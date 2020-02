So feiern die Werder-Handballerinnen den Sieg beim TuS Lintfort. Das 28:27 war der zweite Sieg in Folge und macht Hoffnung im Abstiegskampf der zweiten Bundesliga. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

„Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel“, hatte Trainer Robert Nijdam als Parole für die Handballerinnen des SV Werder ausgegeben. Kein Wunder also, dass die Spielerinnen den beeindruckenden 28:27 (14:13)-Erfolg beim TuS Lintfort am Sonnabend nach dem Abpfiff auch wie einen Endspielsieg feierten. „Das haben sie sich verdient, das war ein richtig gutes Spiel von uns“, sagte der Holländer nach Spielschluss. Denn nach dem zweiten Sieg in Folge ist der Glaube an den Klassenerhalt in der zweiten Liga wieder da. „Ein richtig wichtiger Sieg für die Psyche der Mädels“, fand Nijdam, „ein Big Point“.

Denn der Blick auf die Tabelle beweist: Nach dem Fall auf den letzten Tabellenlatz vor 14 Tagen mischt Werder jetzt wieder richtig mit im Abstiegskampf. Elf Spiele sind es noch bis zum Ende der Saison, aber der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen ist wieder ein Stückchen kleiner geworden.

In Lintfort hatten die Gäste im ersten Abschnitt noch nicht zur besten Form gefunden. Immer wieder hatte es Fehler im Spielaufbau gegeben, die Lintfort im Konterspiel zu Toren nutzte. Aber trotzdem konnten die Gastgeberinnen nie einen Vorsprung ausbauen, die Führung wechselte hin und her. „Praktisch mit dem Halbzeitpfiff sind wir dann 14:13 in Führung gegangen“, sagte Nijdam. Alina Defayay gelang das Tor. Nach der Pause war Werder dann lange Zeit das bessere Team, baute die Führung kontinuierlich aus und lag sechs Minuten vor dem Ende beim 26:21 sogar mit fünf Toren in Front.

Doch die Entscheidung war das noch nicht. „Wir haben uns mit einigen Zeitstrafen das Leben schwer gemacht“, fand Nijdam. Lintfort nutzte die Überlegenheit clever aus und schaffte 30 Sekunden vor dem Abpfiff sogar den Anschluss beim 27:28. „Wir waren in diesen Minuten zu hektisch“, sagte der Werder-Trainer, der mit einem Timeout kurz vor Ende alles richtig machte und den Sieg über die Runden brachte. Entsprechend groß war der Jubel bei den Grün-Weißen nach dem letzten Pfiff des Spiels.

Zwei Tage dürfen die Spielerinnen den Sieg genießen, meinte Nijdam, „am Montag geht es dann wieder los mit der Vorbereitung auf das nächste Spiel“. Denn bei aller Freude wolle er, dass sein Team mit den Füßen auf dem Boden bleibe. Auf die Rückfahrt mit dem Bus nach Bremen freute er sich aber auch. „Nach so einem Spiel können wir so eine Reise richtig genießen.“

Werder Bremen: Andresen, Anschütz; Pods (2), Conze (2), Thomas, Mehrtens (3), Heinrich, Neßlage (9/5), Seidel, Engelke (6/2), Gajewski, Güter, Döpke, Defayay (6).