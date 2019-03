Die Zweitliga-Handballerinnen von Werder Bremen vermelden erste Personalplanungen für die kommende Saison, obwohl der Klassenerhalt alles andere als sicher ist. Vor dem Spiel gegen Trier an diesem Sonnabend (19.30 Uhr) gibt es erste Vertragsverlängerungen. Torhüterin Marie Andresen (bis 2021), Spielmacherin Rabea Neßlage (2020), Rückraumspielerin Lena Thomas (2021) und die beiden jungen Außen Jordis Mehrtens (2021) und Malin Pods (2021) bleiben Werder auch in der kommenden Saison treu. Die A-Jugendliche Pia Döpke (Vertrag bis 2021) wird künftig fest zum Team der ersten Mannschaft gehören. „Ein Gerüst für die nächste Saison steht bereits“, freut sich Patrice Giron, Koordinator Leistungssport der Grün-Weißen. Man werde schon in den nächsten Tagen weitere Gespräche mit Spielerinnen zum Abschluss bringen, erklärte er.