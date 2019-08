Vizeweltmeister Mattias Falck feierte seine Trainingspremiere beim SV Werder Bremen. (Reuters)

Da stehen sie zu viert mitten in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle, reden in Englisch miteinander und lachen auffallend häufig. Jung wie seit Jahren nicht und offensichtlich bestens gelaunt: Das ist die neue Mannschaft des Tischtennis-Bundesligisten SV Werder. Neu trifft auf dieses Quartett in ganz besonderer Weise zu, denn nur fünf Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen den TTC Jülich am Sonntag um 15 Uhr in der Hermine-Berthold-Straße ist das Team am Dienstag zum ersten Mal überhaupt zusammengekommen.

Er kenne seine neuen Mitspieler zwar von den internationalen Turnieren, sagt Hunor Szöcs. Vor Jahren habe er auch schon zusammen mit Marcelo Aguirre in der Gruppe des TTF Liebherr Ochsenhausen trainiert und später ebenfalls mit Kirill Gerassimenko. Aber so nahe wie an diesem 13. August waren sich die drei jungen Männer nie. Natürlich hat das Trio auch noch nie eine Gruppe mit dem amtierenden Vizeweltmeister Mattias Falck aus Schweden gebildet, der an diesem Tag wie Aguirre und Gerassimenko seine Trainingspremiere beim SV Werder feiert. Drei Neue und mit Szöcs nur noch ein Alter: Das Bremer Publikum wird in der Saison 2019/20 eine runderneuerte Mannschaft erleben.

Zum Glück, mag manch einer mit Blick auf die vergangene Saison denken, die Werder als Zehnter und damit Vorletzter beendete. Topspieler Bastian Steger ist nach fünf Jahren gegangen, seine Position als Publikumsliebling also neu zu vergeben. Wer das Quartett nach Vormittagstraining und gemeinsamem Mittagessen erlebt, könnte meinen: Alle vier haben das Zeug, die Gunst der Fans zu erobern.

Das Quartett wirkt so locker wie ein Jungenteam auf Mannschaftsfahrt. Wenn man so will, stehen die Spieler ja auch vor einer Fahrt über 22 Spieltage durch die Bundesliga. Diese Tour jedoch wird hart und wegen der Ausgeglichenheit der Liga nicht unbedingt zu einem Vergnügen werden. Andererseits: Ist Werder erfolgreich, kann der Klub vielleicht sogar wieder um die Vergabe der Playoff-Plätze eins bis vier mitspielen, könnte die Spielzeit für Viele zu einem Vergnügen werden.

Das sind die Hoffnungsträger für die neue Saison (von links): Kirill Gerassimenko, Hunor Szöcs, Teamchef Sascha Greber, Mattias Falck, Trainer Cristian Tamas und Marcelo Aguirre. (Frank Koch)

Nicht unwahrscheinlich ist, dass erneut die unbestrittene Nummer eins der Bremer zum Publikumsliebling aufsteigt. Es ist Mattias Falck zuzutrauen – schon wegen seines freundlichen, verbindlichen Auftretens, aber erst recht wegen seiner Leistungsstärke. Als Teamchef Sascha Greber und Trainer Cristian Tamas den Schweden im vergangenen Winter verpflichteten, war der 27-Jährige zwar schon ein Weltklassemann. Zum Weltstar wurde er aber erst Ende April, als er nach starker Leistung das WM-Finale gegen den Chinesen Ma Long mit 1:4 verlor und Silber gewann. Inzwischen ist Falck hinter vier Chinesen, einem Japaner und einem Brasilianer die Nummer Sieben der Welt und vor Timo Boll die Nummer Eins in Europa.

Mattias Falck hat mit seiner WM das Tischtennis-begeisterte und -erfolgsverwöhnte Schweden nach mehr als 20 Jahren aus dem Dornröschenschlaf geweckt – und sich selbst einige höchst turbulente Wochen beschert. Gerade von der WM aus Ungarn zurückgekehrt, musste Falck einen medialen Marathon bewältigen. Er musste Interviews geben und in TV-Shows auftreten, dass es fast zu viel zu werden drohte. „Es ist wieder ruhiger geworden“, sagt Falck, doch er verspüre nach der WM mehr Aufmerksamkeit als vorher. Ganz Profi, gewinnt der Rechtshänder dem Trubel nur Positives ab. „Es ist gut für Tischtennis in Schweden, aber auch gut für mich.“

Mit dem WM-Erfolg hat sich Mattias Falck sogar selbst schon überholt. „Als wir ihn verpflichtet haben, hatte er als Ziel noch, unter die besten Zehn in der Welt zu kommen“, sagt Werders Teamchef Sascha Greber. Er lacht dabei, denn inzwischen ist der Schwede die Nummer Sieben – die sich beeilt, neue Ziele zu benennen. Ein oder zwei Plätze dürfe es schon noch nach oben gehen, sagt er verschmitzt. Und eine olympische Medaille erhoffe er sich auch. Wie er das sagt, wird klar: Er will auf keinen Fall in Zufriedenheit verharren. Soll heißen: Wer zufrieden ist, lasse möglicherweise in der Leistung nach.

„Viel wichtiger als die Weltrangliste ist mir, dass ich mich immer weiter verbessere.“ So eine Aussage hört Trainer Cristian Tamas natürlich gern. Der Vizeweltmeister wechselt nach Bremen, um sich zu verbessern. Falck sagt, er sei gekommen, weil er viel Gutes über Werder gehört hat. Auch über die Bundesliga, die er stark einschätzt, in der er jedoch noch nie gespielt hat. 2016/17 und 2018/19 ist er für AS Pontoise Cergy in Frankreich angetreten, ansonsten als Profi immer für seinen Heimatverein Halmstad BTK. Dort hat er seit neun Jahren seine Trainingsgruppe, in der er bleiben möchte. Aber, auch das wird man beim SV Werder gern hören: „Es kann sein, dass ich mehrere Jahre für Bremen spiele.“ Das sagt der Schwede so ernsthaft, dass es unmöglich nur einer guten Laune geschuldet sein kann. Vielleicht ist der 13. August 2019 der Geburtstag eines neuen großartigen Werder-Teams.

Zur Sache

Ein Duo kommt vom TTC Grenzau

Eine Wohngemeinschaft bilden sie nicht, aber ihren Lebensmittelpunkt haben sie nach Bremen verlegt und hier jetzt auch eigene Wohnungen bezogen: Kirill Gerassimenko (22) und Marcelo Aguirre (26) sind die Neuzugänge zwei und drei des SV Werder. Beide kommen vom TTC Grenzau, bei dem der Kasache Gerassimenko als Spitzenspieler mit 14:16 Partien eine gute Bilanz aufwies. Der 22-Jährige hofft bei Werder jetzt auf den nächsten Karriereschritt. Marcelo Aguirre ist Paraguayer, besitzt auch einen italienischen Pass und ist der bislang jüngste Olympia-Teilnehmer im Tischtennis. 2008 stand er mit 15 Jahren und 211 Tagen in Peking am Tisch. Auch 2012 in London und 2016 in Rio lief er auf. Der vierte Mann des Quartetts, Hunor Szöcs, ist nunmehr der dienstälteste Werder-Spieler. Der 27-jährige Rumäne trägt seit 2014 das Trikot mit der Raute.