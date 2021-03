Er soll künftig als U17-Trainer die Talente entwickeln: Alexander Kluge. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Bremen. Im Sommer ist Schluss: Nach dem Saisonende wird Alexander Kluge seinen Posten als Trainer der 1. Frauenfußballmannschaft des SV Werder räumen und auf die Bank der grün-weißen U 17 zurückkehren. „Die zwei Jahre in der ersten Mannschaft haben meinen Horizont erweitert, aber ich merke einfach, dass die Nachwuchsarbeit meine große Leidenschaft ist“, so der 34-Jährige. Der interne Wechsel war dem Vernehmen nach vom Trainer selbst vorangetrieben worden. In sportlicher Hinsicht ist Kluge ja auch nichts vorzuwerfen, befindet sich sein Team doch auf einem guten Weg, die 1. Bundesliga zu halten. Zusätzlich zur Aufgabe bei der U 17 soll Kluge zukünftig übergreifend als Talentförderer wirken. „Ein kleiner, nächster Schritt, mit dem wir den Frauenfußball bei Werder fester verankern wollen“, sagt Hubertus Hess-Grunewald, zuständiger Geschäftsführer und Werder-Präsident. Einen Nachfolger für Alexander Kluge gibt es noch nicht. Für ihn muss Phillip Portwich bei der U 17 weichen. Ihm wurde eine andere Aufgabe im Verein angeboten.