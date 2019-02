) verpassten es die Bremer trotz mehrerer guter Möglichkeiten, das Ergebnis noch in Durchgang eins weiter auszubauen. Die Gegner dagegen nutzten ihre wenigen Tormöglichkeiten deutlich effektiver und gingen nach einem stark abseitsverdächtigen Treffer von Mohamed Abd Aal Ali (19.) sowie ein Tor von Stefan Gebers (31.) in Führung, mit einem umstrittenen Foulelfmeter baute Abd Aal Ali die Führung der Gäste unmittelbar vor dem Pausenpfiff gar auf zwei Tore aus (39.).

Mit dem Wiederbeginn beorderte Frank Bender – der noch im ersten Abschnitt den unglücklich agierenden Timon-Julian Widiker durch Lukas Schumacher ersetzt hatte – mit Vedat Tunc und Kjell Hildebrandt zwei frische Offensivkräfte auf das Spielfeld und hatte dabei offensichtlich das richtige Händchen. Zunächst besorgte Lukas Schumacher den Anschlusstreffer (45.), mit einem Doppelschlag in der Schlussphase drehte Christian Eida schließlich ein fast schon verloren geglaubtes Spiel noch zum letztlich glücklichen 4:3-Erfolg (73./76.). „Bei allen Gegentoren haben wir entweder falsch gestanden“, skizzierte Bender den Spielverlauf, „oder hatten in unserer Defensive einfach eine schlechte Kommunikation untereinander.“ Nachdem Bender neben den neuen Spielern auch taktisch umgestellt hatte, um mehr Aggressivität in den Zweikämpfen zu erzielen, fand sein Team wieder zurück in die Erfolgsspur und freute sich am Ende über „einen knappen, aber aufgrund der starken Leistung in den zweiten 40 Minuten absolut verdienten“ (Bender) Heimsieg seiner Mannschaft, die nun im Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg (Sonntag, 28. Oktober, 14 Uhr) eine echte Herkulesaufgabe zu bewältigen hat.

SV Werder Bremen II: Lord; Brandt, Sultani, Nouwame, Widiker, Karagöz, Eickhoff, Köppener, Eida, Steiz, Koch (eingewechselt: Schumacher, Tunc, Hildebrandt, Polat).