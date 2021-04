Auch wenn nur zwei Personen in diesem Kajak Platz haben: Familie Jathe mit (von links) Birgit, Anna, Jan und Michael sitzt mit ihrer Begeisterung für Wassersport und den WV Warturm in einem Boot. (Roland Scheitz)

Knapp 26 Kilometer liegen vor den Paddel-Sportlern, die sich vom Bootshaus des Wassersportvereins Warturm (WVW) unter normalen Umständen auf ihren Weg entlang der Ochtum machen. Doch dieser Tage ist nichts normal, die Covid-19-Pandemie lässt nur wenig zu. Überall nehmen Beschränkungen und andere Maßnahmen der Politik den Menschen nicht nur geliebte Freizeitaktivitäten – auch der Alltag insgesamt ist derzeit alles andere als normal. „Wir sind aber ziemlich hart im Nehmen“, zeigt sich Jan Jathe trotz der vielen Ver- und Gebote dennoch optimistisch. Der zweite Vorsitzende des WVW wolle lieber positiv gestimmt in die Zukunft blicken als sich von dem Virus weiterhin die Lebensfreude vermiesen zu lassen. „Irgendwann ist Corona vorbei“, ist der 25-Jährige überzeugt, „und dann können wir endlich wieder raus aufs Wasser.“

Dabei hat es den WVW nicht annähernd so hart getroffen wie andere Vereine. Wassersportler sind in der Regel Individualisten, und so konnten Jan Jathe und die übrigen Vereinsmitglieder auch während der Hochzeit der Pandemie ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung nachgehen. Der Großteil der knapp 200 Mitglieder sei dem Verein treu geblieben, lediglich neue Mitglieder hätten sich nur wenige gefunden, sagt Jan Jathe. „Neue Mitglieder zu gewinnen, war im vergangenen Jahr nicht einfach“, verdeutlicht er, „zahlreiche Veranstaltungen mussten ausfallen, lediglich einige wenige Kurse konnten arg eingeschränkt stattfinden.“

Seit seinem siebten Lebensjahr ist Jan Jathe mittlerweile Mitglied im WVW. Während eines Sommerferienprogramms schnupperte der kleine Jan die Luft der großen weiten Kanuwelt. „Meine Eltern hatten damals etwas gesucht, was für uns Kinder von Grolland aus nicht so weit weg ist“, erinnert sich der Student der Politikwissenschaft, „mittlerweile habe ich hier einen großen Freundeskreis.“ Zu dem zählt auch seine Schwester Anna, die ihrem großen Bruder knapp ein Jahr später nacheiferte.

Für sie und Jan sei der WVW „wie eine zweite Familie“, betont Anna, und Mutter Birgit (62) und Vater Michael (58) stimmen kopfnickend zu. Die Eltern sind zwar nicht Mitglied im Verein, haben ihre beiden Kinder allerdings von klein auf begleitet und engagieren sich voller Inbrunst für den WVW. „Hier wird eine ganz tolle Jugendarbeit geleistet“, betont die Mutter, „die Kinder werden von den älteren Mitgliedern voll akzeptiert und sofort mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut.“

Da lässt sich wohl das passende Bootsmodell für den Ausflug finden. (Roland Scheitz)

Für Anna und Jan Jathe ist der Wassersport beim WVW nicht nur vom Wettkampfgedanken geprägt, auch die Verbundenheit zur Natur spiele eine tragende Rolle. „Wir sind hier zwar mitten in der Stadt“, beschreibt Anna Jathe die Faszination Kanusport, „aber nach einigen Paddelschlägen ist man eins mit der Natur.“ Es sei „ein irres Gefühl von Freiheit“, verdeutlicht die 24-Jährige. Sie wurde im vergangenen Jahr zur Kassenwartin des Vereins gewählt und ist – ebenso wie ihr ein Jahr älterer Bruder – mit der Trainer-C-Lizenz ausgestattet. Als Übungsleiterin möchte sie dem Nachwuchs die Faszination, aber auch Werte fürs Leben näherbringen. „Ich möchte sie für einen schonenden Umgang mit der Natur sensibilisieren“, sagt Anna Jathe. Und einen großen Wunsch hat sie auch: ein neues Vereinsheim. „Leider haben wir nicht so viel Geld“, sagt die junge Frau, „deshalb werden auch dafür viele Freiwillige und ganz viel Eigenleistung benötigt.“

Mit acht Jahren wurde Anna Jathe Mitglied im Organisationsteam des WVW, schon damals war sie beeindruckt von dem Teamgeist. „Wir sind wie eine große Familie“, erklärt sie, „in der jeder immer für den anderen da ist.“ Der große Bruder pflichtet ihr bei: „Wir sind von den Erwachsenen im Verein quasi miterzogen worden“, sagt er, „von klein auf wurden uns Werte wie Respekt, Toleranz und Verantwortungsbewusstsein beigebracht.“ Auch seine Schwester, die von sich sagt, „ein bisschen eine kleine Zicke“ gewesen zu sein, sei immer mit großer Begeisterung dabei gewesen.

Von Anfang an sei ihren Kindern große Wertschätzung entgegen gebracht worden, versichern die Eltern. Deshalb habe ihr Nachwuchs mit dem Ehrenamt dem Verein auch etwas zurückgeben wollen. „Unsere Kinder sind hier gereift“, betont Vater Michael, „über die Aufgaben im Verein sind beide zu zuverlässigen und vertrauenswürdigen Erwachsenen geworden.“ Auch den fairen Umgang mit anderen Menschen hätten Anna und Jan Jathe über den Sport erlernt.

Beide Kinder seien „ausgezeichnete Kanusportler“, sagt der Vater. Sein Sohn gibt das Kompliment gerne zurück. „Unsere Eltern haben uns stets dabei unterstützt und haben besonders in jungen Jahren auch viele Vereinsverpflichtungen wie Arbeitsdienste wahrgenommen“, sagt der sechsfache Deutsche Meister im Drachenboot. „Dieser Sport hat einfach so unglaublich viele Facetten“, schwärmt Anna Jathe von der Faszination im Boot. Auch sie ist mittlerweile begeisterte Drachenboot-Fahrerin. „Vom Kanu aus kann man entlang der Ochtum Orte erkunden, die sonst nur schwer zu erreichen sind.“ Auch während der Corona-Pandemie.

Zur Sache

Schwimmen ist die Voraussetzung

Der Wassersportverein Wartum hat rund 200 Mitglieder im Alter zwischen sechs und 80 Jahren. Die Verantwortlichen um ihren Vorsitzenden Henry Kurth bieten von ihrem Bootshaus an der Wartumer Heerstraße 151a aus derzeit die Sparten Kanuwandern, Seekajak und Wildwasser an. Das Portfolio erstreckt sich über die Sparten Motorboot und Kanu. Interessierte vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen können sich ein Kanu aus dem reichhaltigen Fundus leihen, fachlich ausgebildete Übungsleiterinnen und -leiter führen Jung und Alt in die Faszination Kanusport ein. Einzige Voraussetzung ist, das man schwimmen können muss. Informationen sind im Internet auf der Seite www.warturm.de oder per E-Mail-Anfrage an die Adresse training@warturm.de sowie unter Telefon 54876950 zu bekommen.

Weitere Informationen

In der Serie „Familiensache“ werden Familien vorgestellt, die sich in Bremer Sportvereinen engagieren und ohne die das Vereinsleben nur schwer funktionieren würde. Wenn Sie solch eine Familie kennen, schicken Sie gern eine Mail an stadtteilsport@weser-kurier.de.