Es schien, als wollte das Team von Eintracht Norderstedt nach dem 3:1 (0:1)-Erfolg bei Werders U 23 die Stätte des Triumphes überhaupt nicht mehr verlassen. Noch 20 Minuten nach dem Abpfiff bevölkerte der komplette Kader des Regionalligisten den Rasen von Platz 11. Die Spieler liefen sich aus, scherzten miteinander und genossen in vollen Zügen ihren Dreier, von dessen Zustandekommen sie selbst offensichtlich überrascht waren. Ob der Sieg der Gäste am Ende verdient war? Nach den ersten 45 Minuten auf keinen Fall, nach 90 Minuten durchaus – auch deshalb, weil Werder es eine Viertelstunde lang zu unaufmerksam angehen ließ.

„Ich habe meine Mannschaft in der Pause vor Norderstedts Distanzschüssen gewarnt“, sagte Konrad Fünfstück. Werders Trainer lobte die Effizienz der Hamburger, sprach auch von der Enttäuschung im eigenen Lager, tadelte seine Schützlinge jedoch nicht. „Es war eine gute erste Halbzeit“, sagte der Coach. Es stimmte ja, dass Werder im ersten Spielabschnitt die bessere Mannschaft war. Zwar ohne eine Vielzahl an Chancen, aber in der 21. Minute mit der Riesenmöglichkeit zur Führung, als Kebba Badjie mit seinem Pass David Philipp perfekt bediente, der Stürmer jedoch freistehend aus 16 Metern haarscharf am Tor vorbeischoss.

Norderstedt zieht sich weit zurück

Von den Norderstedtern war nicht viel zu sehen. Sie waren vor allem auf Sicherheit bedacht, zogen sich weit zurück, machten es den Gastgebern im Spielaufbau damit aber auch schwer. Doch Werders Geduld wurde Sekunden vor der Pause noch belohnt: Henry Rorig hatte sich auf der rechten Seite klasse durchgesetzt, seinen Pass leitete Badjie direkt zu Luc Ihorst weiter, der konsequent zum 1:0 vollendete. Eine zu diesem Zeitpunkt wohl glückliche, aber verdiente Führung.

„Wir haben den Gegner komplett im Griff gehabt“, sagte Torschütze Ihorst nach der Partie, „aber in der zweiten Halbzeit waren wir nicht richtig wach.“ Das war auch den 285 Zuschauern nicht verborgen geblieben. Bitter für Werder: Innerhalb von vier Minuten gab das Team eine zuvor kontrollierte Partie aus der Hand. Erst durfte Lennart Keßner am rechten Strafraumeck für seinen Sonntagsschuss in den Winkel Maß nehmen (52.), dann nutzte Nick Brisevac seine Freiheit an Werders Strafraumgrenze zum 2:1 für Norderstedt (56.). Beide Male hatte Torwart Luca Plogmann keine Abwehrchance, beide Male hatten ihn seine Vorderleute mit ihrer Passivität aber auch ziemlich im Stich gelassen.

Gäste-Coach Jens Martens durfte mit seiner Elf jedenfalls zufrieden sein. „Weiter so arbeiten“, spornte er sie in der 65. Minute nach einer weiteren gelungenen Defensivaktion an. Derart, dass es 60 Sekunden später erneut im Werder-Kasten klingelte. Diesmal blieb Evans Nyarko durch Gegner unbehelligt, sodass der aufgerückte Innenverteidiger aus gut und gerne 35 Metern einfach mal abzog – und mit einem Aufsetzer ins Eck traf. Diesmal machte Plogmann keine glückliche Figur.

Fünfstück setzt alles auf eine Karte

Angesichts des Rückstands setzte Trainer Fünfstück alles auf eine Karte und wechselte weitere Offensivkräfte ein. Werder hatte auch noch Chancen, wirkte aber nicht konzentriert genug, um das Blatt noch einmal zu wenden. „Es war heute wieder eine Lerneinheit für uns“, sagte Fünfstück, „die Niederlage wirft uns nicht um.“ Nach dem ersten Drittel der Saison sei er mit der Ausbeute seiner Mannschaft zufrieden. „Wir hätten nicht gedacht, zu diesem Zeitpunkt schon 21 Punkte auf dem Konto zu haben“, sagte er nach der zwölften Begegnung, in der eine Serie seines Teams von zuletzt vier Siegen unnötigerweise endete.

Eine Einschätzung, wo seine Mannschaft leistungsmäßig jetzt steht, mochte Fünfstück dagegen nicht vornehmen. „Wir freuen uns über die Platzierung im oberen Tabellendrittel, aber wir spielen wegen der Abstellungen nach oben und mit den U 19-Spielern jede Woche mit einem neuen Team.“