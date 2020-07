Planen für den Re-Start: Die Pinguins um Patrick Alber (rechts) hoffen auf einen Saisonbeginn im November. (Hartmut Adelmann)

Die Eishockey-Fans müssen sich noch etwas in Geduld üben: Die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird nicht vor November beginnen. Das sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke gegenüber dem Fachmagazin „Eishockey News“. Der eigentlich für den 18. September geplante Start der neuen Spielzeit verschiebt sich also um mindestens sechs Wochen nach hinten. Was angesichts des bundesweit weiterhin geltenden Verbots von Großveranstaltungen bis Ende Oktober nicht verwundert, da die Klubs möglichst keine Geisterspiele vor leeren Rängen austragen möchten.

„Es ist noch unklar, ob der Deutschland-Cup gespielt wird“, sagt Alfred Prey, der Teammanager der Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Sollte das vom 5. bis zum 8. November in Krefeld geplante Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft nicht stattfinden, so Prey, würde die DEL-Saison bereits am ersten Novemberwochenende starten können. Ansonsten würde sich der Auftakt noch um ein paar Tage mehr verzögern.

So oder so ist man in Bremerhaven indes froh darüber, dass überhaupt über einen Saisonstart im November nachgedacht wird. „Jeder weiß doch um die Situation“, sagt Prey. „Wir müssen dankbar sein, wenn wir in diesem Jahr noch eine Saison spielen dürfen.“ Für den Sport sei es wichtig, im Blickpunkt der Medien und der Öffentlichkeit zu bleiben. Wichtig sei es aber auch, vor Zuschauern spielen zu dürfen, „sonst haben wir keine Chance“, sagt Alfred Prey. Der Teammanager hat die Szenarien beim Bundesligafußball genauestens beobachtet. Und er hofft, „dass uns der Fußball mitziehen kann“. Dass es Lockerungen geben wird, die es dem Eishockey erlaubt, wieder voll durchzustarten. Anders als im Fußball, sind die Eishockeyklubs deutlich abhängiger von Zuschauer-Einnahmen.

Spiele ohne Publikum angesichts der Corona-Krise sind für die DEL höchstens für einen kurzen Zeitraum darstellbar. Ziel sei es, im November dann auch vor Zuschauern spielen zu können, sagt DEL-Geschäftsführer Tripcke. Ein Generalkonzept liege dem Bundesgesundheitsministerium vor. „Wir setzen große Hoffnungen darauf, dass es positiv gewertet wird. Auf dieser Basis ist es dann an den Klubs und Arenen, lokale Lösungen zu finden“, erklärt Gernot Tripcke. Der Düsseldorfer Geschäftsführer Stefan Adam nahm dabei auch die Politik in die Pflicht: „Ein effektiver und lösungsorientierter Dialog zwischen Politik, Verwaltung und den Profisport-Organisationen wird hierbei ein entscheidender Erfolgsfaktor sein“, sagte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Geschäftsführer Tripcke wiederum betont, dass die Liga trotz des späteren Beginns mit einem „fast normalen Spielplan“ plane. Denkbar sei es allerdings, die Playoff-Serie auf den Modus „best of five“ zu reduzieren. Dann wären bis einschließlich des Finals nur drei (statt jetzt vier) Siege zum Weiterkommen nötig. Aus Bremerhavener Sicht wäre es „völlig okay und kein Problem“, den Playoff-Modus dahingehend zu ändern. Für Prey ist es viel wichtiger, dass man selbst bei einem Spätstart im November noch eine komplette Hauptrunde mit 52 Partien pro Team austragen könnte, und natürlich gerne vor Publikum, „das ist das was zählt!“

Die Pinguins, das ist die Kernbotschaft, die Alfred Prey gerne übermittelt, sind bereit für den Re-Start. Unabhängig vom Termin. Der Trainingsplan für das Team von Trainer Thomas Popiesch steht, auch wenn der Plan zeitlich noch auf die ursprüngliche Planung mit Beginn Anfang August ausgerichtet ist. „Da sind wir aber flexibel“, sagt Prey. Wenn es so käme, dass die DEL im November in die Saison startet, dann würden die Pinguins ihren Kader für Mitte September in Bremerhaven versammeln. Wobei man auch berücksichtigen müsse, dass für die Spieler, die aus Nordamerika kommen, womöglich noch eine 14-tägige Quarantäne einzuplanen sei, betont Prey.

Der Kader, ein gutes Stichwort. Bis Mitte Juli dürfen die Vereine in der DEL keine weiteren Transfers tätigen, das ist eine Vorgabe der Liga. „Uns konnte das egal sein“, sagt Alfred Prey. Heißt: Die Fischtown Pinguins haben die personellen Planungen längst schon abgeschlossen, im Februar bereits, sagt Prey, sei der Kader komplett gewesen. Komplett ja, bekannt in Gänze aber noch nicht. „Wir werden demnächst noch zwei Neuzugänge bekanntgeben“, verrät Alfred Prey. Dabei soll es sich um einen Mittelstürmer und einen Verteidiger handeln.

Öffentlich ist derweil das Ergebnis der Lizenzvergabe. Alle 14 Klubs haben die Lizenz für die kommende Spielzeit erhalten – wonach es lange Zeit nicht aussah. „Die diesjährige Prüfung war in Zeiten von Corona so anspruchsvoll wie nie zuvor“, sagt auch der DEL-Aufsichtsratvorsitzende Jürgen Arnold vom ERC Ingolstadt. Ein heikler Punkt beim Lizenzverfahren war der geforderte Gehaltsverzicht angesichts der wirtschaftlichen Bedrohung durch die Corona-Krise. Nach einem Beschluss der Vereine mussten alle Spieler, auch die Neuverpflichtungen, zustimmen, 25 Prozent ihres Gehalts zu einer variablen Zahlung zu machen. Die Auszahlung dieses variablen Teils hängt dann von den Einnahmen der Klubs ab.

Die freiwillige Zustimmung der Spieler war somit eine Voraussetzung für die Lizenzvergabe. Eine Klausel, die vielerorts und bis zuletzt etwa noch in Berlin und Iserlohn eifrig diskutiert wurde, in Bremerhaven aber keine Probleme bereitete. Bei den Fischtown Pinguins haben alle Spieler der „Corona-Klausel“ zugestimmt, hatte Geschäftsführer Hauke Hasselbring schon vor mehreren Wochen in einer Vereinsmitteilung erklärt. Auch das ist eine gute Botschaft aus Fischtown.

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) ist auf der Suche nach einem neuen Geldgeber fündig geworden. Die höchste deutsche Eishockey-Spielklasse wird ab der kommenden Saison erstmals einen Titelsponsor haben und nach dem Lebensmittel-Discounter in „Penny DEL“ umbenannt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Ende der Saison 2023/24.

Über die Höhe der finanziellen Unterstützung machte die DEL zwar keine Angaben, grundsätzlich aber, sagt Bremerhavens Teammanager Alfred Prey, sei es in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten „eine gute Geschichte, einen Partner als Namensgeber zu finden“. Im Profisport gehe es nun mal nicht ohne Sponsoring.