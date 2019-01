Mattias Falck, bis 2018 bekannt und erfolgreich unter seinem Geburtsnamen Karlsson, ist Schwedens Nummer eins im Tischtennis und in der Saison 2019/20 auch Werders neuer Topspieler. (Pingfan/dpa)

Die Mannschaft des SV Werder Bremen steht in der Tischtennis-Bundesliga vor ihrem größten Umbruch seit Jahren. Mindestens zwei Akteure werden sich dem diesjährigen Pokalfinalisten zur neuen Saison anschließen. Mit dem Schweden Mattias Falck kommt die aktuelle Nummer 13 der Weltrangliste – einen so hoch platzierten Akteur hatte Werder seit den Zeiten von Chuang Chih-Yuan (Nr. 6) nicht mehr im Kader.

Auch die zweite Neuverpflichtung ist ein Hochkaräter: Der 22-jährige Kasache Kirill Gerassimenko ist die Nummer 43 der Welt und möchte in Bremen den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Werders Verantwortliche, Teamchef Sascha Greber und Trainer Cristian Tamas, sind stolz, dass sie zwei exzellente Spieler vom Wechsel nach Bremen überzeugen konnten. „Das ist in diesen schweren Zeiten gar nicht einfach“, sagt Cristian Tamas, der das Verhandlungsgeschick und die Hartnäckigkeit von Sascha Greber lobt.

"Er soll der Anführer unseres Teams werden"

Die „schweren Zeiten“, wie Tamas formuliert, haben jedoch nichts mit Werders derzeit unbefriedigender Situation als Tabellenvorletzter der Bundesliga zu tun. Vielmehr haben die weltbesten Akteure derzeit einen hervorragenden Markt, um sich zumindest finanziell die Rosinen herauszupicken. Die Japaner locken vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele 2020 im eigenen Land ausländische Cracks mit Topgehältern in ihre Liga.

Umso erleichterter sind die Werderaner, nun gleich zwei große Fische an Land gezogen zu haben. Für Mattias Falck, der bis zu seiner Hochzeit im Vorjahr Karlsson hieß und dann den Namen seiner Frau annahm, gilt die Bezeichnung schon jetzt. „Er soll der Anführer unseres Teams werden“, sagt Greber. „Er ist ein Beißer, ein Kämpfer – so einen Typen brauchen wir“, sagt Tamas. Und was sagt der Schwede, der im Januar 2019 in Europa hinter Timo Boll und vor Dimitrij Ovtcharov die Nummer zwei ist? „Ich habe viel Gutes über Werder gehört. Ich sehe gute Möglichkeiten, mich zu verbessern, und möchte viele Siege dazu beitragen, dass wir in der Bundesliga in die Play-off-Runde der besten Vier kommen.“ Dieses Ziel verfolgt Werder seit 2013 erfolglos.

Mehr zum Thema Tischtennis-Bundesliga Werder feiert 3:2-Sieg Nach ihrer Glanzvorstellung im Pokalfinale gingen Werders Tischtennis-Herrn selbstbewusst ins Spiel ... mehr »

Natürlich verdienen Tischtennis-Profis auch in Bremen gutes Geld. Aber weil sie woanders mehr verdienen könnten, müssen es andere Gründe sein, die für Werder sprechen. Den guten Ruf des Vereins in der Szene bestätigt Falck. Tamas wertet seinen Wechsel „im vorolympischen Jahr als Indiz, dass er Werder vertraut“. Denn im Jahr vor Olympia wollen sich die Topspieler besonders zeigen. Jeder möchte einer der beiden Akteure sein, die ihr Land in Tokio im Einzelwettbewerb vertreten dürfen. Vor diesem Hintergrund will gut überlegt sein, für wen der Spieler aufschlägt.

Der 27-jährige Falck spielte neun Jahre in Schweden, acht davon in seiner Heimatstadt Halmstad, in der er nach wie vor lebt, und lief in der vergangenen und aktuellen Saison für den französischen Klub AS Pontoise-Cergy unter anderem in der Champions League auf. Für Falck ist die Bundesliga Neuland, aber angesichts seiner Klasse beunruhigt das Greber und Tamas nicht. „Das wird für ihn kein Problem sein“, sagt der Trainer.

Die Nummer eins seines Landes

Kirill Gerassimenko bringt trotz seines jungen Alters sogar schon zwei Jahre Bundesliga-Erfahrung mit. Der Kasache, der seine sportliche Grundausbildung mit 13 Jahren an der Werner-Schlager-Akademie in Österreich begann und in seiner Wahlheimat in Kapfenberg Erstliga-Erfahrung sammelte, kommt vom TTC Grenzau nach Bremen. Wie Falck ist er die Nummer eins seines Landes; wie Falck will auch er nach Tokio; und wie Falck hat auch er große sportliche Ziele. Aber im Gegensatz zu Falck, der stets sieben bis acht Stunden Autofahrzeit von Halmstad nach Bremen in Kauf nehmen wird, wird der Junggeselle Gerassimenko seinen Lebensmittelpunkt an die Weser verlegen.

„Kirill ist eins der größten europäischen Talente – unfassbar schnell und sehr spektakulär spielend“, sagt Greber. „Aber man kann ihn noch formen und weiter nach oben führen“, ergänzt Tamas. Der 22-Jährige träumt von Erfolgen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und möchte mit Werder in der Meisterschaft und im Pokal unter die besten Vier vordringen. Als Grenzaus aktuelle Nummer eins hat er eine nur knapp negative Saisonbilanz (10:11) - angesichts der Tatsache, dass der TTC lediglich auf Platz acht rangiert, beachtlich. Erst recht, weil er im Vorjahr in 24 Liga-Einsätzen nur fünf Siege gefeiert hatte.

Auch Werders Vereinspräsident sieht den Klub für die kommende Saison gut aufgestellt. „Beide Spieler passen sportlich und menschlich zu Werder“, sagt Hubertus Hess-Grunewald. Und: Werder wird das Team deutlich verjüngen, Mattias Falck mit 27 der Senior sein. Das Wechselkarussell war in Bremen in Schwung gekommen, nachdem der TSV Bad Königshofen kurz vor Weihnachten die Verpflichtung von Werders Nummer eins Bastian Steger (37) bekannt gegeben hatte.

Werder musste handeln und wurde dank guter Vernetzung rasch fündig. Und zwar gleich doppelt, weil die aktuelle Nummer zwei, Gustavo Tsuboi (34), letztlich die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt hat. Falls sich Werder und der Belgier Florent Lambiet (23) in ihren Vertragsverhandlungen nicht einigen können, käme noch eine dritte Neuverpflichtung dazu. Nur Hunor Szöcs (26) bleibt definitiv, er hat einen Vertrag bis 2020.