Aktuelle Zahlen gibt es nicht. Also keine Umfragewerte, die belegen, wie groß der Imageverlust des Profi-Fußballs durch die vergangenen Wochen in der Bevölkerung tatsächlich ist. Aber wer hineinhorchte in die Diskussionen über Sinn oder Unsinn des Neustarts, einem Gehaltsverzicht oder Geisterspiele, dem blieben die vielen kritischen Stimmen nicht verborgen. Die Wut darüber, dass sich Teile des Fußballs entkoppeln von der Fan-Basis, ist auch mit Ende der Bundesliga-Saison nicht vorüber. Ein Umstand, der womöglich denen helfen kann, die genau das bieten, was die Kritiker den Profi-Vereinen absprechen: Eine Nähe zur Fan-Basis. „Wenn wir nicht die gleichen Fehler machen wie Teile des großen Fußballs“, sagt Ben Scher, „könnten wir möglicherweise davon profitieren.“

Scher ist Marketingleiter beim FC Oberneuland, jenem Klub, der künftig Viertliga-Fußball in Bremen anbieten kann. Und so sind sie beim FCO in diesen Wochen unterwegs mit einem Projekt, das sich Partnerklub nennt und zum Ziel hat, möglichst viele Menschen für den Verein zu begeistern. Auf den Fußball runtergebrochen, drückt Scher das so aus: „Wir bieten anschaulichen Fußball mit sauberen Spielzügen und fairen Grätschen.“ Der Klub stehe für professionellen Amateursport mit einer hohen Ernsthaftigkeit. „Und wir reden hier nicht über zwei Wochen oder drei Monate, sondern über einen Prozess, der jetzt beginnt und lange andauern soll.“

100 Partner benötigt

So hat es Scher auch beim letzten Infoabend gesagt, bei dem er mit Trainer Kristian Arambasic und Vizepräsident Uwe Piehl erneut 14 potenziellen Sponsoren erklärte, wohin der Weg des Vereins führen solle. Denn das ist ja Ziel: So viele Unterstützer wie möglich einzusammeln, die sagen: Ja, wir sind mit dabei, wir unterstützen den FCO. Am Ende, sagt Vizepräsident Piehl, wären 100 Partner optimal. „Da wollen wir hin.“ 24 Unterstützer haben mittlerweile die Partnerschaft besiegelt, 40 weitere hätten ernsthaftes Interesse. „Das wächst und gedeiht“, sagt Piehl.

Beiden ist klar, dass an Werder Bremen kein Weg vorbeiführt. In diesem Sponsoren-See wolle man gar nicht erst fischen, „uns geht es um den gemeinen Bremer Mittelstand“, erklärt Schwer. Unternehmen, für die die Bundesliga zu groß wäre. Oder die eben finden, dass Amateur-Fußball gerade jetzt besonders sexy sei. Einfach ist das nicht, „für ein finanzielles Engagement rennen Sie in diesen Tagen bei keinem eine offene Tür ein“.

Aber es gehe beim FCO ja auch nicht nur darum, einfach eine Summe X zu überweisen, sondern um den Mehrwert, den der Partnerklub bringen soll. „Wir sprechen deshalb auch nicht von Sponsoring, sondern von Partnering. Wir wollen ein gemeinschaftliches Konstrukt schaffen, bei dem der Netzwerk-Gedanke im Vordergrund steht. Und nicht darum, dass ein Geschäftsmann einfach für eine Bande bezahlt, die dann ein Jahr am Stadion hängt.“ Umsonst ist das Netzwerken natürlich nicht. Jeder Partner zahlt 750 Euro jährlich, dafür gibt es zwei Dauerkarten und die Garantie, bei Netzwerk-Treffen mit Gleichgesinnten zu sprechen. Denn nur so mache der Ansatz ja Sinn: Bremer Geschäftsleute treffen sich auf Einladung des FCO und besprechen bei einem Bier, wie man sich gegenseitig helfen kann. Scher: „Da kann es sein, dass ein Dachdecker das Gebäude eines IT-Anbieters deckt und dafür im Gegenzug Hilfe für seinen Online-Auftritt bekommt.“ Er habe bei den ersten Info-Veranstaltungen eine positive Aufbruchstimmung erlebt. Es gebe viele Menschen, die sagen, dass sie kein Geld beisteuern könnten. „Aber dafür geben sie uns Zeit, die wir anders nutzen können.“ Der Verein biete über die Jugendarbeit womöglich auch Auszubildende für den Arbeitsmarkt an.

Und so versucht das FCO-Trio derzeit, neue Begeisterte zu finden, die die Rückkehr des Klubs in die vierte Liga unterstützen wollen. Dass der Weg, der vor dem Verein liegt, kein leichter sein wird, ja, das wissen sie alle in Oberneuland. Ist ja nicht so, dass sie die Regionalliga noch nicht erlebt hätten. Nahm nur kein gutes Ende, ein Insolvenzverfahren stoppte 2013 den Ausflug in die Viertklassigkeit, es ging dann in der Landesliga weiter. 2020 soll das natürlich anders werden, finanzielle Risiken seien ausgeschlossen, der Kader maximal mit Spielern aus der näheren Umgebung verstärkt werden. „Vertragsamateur-Verträge wird es nur in Ausnahmefällen geben“, sagt Piehl. Und so klingt das Konzept auch ein wenig so, als sehne sich der Verein nach den guten, alten Zeiten. „Wir stehen für Geschlossenheit, Solidarität und Teamgeist“, erklären Scher und Piehl. Dass das womöglich nicht reichen könnte, ahnen sie. „Aber wir wollen das versuchen.“

Mit dem Etat befindet sich der FC Oberneuland sowieso schon vor dem ersten Spiel auf den Abstiegsrängen. Sechs Mannschaften steigen wieder ab, wenn die Bremer dabei wären, würde die Welt nicht untergehen, sagen sie. Aber damit das nicht passiert, wird weiter geworben für einen Verein, der all das verkörpern will, was der Profi-Zirkus schon lange nicht mehr kann: Ganz nah dran zu sein am Fußball.

Zur Sache

Stadion-Sponsor steigt aus

Für die Bremen-Liga war es ein Novum: Der FC Oberneuland war der erste Verein, der seinen Stadionnamen verkaufte. Jetzt steigt Florian Wellmann nach drei Jahren als Stadion-Sponsor aus, bleibt dem Verein aber durch andere Aktivitäten erhalten. Der FCO möchte allerdings einen neuen Namenssponsor für das Stadion, das über 5000 Zuschauer fasst, unter Vertrag nehmen. Auch für die Trikots sucht der Regionalligist einen neuen Partner. Begonnen hat bereits der Dauerkartenvorverkauf für die kommende Saison, von der aber noch niemand weiß, wann genau sie startet. Im Gespräch ist das erste Oktober-Wochenende, offiziell will vom Norddeutschen Fußball-Verband aber niemand etwas dazu sagen.