Sie haben es nicht geschafft. Sie hätten es durchaus schaffen können, sagt Werders Trainer Jonathan Carlstedt über das Bremer Schachteam, das in der virtuell ausgetragenen Champions League namens European Club Cup (ECC) in der Grupp C auf Rang sechs von zehn Mannschaften gekommen war. Zweiter hätte Werder werden müssen, um die sogenannte Phase zwei zu erreichen, in der nur noch 18 Teams in drei Gruppen statt 90 Teams in neun Gruppen im Wettbewerb bleiben. „Wir hätten dafür häufiger unsere guten Stellungen durchbringen oder die schlechten verteidigen müssen“, sagt Jonathan Carlstedt. So blieb es bei vereinzelten Achtungserfolgen wie dem von Vlastimil Babula gegen den russischen Großmeister Wladimir Fedossejew. „Als Trainingszweck war das ein voller Erfolg, der zumindest das Potenzial hatte, auch ein Wettkampferfolg zu werden“, findet Carlstedt. Werder hatte vorwiegend junge Talente aus der Bundesliga-Mannschaft eingesetzt. Gegen Teams mit geringerer ELO-Zahl kamen drei Siege heraus, gegen Vertreter aus Holland, Luxemburg und Frankreich - aber auch eine Niederlage gegen ZSK Maribor aus Slowenien. Gegen die vier höher dotierten Teams blieb es bei einem Punkt durch das 2:2 gegen Gijon 64 aus Spanien. Sieger der Gruppe C wurde Mednyi Vsadnik aus Russland vor dem Bundesligisten SF Deizisau.