Ein bekanntes Gesicht: Oliver Reck trainiert den niedersächsischen Fußball-Regionalligisten SSV Jeddeloh. (Sina Schuldt /dpa)

Man sollte meinen, dass die Zeiten der ganz großen Schlagzeilen vorbei sind. Früher, da hatte Oliver Reck im Tor von Werder Bremen und Schalke 04 gestanden, später als Trainer unter anderen auf der Bank von S04, dem MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf gesessen. Seit Ende des vergangenen Jahres ist der mittlerweile 55-Jährige als Trainer beim SSV Jeddeloh im Amt. Dem Verein war 2017 erstmals der Aufstieg in die Regionalliga Nord gelungen. Der Klub umschreibt die zurückliegenden Jahre auf der eigenen Homepage mit: „Ein Dorf rockt die Regionalliga.“ Es geht beschaulich zu in Jeddeloh; die große Fußballwelt, die Oliver Reck einst kennengelernt hatte, scheint sehr weit weg. Mediale Aufmerksamkeit erhielt der ehemalige Bundesliga-Keeper dort allerdings auch: Zunächst, als er nach Jeddeloh gewechselt war, und zuletzt mit einem Podcast von Spotify.

Dort tätigte Reck erst vor kurzem ein paar sehr klare Aussagen zum professionellen Fußball. Es fiel das Wort vom „Hurengeschäft“, und auch von „Intrigen“ war die Rede. „Ich habe diese Worte bewusst gewählt“, sagt Reck. Allerdings müsse man schon den Zusammenhang kennen: Ihm seien Fragen gestellt worden, und er hätte eben geantwortet. Das galt auch für eine ganze Reihe von anderen Themen. Von einer Abrechnung kann deshalb wohl keine Rede sein. Der Coach aus Jeddeloh kennt die angenehmen Dinge des Profi-Fußballs und weiß diese zu schätzen. Aber man müsse eben auch die „andere Seite hinterfragen“. So richtig vermochte Oliver Reck die Aufregung um seine klaren Worte deshalb nicht nachzuvollziehen. Er sieht sich auch immer noch als Teil dieses Fußballgeschäfts.

Man sollte den Wechsel nach Jeddeloh deshalb nicht falsch verstehen: Es sei dabei nicht darum gegangen, dem großen Fußball frustriert den Rücken zu kehren. „Ich habe mich damals einfach über den SSV informiert“, sagt der Trainer. Seine Bestandsaufnahme führte zu zwei wesentlichen Erkenntnissen. Die eine betraf das damals in Abstiegsgefahr geratene Team. „Die Mannschaft war sehr gut zusammengestellt, das hatte Hand und Fuß“, so Reck. Er war sich jedenfalls schnell sicher, dass der SSV die Klasse würde halten können. Es mussten ja nur ein paar „kleine Stellschrauben“ verändert werden.

Der Fußballlehrer ist deshalb auch überzeugt davon, dass sein Klub den Corona bedingten Abbruch gar nicht gebraucht hätte. Immerhin hatte das Team in den drei Punktspielen des Jahres fünf Zähler gewonnen. Dann folgte das Saison-Aus und später die Entscheidung, auf Absteiger zu verzichten – der 15. aus Jeddeloh musste also nicht mehr zur Relegation gegen den Zweiten der Oberliga Niedersachsen antreten.

Ein Team, das eng zusammenarbeitet

Neben einer intakten Mannschaft beeindruckte den neuen Trainer aber noch eine ganz andere Ebene. „Ich habe Gespräche mit den verantwortlichen Leuten geführt“, sagt Oliver Reck. Die Führungscrew um Gerhard Meyer (Geschäftsführung Sport), Florian Bönsch (Manager Sport) und Ansgar Schnabel (Sportlicher Leiter) wusste den prominenten Trainer offenbar schnell von der Aufgabe beim Regionalligisten zu überzeugen. Nun bildet man gemeinsam „ein Team, das eng zusammenarbeitet“, unterstreicht der SSV-Coach.

Man kann sich das ja auch gut vorstellen: In der Verpflichtung von Oliver Reck lag bereits ein Imagegewinn für den ansonsten nicht übermäßig präsenten Verein, und der Trainer tritt in einem intakten und ruhigen Umfeld an. Es passte also für beide Seiten. Allerdings ist Reck schon bewusst, dass es auch in Jeddeloh am Ende um die Punkte geht: „Es kann sein, dass der SSV eine Oase ist, aber schlussendlich brauchen auch wir Ergebnisse, sonst haben wir keine Argumente.“

Was das für die kommende Saison bedeutet, ist relativ einfach zu bestimmen: Jeddeloh will den Klassenerhalt. Nach einer starken Aufstiegssaison, die der SSV auf dem siebten Rang beendete, ging es runter auf den zwölften Platz, und zuletzt kämpfte man gleich gegen den Abstieg. „Man muss nur die letzten Jahre betrachten“, sagt Reck über das Saisonziel. Um es zu erreichen, müsse er schon „das Optimale herauskitzeln“. Dabei arbeitet der Trainer mit echten Amateuren. Denn trainiert wird beim SSV in der Regel erst am späten Nachmittag, nach Feierabend. „90 Prozent der Spieler arbeiten den ganzen Tag“, sagt Reck. Nur gelegentlich trifft er sich mit den Studenten des Kaders zu einer morgendlichen Einheit. Seine Aufgabe besteht derzeit aber nicht nur in einer flexiblen Trainingsgestaltung. Im Moment ist Oliver Reck gerade damit beschäftigt, die namhaften Wechsel seines Kaders in den Griff zu bekommen.

Nach dem Abgang von Spielern wie Tim van de Schepop (Werders U 23), Thilo Töpken (Hannover 96 II) und Moritz Seiffert (Viktoria Berlin) verlor nämlich allein die Offensive einige Leistungsträger. „Wir müssen versuchen, sie zu ersetzen“, sagt der SSV-Coach. In Kifuta und Ibrahim Temin lotste er allein zwei Angreifer vom benachbarten VfB Oldenburg nach Jeddeloh. Zudem gibt es da ja noch Max Falldorf. Er war bislang für den TuS Schwachhausen angetreten, wo er nicht unbedingt zu den auffälligsten Kickern zählte. Und nun geht der offensive Mittelfeldspieler sogar in die Regionalliga. „Er war eigentlich noch nicht so aufgetaucht, kann aber eine Überraschung werden“, sagt Oliver Reck. Die Qualität des 22-Jährigen sei jedenfalls unbestritten. „Und jetzt muss er sie in der Regionalliga zum Vorschein bringen.“

Zur Sache

Der Aufstieg des Dorfklubs

Der Spiel- und Sportverein Jeddeloh ist ein Klub aus der Gemeinde Edewecht im Landkreis Ammerland – und eigentlich nennt er sich SSV Jeddeloh II, benannt nach dem betreffenden Ortsteil. Ganz offiziell wird er beim DFB allerdings ohne die römische Ziffer geführt – sie geht an die Reserve, die in der Kreisliga als SSV Jeddeloh II antritt. Gegründet 1951, zunächst als reiner Fußballverein, bewegte sich der SSV einige Jahrzehnte auf Kreisebene.

Erst Anfang dieses Jahrhunderts begann der stetige Aufstieg, angeschoben durch die Hilfe eines finanzstarken Fleischfabrikanten aus der Region. Es folgten der Aufstieg in die Bezirksklasse (2004), die Bezirksliga (2006), die Landesliga (2008) und die Oberliga Niedersachsen (2012). Fünf Jahre später war der SSV Jeddeloh in der Regionalliga angekommen.