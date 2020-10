Werders U23 bejubelt das zwischenzeitliche 2:0 durch Kebba Badjie (Nr. 18): Eren Dinkci (v.l.), Marin Pudic und Abdenego Nankishi kommen, um dem Torschützen zu gratulieren. (Oliver Baumgart/hansepixx)

Es ist zum Jammern: Da hat die Stadt Bremen erstmals nach Jahren wieder zwei Teams in der Fußball-Regionalliga Nord – und die Zuschauer sind beim ersten Derby ausgesperrt. Die Menschen leiden unter der Corona-Pandemie, und die Stimmung auf den Plätzen tut es auch. Frohe Gesichter gab es vor allem auf Seiten von Werders U 23 reichlich, doch das 4:1 (4:0) über den FC Oberneuland war eben kein Fußballfest.

Beide Trainer sind Realist genug, um zu wissen: Es gibt derzeit Wichtigeres als den Fußball. Und so wagen Konrad Fünfstück (Werder) und Kristian Arambasic auch keine Prognose, ob die Saison zu Ende gespielt werden kann oder ob auch der Leistungsbereich bald wieder in eine Zwangspause geschickt wird. Am Mittwochabend jedenfalls kämpften beide Mannschaften auf Platz 11 noch engagiert um die Punkte, die sich am Ende hochverdient die Gastgeber holten. „Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit vergeigt“, sagte FCO-Coach Arambasic, „da haben wir nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten.“

Angesichts des 0:4-Rückstands zur Pause sprachen schon die nackten Zahlen eine deutliche Sprache. Kein Wunder, dass sich die Worte der Trainer fast gleichten. Einziger Unterschied: Konrad Fünfstück lobte seine Elf dafür, dass sie „in der ersten Halbzeit alles umgesetzt hatte, was wir wollten: schnell spielen und unsere Chancen nutzen“. Klingt einfacher als es bislang gewesen war, denn in den sechs Spielen zuvor hatte Werder insgesamt nur neun Tore erzielt und viele Chancen ausgelassen. Dass sie diesmal in den ersten 37 Minuten des Stadtderbys gleich viermal trafen, war ein Novum. Und zu diesem Zeitpunkt drohte dem Aufsteiger aus Oberneuland eine deftige Packung. „Wir haben es heute gut gemacht“, sagte Werder-Kapitän Marin Pudic, „der Ball lief schnell bei uns, und die frühen Treffer haben es uns leichter gemacht.“

Das stimmte. Und Kristian Arambasic hatte das Abwehrverhalten seiner Mannschaft gar nicht gefallen. „Es war brutal, wie Werder seine Chancen genutzt hat“, sagte er, „aber wir haben auch nicht gut verteidigt.“ Immer wieder suchten die Werderaner ihr Heil in schnellen Pässen, um dann den entscheidenden Ball in die Tiefe zu spielen. Das Konzept ging voll auf – auch deshalb, weil Oberneuland sich weit hinauslocken ließ. Die antrittsstarken Gastgeber nutzten gleich ihre erste Gelegenheit, um in Führung zu gehen: Steilpass Eren Dinkci, Abdenego Nankishi zieht los, lässt Torwart Jonas Horsch im Eins-zu-Eins-Spiel aussteigen und schiebt zum 1:0 (11.) ein. Nur drei Minuten später fast eine Kopie des Angriffs: Diesmal glänzt Nankishi als Vorlagengeber und Kebba Badjie als konsequenter Vollstrecker.

Mit dem 2:0 im Rücken, hatte Werder nun noch leichteres Spiel. Und längst nicht genug vom Toreschießen. In der 29. Minute traf Dinkci unhaltbar zum 3:0 ins kurze Eck, bevor Keanu Schneider in der 37. Minute ebenfalls allein vor Horsch auftauchte und eiskalt zum 4:0 vollendete. Nankishis Pfostentreffer in der 41. Minute bedeutete zumindest in dieser Kategorie Gleichstand zwischen den Konkurrenten, denn in der 28. Minute hatte Tom Trebin auf der anderen Seite einen Freistoß ebenfalls ans Gestänge gesetzt. Allerdings eher zufällig, denn der als Flanke gedachte Ball rauschte an Freund und Feind vorbei und klatschte an den Pfosten. Wer weiß: Vielleicht hätte das 1:2, so unverdient es auch gewesen wäre, der Partie eine Wende verpasst. Es sprach aber eindeutig für Werder, dass kaum 60 Sekunden später mit dem 3:0 dann schon die frühe Entscheidung fiel.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit stellte die U 23 auf Schongang um – auch mit Blick auf den kommenden Sonnabend, wenn das Team beim VfL Wolfsburg II wohl vor einer ungleich schwereren Aufgabe stehen dürfte. Fünfstück hatte in der Kabine so etwas wie eine kontrollierte Offensive angeordnet. Das sah so aus, dass seine Mannschaft jetzt den Ball gut laufen ließ, aber den zuvor gezeigten Druck nicht mehr machte. So entwickelte sich ein ausgeglichenes, aber auch ziemlich langweiliges Regionalliga-Derby. Kein Zufall daher, dass ein Oberneulander für das absolute Glanzlicht sorgen sollte: Onur Uzun setzte sich technisch herausragend gegen gleich vier Werderaner durch, tauchte dann frei vor Torwart Dos Santos Haesler auf, der gegen Uzuns strammen Schuss ins Eck keine Abwehrchance hatte. „Die zweite Halbzeit haben wir gewonnen“, freute sich Kristian Arambasic augenzwinkernd nach dem Klassetor zum 1:4-Endstand. Auch Arambasic schaute nach Spielschluss aufs kommende Wochenende.

Am Sonntag erwartet der FCO den Drittletzten VfV Borussia Hildesheim. „Ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagte der Trainer. Zum Abschluss der Hinrunde gibt es dann noch das Duell mit dem Vorletzten, dem HSC Hannover. Das sind die Spiele, die in der Endabrechnung für den Klassenerhalt zählen werden. Auch deshalb tat die Niederlage gegen Werders U 23 den Gästen nicht weh.

Weitere Informationen

Werder U23: Dos Santos Haesler - Nawrocki, Park (78. Hackethal), Halbouni, Schröder, Engelhardt, Pudic, Schneider, Dinkci (72. MC Mensah Quarshie), Badjie (83. Schönfelder), Nankishi (88. Straudi)

FC Oberneuland: Horsch - Sahan, Nukic, Schoppenhauer, Bauer, Tyca, Han (82. Dressler), Trebin (64. Köhler), Uzun, Ifeadigo (75. Sarr), Jobe (75. Mazreku)

Tore: 1:0 Nankishi (11.), 2:0 Badjie (14.), 3:0 Dinkci (29.), 4:0 Schneider (37.), 4:1 Uzun (75.)

Zuschauer: keine

Schiedsrichter: Hendrik Duschner (SC Borgfeld)

Gelbe Karten: 2 - 2