Im Sommer ist Schluss: Werders Mannschaftsführerin Birthe Barger (beim Wurf) beendet ihre langjährige Karriere im Leistungssportbereich. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Bremen. Die Handballerinnen des SV Werder Bremen stehen vor dem größten personellen Umbruch seit Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga im Sommer 2015. Mindestens neun Spielerinnen des aktuellen Kaders, darunter langjährige Stammkräfte, werden in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Grün-Weißen tragen. Weil sie sich altersbedingt aus dem Leistungssportbereich zurückziehen und kürzer treten wollen. Weil sie zu Höherem berufen sind und dem Lockruf aus der 1. Bundesliga folgen. Oder weil ihre Entwicklung stagniert hat und sie sich nicht mehr für einen neuen Vertrag empfohlen haben.

„Da ist ordentlich Bewegung drin“, sagt Patrice Giron. Natürlich bedauert der Leistungssportkoordinator des SV Werder die Abgänge von Leistungsträgerinnen wie Merle Heidergott (zum Erstligisten HSG Blomberg-Lippe) und der derzeit besten Torschützin Alina Otto , die es dem Vernehmen nach ebenfalls in die Bundesliga zieht. Giron sieht die derzeitige Entwicklung aber auch als Chance, „eine neue Mannschaft zusammenzustellen, die sich absehbar aus dem ständigen Abstiegskampf verabschiedet“. Eine Mannschaft, die „jung, pfiffig, dynamisch“ sein soll, so Giron. Mit zahlreichen Spielerinnen hat er in den vergangenen Wochen Gespräche über die Zukunft geführt, „das ist Teil unseres Jobs“, sagt er. Und er sagt auch, dass man in so einer Phase auch den Mut haben müsse, neue Impulse zu setzen. Doch der Reihe nach.

Neben Heidergott, im Vorjahr zur besten Zweitligaspielerin gekürt, und Otto stehen künftig auch etablierte Stammkräfte wie Jennifer Börsen, Birthe Barger, Lena Janssens und Nele Osterthun nicht mehr zur Verfügung. Dieses Quartett habe in den vergangenen Jahren mit großem Engagement dazu beigetragen, das Team in der 2. Bundesliga zu etablieren, sagt Giron. Ein Quartett, das fehlen wird, sportlich und auch menschlich, sagt Trainer Dominic Buttig. „Das tut schon weh, solche Führungsspielerinnen zu verlieren.“

Börsen kam 2011 im Alter von 18 Jahren aus Bad Wildungen an die Weser und ist derzeit nach Torfrau Meike Anschütz die dienstälteste Spielerin im Team. Jetzt will sich die Rückraum-Allrounderin aus dem Leistungssport zurückziehen. Der Handball habe in den vergangenen acht Jahren viel Zeit in Anspruch genommen, sagt Börsen, „nun möchte ich mir erst einmal mehr Zeit für Privates nehmen.“ Auch Birthe Barger, seit 2017 Mannschaftsführerin, wird im Sommer ihre Karriere beenden. Die erfahrene Linkshänderin kam nach dem Zweitligaaufstieg zum SVW, zuvor hatte sie beim VfL Oldenburg in der Bundesliga und auch im Europapokal gespielt und mit dem VfL 2012 den DHB-Pokal gewonnen. „Ich bin sehr dankbar für vier tolle Jahre beim SV Werder“, sagt Birthe Barger – und verspricht, alles dafür tun zu wollen, dass es auch in der nächsten Saison Zweitliga-Handball in Bremen gibt.

„Dem Körper etwas Erholung gönnen“, das ist der Grund, warum sich Nele Osterthun aus dem Kader verabschiedet. Die Kreisläuferin kam 2014 vom Landesligisten SG Findorff zum SVW, gehörte zum Aufstiegsteam und ist mit ihren jetzt 31 Jahren immer noch eine feste Größe. Berufliche Gründe hat wiederum der Abschied von Lena Janssens, die 2015 vom TuS Komet Arsten gekommen war. „Ich bin sehr froh, dass ich vier Jahre lang auf diesem Niveau Handball spielen konnte“, sagt die 25-jährige Linkshänderin, die sich nun aber voll auf ihr Referendariat als Grundschullehrerin konzentrieren möchte.

