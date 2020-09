Mit Spaß dabei: Trainer Konrad Fünfstück arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung der Werder-Talente. (nordphoto / Ewert)

Die Saison beginnt – und sie sehen nur zu: Weil die Regionalliga Nord erst einmal mit zwei Staffeln zu jeweils elf Mannschaften antritt, muss ein Team pro Spieltag pausieren. Und gleich zu Beginn trifft es die Kicker von Werders U 23. „Aber es ist gut, dass die Jungs danach dann loslegen können“, sagt Trainer Konrad Fünfstück. Sicher war selbst das lange Zeit nicht. Denn eigentlich hätten die Bremer am zweiten Spieltag der Staffel Süd auf den TSV Havelse treffen sollen. Die Niedersachsen aber treten am nächsten Wochenende zum DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05 an. Also wurde dieses Spiel in den November verschoben und Atlas Delmenhorst als Gegner gewonnen – der Aufsteiger hatte am zweiten Spieltag eigentlich spielfrei. Ein wenig Geduld noch, und dann geht es auch für die Bremer endlich los. Hinter Werder liegen mittlerweile ja auch neun Wochen der Vorbereitung. Das letzte Pflichtspiel liegt sogar noch deutlich länger zurück. Es hatte im März stattgefunden, kurz bevor die Regionalliga abgebrochen wurde.

Nun teilen die Bremer dieses Schicksal natürlich mit den meisten Fußballmannschaften des Landes. Die lange Auszeit trifft das Team aus Sicht von Konrad Fünfstück aber noch ein bisschen härter: „Wir haben sehr viele junge Spieler, und denen fehlt die Spielpraxis ganz besonders.“ Wer nun denkt: Klar, die U23 hat ja immer junge Spieler, das muss man eigentlich nicht erwähnen, liegt falsch. Denn diesmal treten die Grün-Weißen mit einer Mannschaft an, deren Altersdurchschnitt nur wenig über dem eines A-Jugendteams liegt. In den Testspielen stand jedenfalls häufig eine Elf mit einem Durchschnittsalter von 18,5 Jahren auf dem Rasen. Sie war damit noch um rund ein Jahr jünger als die Mannschaft der letzten Saison – und bereits diese galt als ziemlich unerfahren.

Daran muss es aber nicht gelegen haben, dass ausgerechnet der Test gegen den HSV II am letzten Wochenende mit einer 2:3-Niederlage endete. „Der HSV hat eine sehr gute Mannschaft“, sagt Konrad Fünfstück. Die Hamburger seien zudem mit dem ein oder anderen „Haudegen“ angetreten. Will sagen: Der HSV läuft mit einigen erfahrenen Kräften auf und ist damit die deutlich ältere Mannschaft. Das fiel schon auf in den vergangenen Wochen: Während Werder auf die Jugend setzte und allein rund ein Dutzend Kicker aus der eigenen U 19 in den Kader aufnahm, war man bei der Bundesliga-Konkurrenz auch um Routine bemüht. Spieler wie etwa den Ex-Bremer Christian Schulz (96 II), Julian Klamt (Wolfsburg II) oder Marc Hornschuh (HSV II) sucht man im Kader von Konrad Fünfstück mittlerweile vergeblich.

Allerdings gibt das eigentliche Aufgebot nur selten all die Spieler wieder, die am Ende für die U 23 auflaufen werden – schließlich sind die mit einem Profivertrag ausgestatteten Talente ja auch noch da. Sie gelten immerhin als potenzielle Kandidaten und könnten das Team wie im Vorjahr verstärken. Aber wie lange noch? In Simon Straudi und David Philipp stehen zwei Kicker vor einer Ausleihe; Ilia Gruev ist derzeit sehr nahe dran am Profikader. Angesichts der fixen Abgänge von Kapitän Malte Karbstein, dessen Stellvertreter Kevin Schumacher, Henry Rorig, Luc Ihorst und Torhüter Luca Plogmann könnte also fast der komplette Stamm der Vorsaison fehlen.

Angesichts dieser Personallage ist es kein Wunder, dass Konrad Fünfstück eine Mannschaft möchte, die „sich schnell zurechtfindet“. An Talent fehlt es seinem Team sicher nicht. Aber die Umstellung auf den körperlich herausfordernden Herrenfußball erweist sich ja nicht selten als schwierig – zumal in einer insgesamt sehr unerfahrenen Mannschaft. Dass er demnächst sogar mit einer richtigen „Rasselbande“ antritt, hört Konrad Fünfstück oft. Es ändert aber nichts an seiner Einstellung: „Wir arbeiten intensiv an der Entwicklung unserer Spieler, und das macht mir viel Spaß.“

Weitere Informationen

Werder Bremen U 23

Tor: Philipp Jorganovic, Ole Springer

Abwehr: Manasse Fionouke, Maik Nawrocki, Dominik Becker, Marc Schröder, Pascal Hackethal, Belal Halbouni, Thomas Linkov, Thore Jacobsen, Louis Poznanski

Mittelfeld: Yannik Engelhardt, Jorik Wulff, Marin Pudic, Oscar Schönfelder, Keanu Schneider, Kyu-hyun Park, Simon Straudi, Ilia Gruev, Fabian Straudi, David Philipp, Ole Käuper, Julian Rieckmann, Boubacar Barry

Sturm: Malik Memisevic, Fred Mc Mensah Quarshie, Kebba Badjie, Abdenego Nankishi, Isaiah Young, Tim van de Schepop, Eren Dinkci, Jonah Osabutey

Trainer: Konrad Fünfstück

Saisonziel: Einzug in die Meisterrunde