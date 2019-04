Bremen. Die BTS Neustadt ist wieder über den Strich gesprungen. Mit dem ersehnten Heimsieg über die SG Aumund-Vegesack bleiben die Fahlbusch-Schützlinge im Geschäft um den Klassenverbleib – während die SAV einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um Platz acht hinnehmen musste. Bei der 1:0-Halbzeitführung der SAV (Muhamed Hodzic, 38.) sah alles nach dem erwarteten Spielausgang aus, doch mit einem Handelfmeter drehte Kris-Yanik Walters die Partie (57.). Der bereits in Hälfte eins eingewechselte Marc-Kevin Neemann erzielte wenig später sogar die BTS-Führung (64.), der die Gäste fortan erfolglos hinterherrannten. Selbst eine Rote Karte gegen Kris-Yanik Walters nach grobem Foulspiel an Ibrahim Fidan (85.) änderte daran nichts. In der dritten Minute der Nachspielzeit machte Tugay Sonakalan bei einem Konter den Deckel drauf. „Ein völlig verdienter Sieg“, gab SAV-Trainer Björn Krämer zu.