Nun haben sie alle Trümpfe in der Hand: Weil Werders 2. Frauenmannschaft das Heimspiel gegen St. Pauli mit 3:2 (1:0) gewann, ihr Konkurrent aus Henstedt-Ulzburg aber gleich mit 1:7 in Büppel verlor, führen die Bremer Kickerinnen die Regionalliga Nord nun mit zwei Zählern an. Das Team von Sven Gudegast kann mit einem Sieg in Jesteburg also den Titel perfekt machen. Bevor sich diese Chance eröffnete, hatte Werder aber ein schweres Stück Arbeit gegen St. Pauli zu absolvieren. Nach den Treffern von Lea Bultmann (11., 47.) sah der Gastgeber zwar wie der sichere Sieger aus. Doch der kämpferisch überzeugende Gast hielt dagegen und nutzte Werders nun oft fehlerhaftes Spiel zu den Toren von Vanessa Zawada (52.) und Annie McIntosh (76.). Erst ein Abstauber von Melanie Müller sicherte den Heimsieg (82.).