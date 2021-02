Maren Gajewski (links) und Nina Engel können Herrenbergs beste Angreiferin Lea Neubrander erneut nicht aufhalten. (EIBNER/DROFITSCH)

Ein Spiel mit einer derartigen Dramaturgie gibt es in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen auch nicht alle Tage. Mit fünf Toren Vorsprung geführt, dann mit sechs Treffern hinten gelegen, zwei Minuten vor Schluss wieder geführt und am Ende weder gewonnen noch verloren: Das 26:26 (13:14) zwischen Gastgeber SG H2Ku Herrenberg und dem SV Werder war wahrlich nichts für schwache Nerven. „Für mich hat sofort die Freude überwogen“, sagte der Bremer Trainer Robert Nijdam und zeigte, im Gegensatz zu seinen Spielerinnen, keine Spur von Enttäuschung über den verpassten Sieg.

In ihrer ersten Reaktion nach dem Abpfiff waren die Werderanerinnen am Boden zerstört. „Das konnte ich gar nicht verstehen“, sagte Nijdam, „und das habe ich ihnen auch gleich gesagt.“ Natürlich konnte der Niederländer nachvollziehen, dass sich der späte Ausgleich der Gastgeberinnen durch Aylin Bok acht Sekunden vor Schluss für sein Team erst einmal anfühlte wie eine Niederlage. Zumal Merle Heidergott zwölf Sekunden vorher noch die große Chance zum 27:25 hatte. Doch Nijdam bewertete das komplette Spiel und unterstrich, dass die Mannschaft aus der Nähe von Stuttgart alle acht bisherigen Heimpartien gewonnen hatte. „Der eine Punkt ist für uns sehr viel wert“, schlussfolgerte er nach den 60 ebenso wechselvollen wie Nerven aufreibenden Minuten.

Punktgewinn im Abstiegskampf

Werder legte also den nächsten kleinen Schritt Richtung Klassenerhalt zurück und zeigte – das war die vielleicht positivste Erkenntnis des Tages – einen enormen Kampfgeist. Die Gäste ließen sich auch nicht hängen, als sie beim 18:24 (49.) durch die überragende Lea Neubrander (13 Treffer, davon drei Siebenmeter) schon vollends auf der Verliererstraße zu sein schienen.

Als Nijdam spürte, dass seine Mannschaft zu hektisch agierte und es dem Gegner zu leicht machte, hatte er zwischen der 40. und 43. gleich zwei Auszeiten genommen. Die zeigten Wirkung – wenn auch mit leichter Verzögerung. Mit einem 7:0-Lauf und dank der vier Paraden der in dieser Phase überragenden Torfrau Danique Trooster hatte Werder die Partie mit dem 25:24 (58.) durch Nina Engel tatsächlich wieder drehen können. Schon in der ersten Halbzeit hatte Nijdam seine Schützlinge in einer frühen Auszeit (9.) neu ausrichten müssen. Auch das klappte. Die Umstellung in der Abwehr nach dem 3:4 trug derart Früchte, dass die Gäste über 9:5 (18.) auf 13:8 (24.) davonzogen. Wegen eigener Unterzahl und einiger technischer Fehler schmolz der Bremer Vorsprung bis zur Pause jedoch auf ein Tor zusammen.

Das Tor zum 13:8 war der bereits siebte Einschlag von Naomi Conze gewesen, die bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu bremsen war. Während die 18-Jährige damit allerdings ihr Pulver für diesen Tag verschossen hatte, blühte die 17-jährige Nina Engel mehr und mehr auf. Auch sie verbuchte schließlich sieben Treffer.

Angesichts der jetzt schon beachtlichen Leistungsstärke der beiden Jugendnationalspielerinnen in der 2. Bundesliga ist Robert Nijdam glücklich darüber, dass ihm beide Rohdiamanten länger erhalten bleiben werden. Nachdem Nina Engel schon im November 2020 ihren Verbleib bei Werder bis 2023 vertraglich besiegelt hatte, zog in der vergangenen Woche Naomi Conze nach – zumindest für eine weitere Saison bis 2022. „Von Woche zu Woche hat sich Naomi in dieser Saison hervorragend entwickelt“, sagte Nijdam, „inzwischen macht sie sich auch im Innenblock unserer Abwehr sehr gut.“

Zu gern hätte es der Trainer gesehen, wenn auch Naomi Conze einen Vertrag mit längerer Laufzeit unterschrieben hätte. Doch der 49-Jährige ist Realist. „Nina und Naomi haben die erste Liga als Ziel“, sagte er. Und da sei es nicht ausgeschlossen, dass sie der SV Werder auf Dauer nicht halten kann. Immerhin hat der Klub mit der gerade 24 gewordenen Abwehrchefin Lena Thomas und den zwei Jugendnationalspielerinnen schon mal drei Säulen weiter an sich binden können. „Es ist klasse zu sehen, wie sich die Spielerinnen bei uns gesteigert haben“, sagte Nijdam zufrieden.

Nach dem zähen, sieglosen Saisonbeginn mit 2:12 Punkten aus den ersten sieben Begegnungen hat sich Werder mit 11:7 Zählern aus den folgenden neun Partien hervorragend entwickelt. Der Vorsprung vor den drei Abstiegsplätzen beträgt mittlerweile fünf Punkte. Das bedeutet zwar keine Sicherheit, ist aber doch recht komfortabel. Auch so gesehen ist verständlich, dass Werders Trainer nach der langen Fahrt nach Baden-Württemberg von einem Punktgewinn seines Teams sprach. Um sechs Uhr waren die Bremerinnen am Sonntag wieder zurück in Bremen. Robert Nijdam war nachmittags zwar immer noch nicht völlig ausgeschlafen, aber spürbar stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft bei einem Spitzenteam der Liga.

SV Werder: Trooster, Nigbur; Engelke, Gajewski (2), Defayay (4), Heidergott (3), Sposato, Neßlage (2/1), Thomas (1), Döpke, Conze (7), Seidel, Engel (7), Fröhlich

Zur Sache

Danique Trooster im Nationalkader

Der SV Werder wird seinem Ruf als ausgezeichnete Ausbildungsstätte auch international gerecht. Nach den Vertragsverlängerungen mit den Rückraumtalenten Nina Engel und Naomi Conze erhielt Torfrau Danique Trooster nun eine Einladung ins vorläufige Aufgebot der niederländischen A-Nationalmannschaft für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Die 20-Jährige hat in ihrer Heimat alle älteren Jugendnationalteams durchlaufen. Die endgültige Auswahl soll spätestens am 1. März bekanntgegeben werden. Als Weltmeister 2019 ist die Niederlande automatisch für Tokio qualifiziert. „Cool, dass sie im Kader steht", sagte Werder-Trainer Robert Nijdam, "sie hat sich bei uns sehr gesteigert."