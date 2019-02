Bremens Behindertensportler 2017: Mike Schwenke. (Frank Thomas Koch)

WESER-KURIER-Redakteur Marlo Mintel ist für sein Dossier „Die Kraft des Sports“ über Behindertensport für den German Paralympic Media Award nominiert worden. Der 32-Jährige konkurriert in der Kategorie "Artikel" gegen Sebastian Fischer von der Süddeutschen Zeitung und Thomas Breves und Kathrin Kraft vom Jeverschen Wochenblatt, wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung in Berlin mitteilte. Sie prämiert mit dem Award bereits zum 19. Mal die besten Reportagen, Hintergrundberichte, Interviews und andere Formen der journalistischen Berichterstattung über den Sport von Menschen mit Behinderung.

Ist für den German Paralmypic Media Award nominiert: Marlo Mintel. (Shirin Abedi)

In seinem Dossier beschäftigte sich Mintel mit der Frage, wie es für behinderte Menschen ist, sich am Sportlerleben zu beteiligen. Was treibt sie an? Was gibt ihnen der Sport? Der gebürtige Bremer, der in Lilienthal aufgewachsen ist und zwischen 2016 und 2018 beim WESER-KURIER volontierte, hat Sportler aus der Region mit ganz unterschiedlichen Handicaps begleitet und diese Fragen aufgearbeitet. Außerdem wagte der Autor einen Selbstversuch im Blindenfußball.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des German Paralympic Media Award werden bei einer Preisverleihung am 20. März in Berlin bekanntgegeben. (wk)