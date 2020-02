Denise Engelke war mit fünf Toren der einzige Werder-Lichtblick in Buchholz. (Oliver Baumgart /Hansepixx)

Robert Nijdam hat bei den Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen alle Hände voll zu tun. Seit knapp sieben Wochen arbeitet der Trainer-Nachfolger von Dominic Buttig mit ihnen an der Mission Klassenerhalt, deshalb hat er „von Bremen noch nicht viel gesehen„, wie er rund um die 22:32 (13:17)-Niederlage im Nordderby bei HL Buchholz 08-Rosengarten verriet. Vielleicht zwei, drei Male sei er in der Innenstadt gewesen. „Ich führe viele Gespräche, da die Mannschaft mental ziemlich weit unten war“, fuhr er fort. Das gilt jetzt auch in der Tabelle, in der die Grün-Weißen erstmals seit dem zweiten Spieltag die rote Laterne schwenken.

Trotzdem lässt sich der Niederländer seinen Optimismus nicht nehmen. „Wir machen Schritte vorwärts", sagte er. Wie im Gastspiel bei den „Handball-Luchsen", die seine Mannschaft eine Halbzeit intensiv beschäftigte. Denn ausgehend von einer starken Verteidigung mit einer ebenso überzeugenden Torfrau Marie Andresen lag Werder mit dem Favoriten bis zum 10:10 von Rabea Neßlage gleichauf (22.). „Im Angriff haben wir gute Lösungen für den Durchbruch gefunden", fand Nijdam, dessen Team den aufstiegswilligen Zweitplatzierten auch sonst mit schnellem Ballvortrag unter Druck setzte. Nach dem 12:14-Anschlusstreffer der im ersten Durchgang gut aufspielenden Rechtsaußen Malin Pods ließ Werder nach und fiel bis zur Pause auf 13:17 zurück.

Nijdam testete im Abwehrinnenblock Pia Döpke und Lotta Heinrich sowie im Angriff Jordis Mehrtens am Kreis und Denise Engelke auf Halbrechts, um weitere Alternativen zu haben. „Ein Erfolg bei unseren bisherigen Niederlagen wären Bonuspunkte gewesen, die wichtigen Spiele kommen noch", betonte Robert Nijdam.

Das Heimspiel am kommenden Sonnabend gegen den Zehnten TG Nürtingen dürfte dazu zählen, zumal die Grün-Weißen das Hinspiel mit 26:22 gewonnen hatten. Ein Wiedersehen mit ihrer letztjährigen Mannschaftskameradin Sarolta Selmeci gibt es jedoch nicht: Die Ungarin ist an Gebärmutterhalskrebs erkrankt und wird sich nach einer Operation einer Radiochemotherapie unterziehen.

SV Werder Bremen: Anschütz, Andresen; Pods (3), Conze (3), Thomas, Mehrtens (4), Heinrich (1), Neßlage (4/4), Seidel, Engelke (5/3), Gajewski, Güter (1), Döpke, Defayay (1)