Trotz der Niederlage gegen die Füchse Berlin haben der SV Werder und seine Verantwortlichen Martin Lange (von links), Patrice Giron, Robert Nijdam und Hubertus Hess-Grunewald immer noch gute Chancen auf die Klassenerhalt. (Kuhaupt)

Lange Zeit sah es danach aus, dass der SV Werder seine kurze Erfolgsserie in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen gegen die Füchse Berlin ausbauen könnte. Als Jordis Mehrtens in der 46. Minute zum 23:22 für die Bremerinnen traf, lag eine weitere Überraschung in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle in der Luft. Doch dann nahm Gäste-Trainerin Susann Müller eine Auszeit, die selten so erfolgreich ist wie sie es diesmal für den Tabellenfünften war. Die Berlinerinnen markierten vier Treffer in Folge zum 26:23 und setzten sich schließlich vom Ergebnis her noch klar mit 34:29 (14:13) durch. Da zeitgleich das bisherige Schlusslicht HSV Solingen unerwartet gegen den TSV Nord Harrislee mit 26:25 gewann, rutschte Werder aufgrund des schlechteren Torverhältnisses mit 9:31 Punkten wieder auf den letzten Platz ab.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat hart gekämpft und alles gegeben“, wird Trainer Robert Nijdam auf der Werder-Homepage zitiert. An der Ausgangsposition für sein Team hat sich trotz der Niederlage auch nichts Wesentliches verändert: Bis zum Saisonende wird jede weitere der noch zehn Partien zu einem Endspiel werden. Das hatte Robert Nijdam vor einigen Tagen gesagt – und dabei dürfte es wohl bleiben.

Dreimal hatte Lotta Heinrich Werder nach dem 23:26 auf zwei Tore herangebracht und die Hoffnung auf zumindest einen Punkt damit am Leben gehalten. Doch dank ihres starken Rückraum-Trios mit Simona Kolosove (8 Tore), Anna Blödorn (7) und Leona Svirakova (6) erhöhten die Gäste ihren Vorsprung jeweils postwendend wieder auf drei Tore. Mit den Treffern von Blödorn und Svirakova zum 26:31 (56.) war die Begegnung endgültig entschieden. „Werder hat uns vor eine schwere Aufgabe gestellt. Am Ende bin ich froh, dass wir die beiden Punkte holen konnten“, sagte Gäste-Trainerin Susann Müller erleichtert.

Am kommenden Sonnabend bestreiten die Werderanerinnen erneut ein Heimspiel. Dann erwarten sie um 19.30 Uhr mit dem HC Leipzig den Tabellenneunten zum nächsten Endspiel um den Klassenerhalt.

SV Werder: Andresen, Anschütz; Pods (7), Conze (2), Thomas (2), Mehrtens (2) Heinrich (5), Neßlage (1/1), Seidel (1), Engelke (9/4), Gajewski, Sposato, Güter, Döpke, Defayay