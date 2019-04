Musste sich nach sieben Sätzen knapp geschlagen geben: Bastian Steger. (Frank Koch)

Schneller als erhofft und erwartet hat sich Bastian Steger bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Budapest verabschieden müssen: Die langjährige Nummer eins des SV Werder Bremen, die zur neuen Saison zum TSV Bad Königshofen wechseln wird, unterlag am Dienstag in der ersten Hauptrunde mit 128 Akteuren dem Kroaten Tomislav Pucar mit 3:4 (11:8, 10:12, 11:5, 4:11, 8:11, 12:10, 7:11). "Es war ein sehr enges Match", sagte Steger, "natürlich bin ich enttäuscht, da mehr für mich möglich gewesen wäre." Nicht besser als ihrem Vereinskameraden erging es den anderen drei aktuellen Werder-Akteuren: Der Belgier Florent Lambiet war beim 0:4 (8:11, 9:11, 7:11, 5:11) gegen Afrikameister Quadri Aruna (Nigeria) ebenso chancenlos wie der Brasilianer Gustavo Tsuboi beim 0:4 (5:11, 8:11, 7:11, 5:11) gegen Cristian Pletea (Rumänien).

Etwas besser lief es für Hunor Szöcs. Der Rumäne gewann den ersten Satz gegen den Abwehrspezialisten Panagiotis Gionis und führte im dritten Durchgang mit 9:6, ehe der Grieche sich in der Verlängerung durchsetzte und schließlich mit 4:1 (5:11, 11:3, 13:11, 11:8, 11:6) die Oberhand behielt. „Beim 9:6 hatte ich die Chance, danach wurde es immer schwieriger“, sagte Szöcs, der als Einziger des aktuellen Werder-Quartetts auch in der kommenden Saison das Bremer Trikot tragen wird. Am Ende war es für Steger, Szöcs und Lambiet nur ein schwacher Trost, dass sie am Montag zumindest die Qualifikation als jeweilige Gruppensieger überstanden hatten.

Nur Falck erreicht zweite Runde

Auch für zwei der drei künftigen Werderaner war in der ersten Hauptrunde Endstation. Der Kasache Kirill Gerassimenko führte gegen den Taiwanesen Tai-Wei Wang zwar mit 2:1 Sätzen, zog dann aber doch klar mit 2:4 (12:10, 8:11, 11:5, 6:11, 4:11, 9:11) den Kürzeren. Marcelo Aguirre, Paraguayer mit italienischem Pass und wie Gerassimenko vom TTC Grenzau zu Werder kommend, überraschte den Weltranglisten-Achten Koki Niwa mit einer beherzten Leistung, unterlag dem Japaner aber mit 1:4 (12:10, 9:11, 10:12, 1:11, 9:11).

Nur Werders künftige Nummer eins, der Schwede Mattias Falck, überstand Runde eins wie erwartet. Der Weltranglisten-16. hatte mit dem Ungarn Adam Szudi nur leichte Anlaufschwierigkeiten und zog mit einem lockeren 4:1 (8:11, 11:8, 11:4, 11:5, 11:5) in die Runde der besten 64 ein. Gegner dort: der Österreicher Robert Gardos.

++ Dieser Artikel wurde um 19.08 Uhr aktualisiert. ++