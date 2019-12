Solche ein Werder-Trikot mit Original-Unterschriften der Spieler gibt es zu ersteigern. (nordphoto / Ewert)

Seit 21 Jahren gibt es die Weihnachtshilfe des WESER-KURIER. Der Verein „Spendenaktion Weihnachtshilfe der Bremer Tageszeitungen AG“ sammelt seit 1998 jedes Jahr in der Weihnachtszeit Geld für Menschen in Bremen und Umgebung, denen es finanziell nicht gut geht und die auf Spenden angewiesen sind, um ihren Kindern ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren. Zu den Aktionen gehört in diesem Jahr eine Versteigerung von einem aktuellen Werder-Trikot und einem Werder-Ball mit den Original-Unterschriften von allen Spielern. Das könnte doch ein tolles Weihnachtsgeschenk sein. Und das Geld, das der WESER-KURIER mit der Versteigerung einnimmt, geht komplett in die Weihnachtshilfe.

So funktioniert die Versteigerung: Schicken Sie eine Mail an sport@weser-kurier.de mit der Betreffzeile „Versteigerung“ und dem Gebot für das Trikot oder den Ball. Die Aktion läuft bis zum 19. Dezember, 12 Uhr. Die aktuellen Gebote werden bis zum Schlusstag regelmäßig in der Zeitung und online unter www.weser-kurier.de veröffentlicht. Das Mindestgebot liegt bei jeweils 50 Euro. Wer am meisten bietet, bekommt das Trikot oder den Ball. Die Gewinner werden am 19. Dezember informiert.

Wer für die Weihnachtshilfe spenden möchte, kann schon jetzt auf das IBAN-Konto DE 22 2905 0101 0001 1650 00 bei der Sparkasse Bremen (BIC: SBREDE22XXX) einzahlen oder sich online unter www.sparkasse-bremen.de/spendenportal informieren.