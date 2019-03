Es gibt Schöneres, als 660 Kilometer im Bus mit einer Niederlage im Gepäckquer durch Deutschland zu touren. Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen mussten sich genau das in der Nähe von Stuttgart antun: Sie fuhren die siebeneinhalb Stunden mit einer 21:24 (13:10)-Niederlage von der SG H2Ku Herrenberg zurück und bleiben damit auf einem Abstiegsplatz kleben.

Trotzdem bleibt Dominic Buttig optimistisch: „Wir haben zuvor in Berlin die zweite Halbzeit gewonnen, jetzt in Herrenberg die erste: das packen wir das nächste Mal zusammen und schaffen das!“ Höchste Zeit wird es auf jeden Fall, da Werder, beginnend mit dem Heimspiel am Sonnabend um 19.30 Uhr gegen das Schlusslicht aus Trier, hintereinander gegen drei Teams aus dem unteren Tabellendrittel spielt. „Das sind richtungsweisende Partien, in denen wir allmählich punkten müssen“, so Buttig. Das allmählich sollte er aus seinem Wortschatz streichen, denn danach geht es für die Grün-Weißen bis auf das Gastspiel in Zwickau nur noch gegen die ersten Fünf der Tabelle. Und die Lizenzunterlagen für die kommende Saison in der zweiten Liga haben auch alle Vereine eingereicht.

SV Werder Bremen: Andresen, Meyer, Anschütz; Heidergott (6), Thomas (1), Mehrtens, Janssens (2), Heinrich (2), Neßlage (4/1), Osterthun, Selmeci, Barger (2), Otto (4/1)