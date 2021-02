Werders Trainer Robert Nijdam war nach dem 21:33 in Kirchhof maßlos enttäuscht von seinem Team. "Wir haben das Spiel zu leicht genommen", sagte er. In den fünf Partien zuvor hatte Werder grandiose 9:1 Punkte geholt. (Oliver Baumgart/Hansepixx)

Wenigstens bei ihrer Rückfahrt aus Melsungen hatten sie Glück. Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen waren so schnell in den Mannschaftsbus eingestiegen und losgefahren, dass sie von der drohenden Schlechtwetterfront nicht erwischt wurden. Was hätte sie auch länger in der hessischen Kleinstadt halten sollen? Die 21:33 (11:17)-Klatsche beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, SG 09 Kirchhof, war es bestimmt nicht.

„Ich habe meine Mannschaft nicht wiedererkannt“, gestand Werders Trainer Robert Nijdam nach dem Abpfiff. Nichts hatte er in den 60 haarsträubenden Minuten von dem gesehen, was sein Team in den vorangegangenen fünf Spielen so stark gemacht hatte (9:1 Punkte). Es haperte in Werders Angriff genauso an der Präzision wie in der Deckung an der Gegenwehr. Bremens Torhüterin Victoria Nigbur, ebenso zwischen den Pfosten eingesetzt wie Danique Trooster, bekam die Finger im ersten Durchgang nur ein einziges Mal an den Ball. Mit der „Paradenquote“ von 5,6 Prozent war das der schwächste Wert des Bremer Torfrauen-Duos in einer Halbzeit. „So etwas habe ich in einem Spiel noch nie erlebt", meinte Robert Nijdam.

Wie hatte das nur passieren können, wo die Voraussetzungen aus Bremer Sicht doch nahezu perfekt waren? Schließlich boten sie beim Drittletzten mit der Rückkehr der Rechtsaußen Malin Pods erstmals in dieser Saison die volle Kaderstärke auf. Die Hessinnen hatten dagegen acht ihrer neun vorherigen Spiele verloren. Vor allem aber durften sie das Training nach einer zehntägigen Corona-Quarantäne erst am vergangenen Montag wieder aufnehmen. Das versuchten sie bis zum Anpfiff mit sieben Einheiten zu kompensieren. Zu guter Letzt saß Kirchhofs Trainer krankheitsbedingt nicht auf der Bank, und von den 14 SG-Spielerinnen stammten drei aus der Oberliga.

„Kirchhof konnte in seiner Situation nur wie verrückt kämpfen, wir haben das Spiel hingegen zu leicht genommen„, schrieb Robert Nijdam seinem Team enttäuscht ins Stammbuch. Die beiden starken Rückraumspielerinnen Diana Sabljak (12/3 Tore) und Klara Schlegel (10) pfefferten Werder das Leder wie schon im Hinspiel kräftig um die Ohren. Im SG-Tor zog die Kroatin Nela Zuzic den Grün-Weißen mit insgesamt 45 Prozent gehaltener Würfe den Zahn. Somit läuteten dem SVW gleich zweimal die “Höllenglocken„: Erst in Form des klaren 11:17-Pausenrückstands, dann durch die Lautsprecherboxen, denn der Hallensprecher hatte vor dem Wiederanpfiff „Hells Bells“ von den Hardrockern AC/DC aufgelegt.

Viel besser wurde es bei den Gästen auch im zweiten Durchgang nicht. Werder fiel beim 13:23 (38.) erstmals auf zehn Tore zurück, obwohl Schlegel nicht mehr ganz so stark auftrumpfte. So blieb am Ende bei den Grün-Weißen die schwarze Serie gegen die SG Kirchhof bestehen: Sie verloren gegen die Hessinnen ihr sechstes Spiel in Folge.

SV Werder: Trooster, Nigbur: Heidergott (2), Pods, Conze, Engel (5), Thomas, Mehrtens, Neßlage (5/4), Seidel, Engelke (1), Gajewski (6), Sposato, Fröhlich, Döpke (1), Defayay (1)