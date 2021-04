Auch Mannschaftsführerin Katrin Friedrich wird den SV Werder verlassen, weil viele ältere Spielerinnen im Konzept der Abteilungsführung keine Rolle mehr gespielt hätten. (OLAF KOWALZIK)

Personelle Veränderungen sind im Sport nach dem Saisonende gang und gäbe. Welche Mannschaft justiert danach nicht an der einen oder anderen Stellschraube? Bei den Handball-Frauen des SV Werder II fällt das in Bezug auf die kommende Serie sehr üppig aus: Von den 22 Spielerinnen des Oberliga-Kaders der abgebrochenen Saison 2020/21 wollen 16 den Klub wechseln, eine weitere widmet sich im Verein neuen Aufgaben. Damit steht die „Ausbildungsmannschaft“, so der vor rund sieben Jahren geprägte Name für die zweite Vertretung, vor dem größten Umbruch seit Langem.

Die forcierte Neuausrichtung des SV Werder in seinem zweiten Frauenteam und der weiblichen A-Jugend brachte die Abwanderungswelle in Schwung. Handball-Abteilungsleiter Martin Lange: „Wir wollen den eingeschlagenen Weg intensiv weitergehen und junge Spielerinnen noch früher an den Erwachsenenbereich heranführen.“ Das soll über eine noch bessere Infrastruktur, ein zunehmendes Zusammenwachsen der A-Jugend und der zweiten Mannschaft sowie über einen größeren Trainingsumfang geschehen. Hinter vorgehaltener Hand macht die Verdoppelung der Trainingsintensität bei den Oberliga-Frauen auf bis zu vier Einheiten die Woche die Runde.

„Ich als zweifache Mutter möchte das für meinen Teil nicht mehr“, gibt Katrin Salkic zu verstehen. Die Rückraumakteurin spielt bei Werder seit über 20 Jahren in verschiedenen Teams. Mit ihr wechseln die Routiniers Charlotte Schumacher, Katrin Friedrich, Jessica Galle und Leonie Schulte zum TV Oyten II – jede von ihnen ist mindestens drittliga-erfahren. Die Kreisläuferin Mareike Schlegel sowie die jungen Kathleen Hertes (20 Jahre) und Tony Schluroff (18) runden den Achterwechsel zum Oberliga-Rivalen ab.

„Viele ältere Spielerinnen hatten in dem Konzept keine Rolle gespielt“, sagt die Mannschaftsführerin Katrin Friedrich und präzisiert: „Es fehlte ein konkretes Angebot für die Übriggebliebenen.„ Da sich bei Werders zweiter Mannschaft eine gut funktionierende Einheit zusammengefunden hat, lag der Blockwechsel offenbar auf der Hand. „Wir sind eine coole Truppe“, stellt „Fredi“ Friedrich fest. Bei ihr steht aber zunächst eine andere Veränderung an: Sie wird in Kürze Mutter. Mit den ehemaligen Zweitliga-Spielerinnen Lotta Heinrich und Lena Janssens verliert Werders Zweite weitere Routiniers an Oytens Drittliga-Team.

Martin Lange verhehlt nicht, dass er die eine oder andere Akteurin gerne gehalten hätte. „Schließlich ist es wichtig, neben jungen Talenten auch erfahrene Spielerinnen zu haben, die die Mannschaft führen.“ Er hat Verständnis dafür, dass sich Spielerinnen gegen den zukünftigen größeren Trainingsumfang entscheiden – und dennoch mindestens in der Oberliga spielen wollen. Oder dass sie gemeinsam weiterspielen wollen. „Es mag im ersten Moment etwas schmerzhaft und mit viel Arbeit verbunden sein. Aber wir sind von diesem Weg überzeugt und haben einen klaren Plan", betont der Abteilungsleiter. Denn in einigen Jahren soll Werder so aufgestellt sein, „dass wir noch mehr Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs für die erste Mannschaft ausbilden und dafür bestmögliche Voraussetzungen schaffen“.

Kathleen Hertes wäre laut eigener Aussage eine von vier, fünf der jetzt wechselnden Spielerinnen gewesen, die beim SV Werder II in der kommenden Saison als tragende Säule hätte bleiben sollen. Sie findet es „hauptsächlich nicht in Ordnung, wie das so gelaufen ist. Das war oft nicht die feine englische Art“. Und sie meint damit unter anderem den Umgang mit langjährigen Spielerinnen. Kathleen Hertes gibt aber auch zu bedenken, dass die künftige Trainerin Renee Verschuren einen schweren Start hat, da sie das Team weder vorher sehen noch Gespräche vor Ort führen kann. Hertes spielt seit der E-Jugend bei Werder und wurde in der vergangenen Saison auch kurz in der zweiten Liga eingesetzt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die zweite Mannschaft noch auf den Aufstieg schielt, „glaube ich nicht, dass das so wie geplant in der 3. Liga klappen würde“, meint sie.

Zweitgrößter Nutznießer der Abwanderungswelle ist der Oberligist HSG Hude/Falkenburg, zu dem Michaela Stahlkopf, Ronja Engel (Unsicherheitsfaktor Studienplatz) und Eske Dörgeloh wechseln wollen. Laura Tirschler macht aus diesem Trio ein Quartett. „Ich werde auch dorthin gehen„, bestätigt sie ihre Absichten. Des Weiteren zieht es Larissa Gärdes (BV Garrel) und Leonie Schreiber (SFN Vechta) in die 3. Liga. Meike Anschütz hatte sich in der abgebrochenen Saison als Aushilfe für die damals verletzte Larissa Gärdes im Tor zur Verfügung gestellt. Sie tritt in Werders Handball-Abteilung eine neue Aufgabe an. „Ich habe die Sponsorenbetreuung übernommen“, verrät sie.

Von den jungen Spielerinnen aus dem Kader 2020/21, Alicia Rißland, Amelie Standke, Lisa Budde, Emily Hübner und Hanna Hinrichs, sind keine Wechselaktivitäten bekannt. „Wir befinden uns mitten in der Mannschaftsplanung. Sie soll aus guten, konkurrenzfähigen Spielerinnen bestehen“, sagt Martin Lange, ohne Namen zu nennen.

Ihm liegt die Abfrage des Verbandes an die Oberliga-Klubs vor, ob Interesse an der 3. Liga besteht. „Wir haben vor, unsere Meldung in den nächsten Tagen für mögliche Aufstiegsspiele einzureichen", kündigt er an.

„Wenn es geht, dann möchte ich mich gerne mit dem Aufstieg verabschieden“, wünscht sich der Noch-Trainer und baldige Handball-Ruheständler Radek Lewicki. „Dafür hängen wir uns alle rein„, verspricht „Kathi“ Hertes.