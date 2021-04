Der Senatsachter gilt traditionell als Wettkampf-Höhepunkt der Werdersee-Regatta. (Christina Kuhaupt)

Anfang des Jahres war die Ausschreibung online, jetzt ist die Veranstaltung abgesagt worden. Wie bereits im vergangenen Mai wird es auch in diesem Frühjahr keine Große Ruderregatta auf dem Werdersee geben. Die traditionelle Regatta mit tausenden Booten und hunderten Rennen auf der 1500 Meter langen Strecke war für das Wochenende 8. und 9. Mai vorgesehen. Für viele Nachwuchs- oder Leistungsruderer stellt der Wettkampf seit Jahren eine erste Standortbestimmung dar, in der Szene insgesamt wird er als eine Art großes Familienfest wahrgenommen. „Leider blieb uns keine andere Wahl, als die Regatta auch 2021 ersatzlos zu streichen.“ So wird Regattaleiter Peter Manschke vom ausrichtenden Verein Bremer Sport-Club (BSC) in einer Mitteilung zitiert. Zum Einen lassen die gesetzlichen Beschränkungen eine Großveranstaltung mit internationalen Gästen auch in diesem Frühjahr nicht zu, zum anderen dürfen Ruderer mit Ausnahme einiger Kaderathleten seit Monaten nur im Zweier trainieren. Traditioneller Höhepunkt der Werdersee-Regatta ist eigentlich der sogenannte Senatsachter.

Einen großen überregionalen Ruderwettkampf soll es aber 2021 trotzdem geben auf dem Werdersee. Erstmals seien die Deutschen Sprintmeisterschaften nach Bremen vergeben worden, teilt der BSC mit. Sie sollen vom 8. bis 10. Oktober ausgetragen werden. „Wir freuen uns, dass Bremen dann im Herbst für die Ausrichtung bereit steht“, sagt Peter Manschke.