Neben den sechs bereits genannten Akteurinnen scheiden am Saisonende noch drei weitere Spielerinnen aus. Kreisläuferin Jana Schaffrick wechselt zum Ligarivalen SG Kirchhof, unklar ist derweil noch die sportliche Zukunft von Alexandra Meyer und Sarolta Selmeci, deren Verträge nicht verlängert wurden. Torfrau Meyer wurde aussortiert, weil der SVW künftig auf dieser Position nicht mehr auf ein Trio, sondern auf ein Duo bestehend aus Marie Andresen und Meike Anschütz setzt. Die erstligaerfahrene Ungarin Selmeci, erst vor dieser Saison aus Rödertal gekommen, hat derweil die hohen Erwartungen nicht erfüllt und muss ebenfalls gehen.

Neun Abgänge sind es also – bisher, denn es ist abzuwarten, ob sich Rückraumakteurin Lotta Heinrich in den verbleibenden sieben Partien noch für ein neues Vertragsangebot empfehlen kann oder ebenfalls verabschiedet wird. Abgänge, denen aber auch schon ein Grundgerüst für die nächste Saison gegenübersteht. Neben den beiden Torfrauen Andresen und Anschütz haben Rabea Neßlage, Lena Thomas, Jordis Mehrtens, Malin Pods und Pia Döpke Verträge für die kommende Spielzeit unterschrieben. Und es gibt auch erste externe Neuzugänge aus der dritten Liga zu vermelden: Denise Engelke (TV Oyten/Rückraum) und Maren Gajewski (SV Henstedt-Ulzburg/Rechtsaußen) haben in dieser Woche jeweils einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. „Mit weiteren interessanten Spielerinnen sind wir in aussichtsreichen Gesprächen“, sagt Patrice Giron. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den Kader in Kürze weiter vervollständigen können.“

Zur Sache

Nellingens Rückzug ist Werders Chance

Der TV Nellingen zieht sein Team im Anschluss an die laufende Saison aus der 1. Handball-Bundesliga der Frauen zurück und macht einen Neuanfang in der 3. Liga. „Wirtschaftlich ist es uns nicht möglich, eine konkurrenzfähige Mannschaft für die Bundesliga zu stellen“, begründet Nellingens Geschäftsführer Bernd Aichele diesen Schritt. Zuvor hatten bereits sieben Spielerinnen erklärt, den Verein im Sommer verlassen zu wollen. Der Deutsche Handball-Bund hat den freiwilligen Rückzug in Liga drei bereits genehmigt. Was wiederum Auswirkungen auf die Zahl der Absteiger in der 1. und auch 2. Bundesliga hat. So werden aus der zweiten Liga jetzt nur noch zwei Teams absteigen – und das eröffnet dem SV Werder Bremen eine völlig neue Chance im Kampf um den Klassenerhalt. Die Grün-Weißen sind aktuell nämlich Drittletzter und wären, sofern dieser Platz an den ausstehenden sieben Spieltagen behauptet werden kann, somit gerettet. Anstatt also vier Punkte auf die besser platzierten Teams aus Lintfort und Zwickau aufholen zu müssen, gilt es nun, den Vorsprung von derzeit vier Punkten auf den Vorletzten HSG Gedern zu verteidigen. „Darauf ausruhen dürfen wir uns aber nicht, wir wollen schon noch Siege einfahren“, sagt Werders Trainer Dominic Buttig.

Weitere Informationen

An diesem Sonnabend bestreitet der SV Werder um 19.30 Uhr ein wichtiges Heimspiel im Abstiegskampf; Gegner ist die TG Nürtingen.