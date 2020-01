Pia Döpke (rechts) setzt sich trotz vehementem und regelwidrigem Einsatz von Kyra Teixeira da Silva durch, schafft es im Abschluss jedoch nicht, den Ball im Waiblinger Tor unterzubringen. (Oliver Baumgart / hansepixx)

Denise Engelke verhaspelte sich nach der 24:30 (11:11)-Heimniederlage gegen den VfL Waiblingen im Gespräch mit Werder TV. „Wir brauchen Erfolgsverlebnisse.“ Um dann schnell nachzuschieben: „Ich meine Erfolgserlebnisse.“ Dass der Zweitliga-Handballerin des SV Werder Bremen das Wort Erfolgserlebnis nicht fließend über die Lippen kommt, liegt womöglich an der derzeitigen sportlichen Situation der Grün-Weißen. Werder ist als Tabellenvorletzter mit mickrigen 5:23 Punkten in akuter Abstiegsgefahr und stellt mit 1:19 Punkten den negativen Heimrekord in seinen fünf Bundesligajahren auf. „Wir werden die Punkte aber noch holen“, versprach Engelke, die nach dem Match zur Spielerin des Tages gekürt wurde.

Wer sich Werders erste Hälfte gegen Waiblingen angesehen hatte, der muss Engelke zustimmen, denn die Gastgeberinnen begannen mit einer derartigen Überzeugung und solch einem Schwung wie schon lange nicht mehr. Auch die Unterstützung von der Bank hatte eine andere Qualität, die Reservespielerinnen sprangen in den ersten 30 Spielminuten bei jedem Treffer der eigenen Mannschaft jubelnd auf und sorgten mit rhythmischem Klatschen für zusätzliche Unterstützung. „Wir glauben an uns und den Klassenerhalt, auch wenn Letzteres nicht leicht werden wird“, sagte Werders Torfrau Meike Anschütz. Zum gestärkten Selbstbild hatte freilich auch der Sieg zuvor in Freiburg beigetragen.

Abzulesen war das an der äußerst knackigen Verteidigung, die dem Tabellenfünften freiwillig keinen Zentimeter Platz schenkte. Dahinter war Marie Andresen im Tor glänzend aufgelegt. Bis zum 5:5 entnervte sie die Gäste schon viermal, bis zum Seitenwechsel betrug ihre Paradenquote satte 39 Prozent.

Der Auslöser dieser hoffnungsvollen Entwicklung bei den Bremerinnen heißt Robert Nijdam. Er gab nach zwei Auswärtsspielen in Zwickau und Freiburg (2:2 Punkte) nun auch in der heimischen Klaus-Dieter-Fischer-Halle seinen Trainer-Einstand vor rund 250 Zuschauern. „Er hat uns einen frischen Wind verpasst“, meinte Malin Pods, die nach ihrem Meniskusriss vor vier Monaten auf Rechtsaußen ein gutes Comeback feierte. Sie kam die finalen 17 Minuten für die wenig überzeugende Maren Gajewski aufs Feld und verbuchte zwei Tore und einen Fehlwurf für sich.

Auffällig ist bei Werder in allererster Linie die enorm positive Erscheinung des Niederländers, dem die Spielerinnen nach der kurzen Amtszeit sichtbar vertrauen. „Robert hat Bock auf das Projekt, wir bekommen von ihm viel direktes Feedback“, lobte Rabea Neßlage. Dieses Mal schaute die zusammen mit Meike Anschütz dienstälteste Spielerin des Teams nach einer langwierigen Knieverletzung noch von der Reservebank aus zu. „Ab dem nächsten Spiel habe ich mit ihr noch eine Variante mehr“, freut sich Nijdam auf das „richtige“ Comeback der Rückraumspielerin.

Seine Spielphilosophie für das Team lautet Tempo, Tempo und nochmals Tempo, was gegen Waiblingen bestens zu sehen war. Zunächst setzten die Gastgeberinnen die Gäste-Offensive mit einer aggressiven Abwehr unter starken Druck, über die zweite Welle oder langen Kreuzungen war dann im Angriff vor allem der Werder-Rückraum ständig in Bewegung. Neu ist auch der schnelle Anwurf nach einem Gegentreffer, mit dem die Bremerinnen den Gast dreimal überfallartig kalt erwischten. „Wir müssen aber noch schneller werden, spritziger sein und mehr Grundausdauer haben“, reicht Nijdam das noch nicht aus. Deshalb legen die Grün-Weißen auch im Training bei der Passgeschwindigkeit und der Bewegung ohne Ball deutlich zu. „Das müssen wir dann in guter Qualität 45 Minuten durchhalten“, fordert der ehemalige Juniorennationaltrainer der Niederlande.

Gegen Waiblingen fehlte noch diese gewünschte zusätzliche Viertelstunde. Werder agierte nach der Pause hastiger, vor allem aber bei der Ballannahme statischer, sodass die Gäste über 14:11 bis zum 23:17 entscheidend an Fahrt aufnahmen (49.). „Meine Mannschaft kann das noch viel besser“, betonte Robert Nijdam. Zum Glück fielen die Ergebnisse der Konkurrenz an diesem Spieltag zugunsten des SV Werder aus, sodass die Bremerinnen im ersten Rückrundenspiel am Sonnabend, 25. Januar, zu Hause gegen Nord Harrislee Boden gutmachen können – ja sogar müssen.

SV Werder Bremen: Anschütz, Andresen; Pods (2), Conze (2), Thomas (4), Mehrtens (1), Heinrich, Neßlage, Seidel (1), Engelke (10/3), Gajewski, Güter, Döpke, Defayay (4).