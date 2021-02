Sie halten nicht nur den Schal hoch, sondern auch den Fußball bei der BTS Neustadt: Niklas (von links), Jonas, Holger und Andrea Karpinski engagieren sich seit vielen Jahren im Verein. Für sie eine Selbstverständlichkeit, für den Verein ein Glücksfall. (Roland Scheitz)

Wenn Holger Karpinski durch die Bremer Neustadt geht, muss er das eine oder andere Mal kurz anhalten, um einen kleinen Plausch zu halten. Der 53-Jährige ist in „seinem“ Stadtteil bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Er hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten so etwas wie den Status eines „Stadtteil-Bürgermeisters“ erarbeitet – auch wenn der gelernte Klempner und Inhaber des gleichnamigen Familienbetriebs an der Lehnstedter Straße bei diesem Begriff die Miene verzieht, als habe er in eine saure Zitrone gebissen. „Das ist mir unangenehm“, bekundet Karpinski bescheiden, „ich habe lediglich ein paar Leuten geholfen, ihren Weg im Leben zu finden.“

Mit etwa 14 Jahren trat Karpinski der BTS Neustadt bei, ein Schulfreund hatte ihn damals vom Stadtteil-Konkurrenten ATS Buntentor an die Erlenstraße gelotst. „Eine Zeit lang hatte ich gar keine Lust, Fußball zu spielen“, erinnert er sich an seine Anfänge, „aber mein Kumpel hat mich so lange bequatscht, bis ich mich entschloss, wieder zu kicken.“ Zuvor hatte sich Holger Karpinski lieber mit Vater Wilhelm beim Angeln vergnügt oder hatte seiner zweiten Leidenschaft, dem Bowling, gefrönt.

Bei seinem Vater ging Holger Karpinski auch in die Lehre. Nachdem er 1997 seinen Meister als Sanitär- und Heizungsbauer gemacht hatte, trat er dem Familienunternehmen bei und gründete schließlich die „Holger und Wilhelm Karpinski GbR“. Schon sein Vater war der BTS-Fußballabteilung eng verbunden, bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr sponserte Wilhelm Karpinski vor allen Dingen die Jugendmannschaften und stattete die Nachwuchskicker regelmäßig mit neuen Trikots aus. Mittlerweile engagieren sich auch die Söhne Niklas (25) und Jonas (21) bei den Fußballern. Ehefrau Andrea unterstützt ihre Männer im organisatorischen Bereich, wäscht die Trikots, hilft beim Fahrdienst aus, sitzt häufig am Telefon, verwaltet die Mannschaftskasse und ist außerdem Elternsprecherin. „Wir sind eine fußballbegeisterte Familie“, sagt Holger Karpinski, „der Ball bestimmt unser gesamtes Leben schon gewaltig.“

Niklas Karpinski ist Trainer der zweiten C-Jugend, arbeitet im Jugendausschuss der Fußballabteilung mit und unterstützt die Abteilung bei der Ferienbetreuung, der „Mini-WM“ und anderen Projekten. Sein Bruder Jonas engagiert sich ebenfalls seit Jahren im Jugendausschuss, hilft bei Projekten mit, ist beim Verteilen von Plakaten aktiv, fungiert als Schiedsrichter für die Kinderspiele und arbeitet als Nachwuchsbetreuer ebenfalls tatkräftig mit. „Die Leidenschaft haben wir beide von unserem Vater geerbt“, sagt Niklas, der nach einer Ausbildung zum Klempner künftig im Bereich Sportmanagement tätig sein möchte.

Ehefrau Andrea unterstützt ihre Männer, obwohl sie mit Fußball zunächst eigentlich gar nicht so viel anfangen konnte, wie sie schmunzelnd erklärt. „Zur BTS bin ich im Grunde genommen über meine Schwiegermutter gekommen“, erzählt die 51-jährige kaufmännische Angestellte. „Wir haben verschiedene Sportkurse besucht, und irgendwie bin ich schließlich hängen geblieben.“ Mittlerweile teile sie die Leidenschaft ihrer drei Liebsten aber auch, „obwohl ich bei weitem nicht so enthusiastisch wie sie bin“. Doch auch für sie habe der Fußball Vieles, was im normalen Leben sehr hilfreich sein könnte. „Die Werte, die über den Fußball vermittelt werden, kann man im Alltag ganz wunderbar anwenden“, sagt sie, „Offenheit gegenüber anderen Menschen, ein fairer Umgang miteinander und der Respekt sind Dinge, die jemanden zu einem guten Menschen reifen lassen. Das öffnet einem Menschen viele Türen.“

