihm alle nötigen Voraussetzungen dafür bietet. Angefangen beim Trainerteam um Headcoach Cristian Tamas über die medizinische Versorgung bis hin zur Organisation.

"Es hat mich beeindruckt, wie professionell hier gearbeitet wird", sagt Gustavo Tsuboi, der ab Sommer nicht nur in Bremen leben, sondern auch ein fester Bestandteil der Bremer Trainingsgruppe sein wird. Er freut sich darauf. Denn aktuell lebt und trainiert er beim Bundesligisten in Ochsenhausen, spielt aber in Polen. Was einerseits einen großen Aufwand und Fahrerei bedeutet und andererseits für ihn auch den Nachteil hat, dass er im Trainingsbetrieb nicht derart gefördert wird wie ein Kaderspieler des Klubs. Mit Cristian Tamas weiß er nun künftig einen Trainer an seiner Seite, der es versteht, Spieler besser zu machen.

Mit der Verpflichtung von Gustavo Tsuboi bahnt sich also eine Geschichte an, von der absehbar beide Seiten profitieren könnten. "Gustavo war unser Wunschspieler", sagt Werders Teammanager Sascha Greber über die Neuverpflichtung. Ein Spieler, der das Anforderungsprofil zudem komplett erfüllt, wie Trainer Tamas betont. Denn Tsuboi ist Linkshänder und noch dazu ein exzellenter Doppelspieler. "Einen Spieler dieses Kalibers muss man erst einmal finden", sagt Tamas auch vor dem Hintergrund, dass in der Bundesliga ab der kommenden Saison beim Stand von 2:2 ein Doppel die Entscheidung bringen soll. Eine Neuerung, die durchaus reizvoll ist, die die Klubs bei der Zusammenstellung des Kaders aber auch zusätzlich unter Druck setzt.

Werder hat also diesbezüglich seine Hausaufgaben gemacht. Tsuboi, die Nummer zwei in Brasilien und mit seinem Nationalmannschaftskollegen Hugo Calderano unter anderem Sieger der Schweden Open 2016, ist aber nicht nur wegen seiner nachgewiesenen Doppelqualitäten eine Bereicherung für das Team. Tsuboi ist auch im Einzel eine Hausnummer, ein Spieler, der über einen sehr starken Aufschlag verfügt, mit viel Risiko und Härte agiert und in jedem Ballwechsel die schnelle Entscheidung sucht. Die Aufgabe, als Zweier stets auf den Topspieler des Gegners zu treffen, "ist undankbar", sagt Greber. "Aber mit Gustavo haben wir jemanden gefunden, der solche Drucksituationen bewältigen kann", sagt Tamas. Greber pflichtet bei und verweist darauf, dass Tsuboi in seiner Zeit in Bergneustadt unter anderem zweimal Werders Spitzenspieler Bastian Steger bezwungen hat.

Die Entwicklung, die Gustavo Tsuboi gerade in den zurückliegenden Jahren genommen hat, ist tatsächlich bemerkenswert. Denn der heute 33-Jährige ist ein Spätstarter. Als Zwölfjähriger nahm er erstmals einen Tischtennisschläger in die Hand – und fand Gefallen daran. Danach ging es rasant aufwärts, als Junior stand er bereits im Nationalkader und gehörte zu den besten Spielern der Welt. Weil der Tischtennissport in Brasilien lange nur ein Randsport gewesen ist und strukturell noch immer Nachholbedarf hat, zog es den 20-jährigen Tsuboi erstmals nach Europa. Vier Jahre spielte er in der zweiten französischen Liga, zweifelte dann aber an der Fortsetzung seiner Profikarriere und kehrte in seine Heimatstadt Sao Paulo zurück.

Der zweite, deutlich erfolgreichere Versuch, seine Karriere voranzutreiben, folgte nach 2014 mit besagten Wechsel in die Bundesliga. "Ich kann mein Level aber immer noch steigern und immer noch dazulernen", sagt Tsuboi, der Brasilien bereits dreimal bei Olympischen Spielen vertreten hat. Er sei stolz, dass Werder Interesse gezeigt habe, ihn zu verpflichten, und er sagt: "Ich hoffe, ich habe eine gute Zeit hier."