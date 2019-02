Mehrere Nachlässigkeiten brachten Eintracht-Stürmer Yoost Driezemann in Position, sein strammer Schuss war für Werder-Keeper Mio Backmann unhaltbar (42.).

Durch den Doppelwechsel von Dominik Kasper und Tom Miesner (48.) erhielt das Mannschaftsgefüge deutlich mehr Stabilität und fortan hatte Werder Ball und Gegner überwiegend im Griff. „Eintracht hat das sehr gut und vor allen Dingen enorm aggressiv verteidigt“, lobte Dreyer die Hausherren, „wir haben es ihnen aber leider auch leicht gemacht, weil wir noch nicht unseren Rhythmus aus der vergangenen Saison gefunden und oft zu ungeordnet agiert haben.“ In dieser Spielzeit würden seiner Ansicht nach Kleinigkeiten ausreichen, um ein Spiel zu entscheiden, „deshalb müssen die Jungs einfach in jedem Spiel zu 100 Prozent konzentriert sein“, mahnte der Trainer, der später auch Ole Marx einwechselte. Nur wenig später traf der zur viel umjubelten 2:1-Führung (55.). Kurze Zeit später entschied der Unparteiische nach einem Foul an Werders Liam Bennnet Kümmritz auf Elfmeter, den Ricardo-Felipe Schwarz zum Endstand nutzte (57.). „Gegen Kiel dürfen wir uns solche Nachlässigkeiten nicht erlauben“, sagte Björn Dreyer vor dem nächsten Spiel am Sonnabend, 8. September, um 13.30 Uhr.

SV Werder Bremen: Backhaus; Ney, Miesner, Schwarz, Topp, Müller, Kozica, Tepe, Kümmritz, Erten, Chiarodia (eingewechselt: Kasper, Marx, Wrobel).