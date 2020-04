Schnell, schnell, schnell: Torhüterin Meike Anschütz war seit 2008 ein Rückhalt des SV Werder und hat immer alles für ihre Mannschaft gegeben. Jetzt reicht es ihr. Unabhängig von der Corona-Krise, aber mitten in ihr erklärte die 30-Jährige ihren Rücktritt. (Baumgart/hansepixx)

Immer den Blick für die eigene Mitspielerin, immer mental am Anschlag, immer im Tunnel: Mehr als 15 Jahre hat Meike Anschütz beim SV Werder Leistungshandball gespielt – nun ist Schluss damit. „Es hat Spaß gemacht, mich dafür zu quälen, aber irgendwann im Leben werden die Prioritäten anders gesetzt, weil es einfach an der Zeit ist“, sagt die 30-Jährige. Ende vergangenen Jahres habe sie gespürt, dass 100 Prozent Beruf und 100 Prozent Handball auf Dauer zusammen nicht machbar seien. „Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein“, sagt sie – und handelt entsprechend: klar und konsequent.

Der Blick auf die sportliche Karriere von Meike Anschütz verrät, dass sie ihrer inneren Stimme offensichtlich schon immer vertrauen konnte. Im Alter von zehn Jahren begleitete sie eine Klassenkameradin erstmals zum Training bei der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Sie begeisterte sich sofort nicht nur für Handball, sondern auch für den Posten zwischen den Pfosten. „Ich wurde gleich gefragt, ob ich ins Tor wollte“, sagt Meike Anschütz, „ich bin tatsächlich von der ersten Minute an Torfrau.“ So zielsicher sie ihre Spielposition und ihren ersten Verein fand, entschied sie sich 2003 für den SV Werder. Er sollte ihre zweite und auch schon letzte Station werden.

Werder und Meike Anschütz: Das passte von Anfang an. Und so ungern die Klubverantwortlichen auch auf sie verzichten: Sie verstehen ihre Spielerin. „Meike ist eine Vollblutsportlerin“, sagt Patrice Giron, „für sie fühlt sich der Schritt richtig an.“ Der 42-Jährige hat, bevor er Werders Sportlicher Leiter wurde, Meike Anschütz nach dem Zweitliga-Aufstieg 2015 zwei Jahre trainiert, kennt sie gut und lobt sie als „Integrationsfigur“ in den höchsten Tönen. „Meike ist immer sehr professionell gewesen und sich immer treu geblieben.“

Nun also das Ende der Karriere schon mit 30, obwohl sie von schweren Verletzungen verschont blieb und körperlich voll fit ist. Meike Anschütz hat keinen Zweifel, dass es die richtige Entscheidung ist. Auch zu diesem Zeitpunkt. Ja, sie habe schon überlegt, ob sie nicht ein Jahr dranhängen solle, weil die Mannschaft nach Marie Andresen – sie wechselt zum Erstligisten HSG Blomberg-Lippe – mit ihr jetzt auch die zweite Torfrau verliert. Ja, sie sei auch mehrfach angesprochen worden, dass sie doch nicht ausgerechnet während der Corona-Krise aufhören könne. Sie kann, nachdem sie sich gefragt hat, ob ihr der Verein wichtiger sei als sie sich selbst. Und nachdem sie für sich festgestellt hat, dass ein Abschiedsspiel für sie nicht so wichtig sei.

Meike Anschütz entscheidet sich nicht gegen Werder, und schon gar nicht macht sie es sich leicht. Aber wenn sie möglicherweise keine 100 Prozent mehr leisten könnte, wäre das am Ende nicht gut für die Mannschaft und auch nicht für sie selbst. Seit 2008 steht sie im Kader der ersten Mannschaft. Seit Ende 2019 spürt sie, dass sich in ihrem Inneren etwas verändert hat. 40 Stunden in Vollzeit als fest angestellte Investorenbetreuerin, die Aussicht auf vier- oder fünfmal Training pro Woche, dazu die weiten Auswärtsfahrten an den Wochenenden und die Sehnsucht, mehr Zeit für den Partner, die Familie, die Freunde und seit November auch für das eigene Haus in Bremen-Nord zu haben: Gibt es bessere Gründe für einen Rücktritt? „Künftig weiß ich, dass ich pünktlich zu einer Hochzeitsfeier kommen kann und nicht erst um 22 Uhr.“

Dieser eher unspektakuläre Satz sagt so viel aus. Vielleicht können nur Leistungssportler dessen Bedeutung nachvollziehen. Vielleicht können nur sie ermessen, dass tolle Emotionen und Erlebnisse im Sport so manche Entbehrung im Leben wettmachen. Erlebnisse wie der Aufstieg mit Trainer Radek Lewicki in die 2. Bundesliga – für Meike Anschütz der Höhepunkt ihrer Karriere. Und selbst die vergangenen Jahre, in denen sie mit ihrem Team ständig um den Zweitliga-Klassenerhalt kämpfte, möchte sie nicht missen. „Abstiegskampf muss nicht immer schlecht sein“, sagt sie lachend, „wenn er denn gut ausgeht.“ Vielleicht verstehen auch nur Leistungssportler, warum Meike Anschütz jetzt einen radikalen Schnitt vollzieht und in keiner unterklassigen Mannschaft spielen wird. Denn da gebe es ein großes Problem, sagt sie. „Mein Ehrgeiz ist ja noch vorhanden. Den abzulegen, ist noch mal ein ganz anderer Prozess.“

So steht die sportliche Zukunft der Torfrau nach dem abrupten Saisonende in den Sternen. Abteilungsleiter Martin Lange sieht eine Vielzahl von Bereichen, in denen er sich ein Engagement von Meike Anschütz für den Werder-Handball vorstellen kann. Sie selbst schließt das nicht aus. Ebenso wenig, dass sie sich in anderen Sportarten ausprobieren möchte. Tennis, das weiß sie, könnte etwas für sie sein. Doch jetzt, während der Corona-Krise, läuft sie regelmäßig an der frischen Luft und powert sich in den eigenen vier Wänden in Online-Workouts und an Kraftgeräten aus. Ohne Sport gehe es jedenfalls nicht. „Spätestens nach drei Tagen bin ich für meine Mitmenschen unerträglich“, sagt sie. Gleichwohl habe ihr die gegenwärtige Zwangspause gezeigt, dass ihr der Handball nicht fehle. Es könnte ein weiteres Indiz sein, dass ihre Entscheidung zum Aufhören wohl die richtige ist.

Zur Sache

Werder holt Torfrau Danique Trooster

Handball-Zweitligist SV Werder steht vor einem weiteren Umbruch in seinem Team: Mit Marie Andresen (Wechsel zur HSG Blomberg-Lippe) und Meike Anschütz (Karriereende) verlassen beide Torfrauen den Verein. Der Sportliche Leiter Patrice Giron versteht das durchaus als Kompliment: Die Eine sei bei Werder so gut geworden, dass sie in die Bundesliga gehen kann, die Andere habe nach der Jugend nur für Werder gespielt. Der erste Neuzugang im Tor steht bereits fest: Mit Danique Trooster vom niederländischen Erstligisten DSVD Deurningen unterschrieb eine 19-jährige, 46-fache niederländische Jugend- und Junioren-Nationalspielerin einen Zwei-Jahres-Vertrag. Sie wird in Bremen künftig von ihrem Landsmann Robert Nijdam trainiert, der Trooster aus seiner Zeit als niederländischer Auswahlcoach gut kennt.