Türen geöffnet hat auch ihr Ehemann. Holger Karpinski hat in seiner Firma zahlreiche Nachwuchs-Kicker zum Klempner ausgebildet oder anderen eine Lehrstelle bei befreundeten Kollegen vermittelt. Noch heute zeigen sich diese ihrem Förderer dankbar. „Ich treffe immer wieder jemanden, den ich entweder als kleinen Jungen trainiert habe oder dem ich später einen Lehre ermöglichen konnte“, freut sich Karpinski. Er sei nicht nur der BTS, „sondern dem ganzen Stadtteil verbunden“, versichert der Handwerksmeister. „Die Neustadt ist ein schöner und vielfältiger Stadtteil, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben.“

Die BTS Neustadt hat für die Karpinskis neben der sportlichen Bedeutung einen großen Spaßfaktor, wie alle vier betonen. „Wir haben großen Spaß an der Geselligkeit“, sagt Holger Karpinkski, der Ehefrau Andrea 1987 in einer Diskothek kennenlernte und ihr 1994 das „Ja-Wort“ gab. Zuvor hatten die beiden ihren Polterabend mit vielen Freunden im BTS-Vereinsheim gefeiert. „Ein Freund hatte mich ihm vorgestellt“, erzählt Andrea Karpinski, den Heiratsantrag hat er mir dann in der Dominikanischen Republik auf der Tanzfläche gemacht, obwohl er eigentlich überhaupt nicht so gerne tanzt.

"Für die Eheleute steht der Spaß in der Gemeinschaft und am Vereinsleben bei der BTS Neustadt ebenso an oberster Stelle wie für ihre beiden Söhne. "Am meisten Spaß macht die dritte Halbzeit nach einem Fußballspiel", versichert Niklas Karpinski, der als offensiver Mittelfeldspieler aktiv ist. Und auch Rechtsverteidiger Jonas Karpinski genießt nach einem Spiel das Miteinander mit seinem Kumpels: "Viele von uns sind seit Jahren miteinander befreundet", sagt er, "gerade das zeichnet den Verein aus und macht ihn so besonders."

Zur Sache

Wertevermittlung im Zeichen des Regenbogens

Die Fußballabteilung der BTS Neustadt umfasst rund 20 Mannschaften und geht vom „Kids Club“ über mehrere Jugendmannschaften bis zum Herrenbereich, in dem die erste Mannschaft derzeit in der Bremen-Liga antritt. Die Fußballer stellen mit etwa 400 Mitgliedern die größte Sparte des Vereins. Sie haben sich vor allem der Gemeinschaft verschrieben. Im Kodex der Fußballer stehen Kernwerte wie Respekt, Fairness, Chancengleichheit und Offenheit im Mittelpunkt. In Zeiten der Covid-19-Pandemie laufen die Spielführer aller Teams, so sie denn auflaufen konnten und können, mit der regenbogenfarbenen Kapitänsbinde auf, um ein deutlich sichtbares Zeichen für Solidarität und Diversität zu setzen. Abteilungsleiter Thomas Voigt ist per E-Mail an thomas.voigt(at)nord-com.net zu erreichen. Ausführliche Informationen sind zudem entweder auf der Internetseite www.bts-neustadt-fussball.de oder über die Geschäftsstelle an der Erlenstraße 85a unter der Telefonnummer 598 04 53 oder per E-Mail an die Adresse info@btsneustadt-bremen.de zu bekommen. Derzeit sammeln die Verantwortlichen Spenden, um einen Kunstrasenplatz zu bauen. Der aktuelle Stand liegt bei knapp 21.000 Euro.

Weitere Informationen

In der Serie „Familiensache“ werden Familien vorgestellt, die sich in Bremer Sportvereinen engagieren und ohne die das Vereinsleben nur schwer funktionieren würde. Wenn Sie solch eine Familie kennen, schicken Sie gern eine Mail an stadtteilsport@weser-kurier.de.