Abklatschen nach dem ersten Spiel: Der neue Werder-Trainer Thomas Horsch durfte sich über einen wohl vorentscheidenden Sieg seiner Spielerinnen freuen. (Oliver Baumgart (hansepixx))

Ruhe war das Zauberwort bei Werders 2:1-Sieg am Sonntag im Heimspiel der Frauen-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Immer wieder rief der neue Bremer Trainer Thomas Horsch dieses Wort in der ersten Halbzeit von der Seitenlinie rein und wurde gehört: Seine Mannschaft agierte gegen die favorisierten Gäste cleverer und kühler, aber auch erkennbar athletischer als in den Wochen zuvor. Heraus kam die vielleicht beste erste Halbzeit dieser Saison – und das war der Grundstein für diese wichtigen drei Punkte. „In dieser ersten Halbzeit haben wir gezeigt, wozu wir imstande sind“, freute sich Kapitänin Lina Hausicke, „mit diesem Sieg fällt einiges von uns ab.“

Schon am kommenden Sonntag könnte Werder den Klassenerhalt in der Bundesliga mit einem Sieg beim Tabellenvorletzten SC Sand perfekt machen, dann hätte Interimstrainer Horsch seine Mission schon im zweiten von fünf Spielen bis zum Abpfiff der Saison erfüllt, nachdem er von Alexander Kluge übernommen hatte. Doch Horsch bremste verständlicherweise nach seinem ersten Spiel als Erstligatrainer, trotz acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone: „Es wäre gefährlich, zu denken, dass wir schon durch sind. Rechnerisch ist noch alles möglich. Wir sollten uns jetzt voll darauf konzentrieren, beim SC Sand die entscheidenden Punkte zu holen.“

Gegen die spielstarken Leverkusenerinnen gelang Werder schon nach sieben Minuten die beruhigende Führung, und es war ein Treffer, der nicht zufällig so fiel: Aus der sicheren defensiven Grundordnung heraus spielte Ricarda Walkling einen starken Pass aus dem Mittelfeld in die Tiefe, Jasmin Sehan erlief diesen Ball und legte quer, wo Margarita Gidion zum ersten Treffer einschoss.

Bei Werder war wieder Leben drin

Horsch ermahnte und ermutigte seine Spielerinnen immer wieder, die Ruhe zu bewahren und die Ordnung nicht zu verlassen, wenn nötig, rief er einzelne Akteurinnen an die Seitenlinie, um weitere Anweisungen zu geben. Nach einem gewonnenen Zweikampf klatschte der neue Trainer eine Spielerin auch mal spontan im Vorbeilaufen ab. Überhaupt herrschte eine rege Kommunikation auf dem Feld, unter den Spielerinnen, aber auch vonseiten des Trainers. Bei Werder war wieder ordentlich Leben drin.

Dem Bremer Spiel tat das erkennbar gut, und so fiel das zweite Tor fast schon baugleich zum ersten Treffer. Wieder kam Werder weit in der eigenen Hälfte in Ballbesitz und schaltete sehr schnell um: Den vorentscheidenden Pass in die Tiefe spielte diesmal Hausicke, den Angriff vollendete letztlich die aufgerückte Linksverteidigerin Gabriella Toth mit einem schönen Schuss in die lange Ecke (23. Minute).

Diese sichere Führung war hochverdient. Nach der Pause war es mit der Ruhe dann aber weitgehend vorbei. Leverkusen erhöhte den Druck erheblich und kam früh zum Anschlusstreffer durch Torjägerin Milena Nikolic (50.). Was nun bis zum Schlusspfiff folgte, waren 40 Minuten Leidenschaft im Verteidigen und auch ein wenig Glück, dass den Gästen kein zweiter Treffer mehr gelang. „Dieses Glück haben wir uns aber mit der Leidenschaft erarbeitet“, betonte Horsch, der den Schlusspfiff herbeisehnte: „Da sind mir einige Steine vom Herzen gefallen. Durch diesen Sieg haben wir nun eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt.“ Seine Spielerinnen hätten alles gezeigt und umgesetzt, was man sich in den beiden gemeinsamen Trainingswochen erarbeitete: „Es war interessant, zu sehen, ob sie das auch schaffen, wenn ein ambitionierter Gegner auf dem Platz steht.“ Das haben sie. Erst spielerisch, dann kämpferisch.

Zur Sache

Werder Bremen: Pauels – Schiechtl, Jaser, Ulbrich, Toth – Walkling (72. Goddard), Hausicke, Gidion – Wichmann, Sehan, Lührßen (57. Timmermann; 90. Volkmer)

Bayer 04 Leverkusen: Wellmann – Sahlmann, Vinken, Brüggemann, Kerschowski – Rackow, Kögel, Wirtz (46. Zdebel), Zeller (46. Turanyi) – Nikolic (75. Bücher), Tanaka

Tore: 1:0 Gidion (7.), 2:0 Toth (23.), 2:1 Nikolic (50.)

Gelbe Karten: -/-

Schiedsrichterin: Vanessa Arlt