Saisonstart mit Hindernissen: Der Bremer Golf-Profi Hinrich Arkenau muss die Wettkampfpause auf der Challenge Tour überbrücken. (Michael Küpper)

Eine Langhantel. Diverse Gewichte. Ein Trimmrad. Es passt so einiges drauf auf die Terrasse von Hinrich Arkenau. Zwölf Quadratmeter groß ist diese Terrasse, inklusive eines kleinen Abstellschuppens für all diese Utensilien. Platz, den der Bremer für sich in den vergangenen Wochen intensiv für Trainingszwecke im Freien genutzt hat. Hinrich Arkenau ist von Beruf nämlich Sportler. Golf-Profi um genau zu sein, und das bereits im sechsten Jahr.

Arkenau startet 2020 auf der Challenge Tour, im Spätherbst des vergangenen Jahres hatte er als Sechster der Pro Golf Tour endlich den ersehnten Sprung in die zweithöchste Golf-Liga geschafft. Eine Tour mit 25 Turnieren in 15 Ländern verteilt auf drei Kontinente, das Preisgeld auf dieser „Road to Mallorca“ bis zum Saisonfinale Anfang November: insgesamt mehr als sechs Millionen Euro. Es ist eine andere, finanzstärkere Liga, in der Arkenau nun Fuß fassen will.

Der Start auf dieser Tour fiel für ihn indes holprig aus. Ende Januar war das bereits, als Arkenau als Nachrücker kurzfristig nach Südafrika fliegen und sein Debüt auf der Challenge Tour geben durfte. Bei zwei Wettbewerben war er dabei, beide Male verfehlte er den sogenannten Cut für die beiden Schlussrunden. Zu der frühen Saisonphase sei er noch nicht im Wettkampfmodus gewesen, sagt der 30-Jährige. Und er sagt auch, dass die Qualitätsdichte enorm hoch sei. „Das Niveau ist ein anderes“, sagt Hinrich Arkenau. „Kein Hexenwerk, aber eben deutlich besser.“ Arkenau weiß, dass er sich als Aufsteiger erst noch eingewöhnen und Erfahrungen sammeln muss.

Mehr zum Thema Lockerung der Corona-Maßnahmen Sport auf Distanz läuft in Bremen reibungslos Die Tennis- und Golfplätze in Bremen haben erste positive Erfahrungen mit den Lockerungen der ... mehr »

Böse Blicke der Passanten

Dinge, die ihm im Moment allerdings nicht möglich sind. Die Corona-Pandemie hat alles ausgebremst. Die Tour, die Anfang Mai in Tschechien fortgesetzt werden sollte, ist auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden. Einige Turniere wurden verschoben, andere bereits gänzlich abgesagt. Und selbst der Trainingsbetrieb gestaltete sich aufgrund der Kontaktsperre und der Schließung von Sportanlagen zwischenzeitlich sehr schwierig. Also funktionierte Arkenau seine Terrasse zu einem kleinen Fitnessstudio um. „Ich will körperlich topfit sein, wenn es weitergeht.“

Wann das sein wird? Hinrich Arkenau mag sich nicht an Spekulationen beteiligen. „Ich laufe doch nur einem kleinen weißen Ball hinterher“, sagt der gebürtige Lohner. Andere Dinge seien wesentlich wichtiger, „vor allem die Gesundheit“. Arkenau macht zwar keinen Hehl daraus, dass er seinem Beruf nachgehen und Golf spielen möchte. „Dafür brenne ich, das ist mein Traumjob.“ Arkenau zeigt sich aber auch geduldig. Das Schlimmste, sagt er, sei ein Organisations-Chaos. Eine Tour mit Reisen auch nach Übersee, mit Flügen, Hotels, Restaurants müsse verlässlich planbar und sicher sein, darauf sei man angewiesen. Und bevor all das nicht gewährleistet werden könne, müsse man sich hinten anstellen.

Immerhin: Zu Trainingszwecken durfte Hinrich Arkenau bereits seit dem 7. April wieder auf den Golfplatz. Weil er Berufssportler ist, hat er vom Land Niedersachsen eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Der Profi vom Club zur Vahr durfte also beispielsweise auf der Klubanlage in Garlstedt (Osterholz-­Scharmbeck) spielen, auf der vereinseigenen Neun-Loch-Anlage in Bremen zunächst aber noch nicht. Hinrich Arkenau hat diese Chance für sich weidlich genutzt, als Gastspieler etwa in Verden oder eben in Garlstedt – und dabei mitunter böse Blicke von vorbeigehenden Passanten geerntet, die natürlich nicht wissen konnten, dass dort in Tagen des kompletten Sportverbots ein Profi mit Sonderstatus übt.

Mehr zum Thema Der Sport ruht bis zum 3. Mai Bremer Funktionäre kritisieren verlängertes Sport-Verbot Bremer Funktionäre werfen der Politik mangelnde Kommunikation vor und erwarten klare Richtlinien. ... mehr »

Job auf dem Spargelfeld

Privilegiert ist der Bremer auch in anderer Hinsicht. Dank der Unterstützung zweier großer Sponsoren ist Hinrich Arkenau finanziell abgesichert. Was wichtig ist gerade in dieser schwierigen Zeit, in der das Leben in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens regelrecht stillzustehen scheint. In Arkenaus Umfeld gibt es derweil einige Sportlerkollegen, die dieses Glück nicht haben. Die sehen müssen, dass der Rubel rollt. Sportler, die in diesen Tagen auf Spargelfeldern im Einsatz sind und sich so etwas Geld für den Lebensunterhalt dazuverdienen. „Davor habe ich größten Respekt“, sagt Hinrich Arkenau.

Was alle eint, ist indes der Wunsch, möglichst bald in die Normalität zurückzukehren. „Die Situation stellt sich ja immer wieder neu dar, planbar ist da nichts“, sagt Hinrich Ar­kenau. Bis dahin verhält sich der Profi also professionell: Er trainiert täglich und spult ein relativ normales Programm ab, darüber hinaus hält er sich konsequent an die Kontakt­beschränkung. „Die ganze Situation“, sagt Hinrich Arkenau, „ist schon irgendwie eigenartig. Aber als Golfer bin ich ja Individualsportler – ich bin es gewohnt, allein unterwegs zu sein.“

Mehr zum Thema Verfügung soll am Freitag in Kraft treten Bremen will Sportplätze behutsam wieder öffnen Die Sportplätze in Bremen sollen für Bewegungssport bald wieder geöffnet werden. Das sagte ... mehr »

Zur Sache

Golf-Saison vor dem Aus

In einigen Bundesländern sind die Golfanlagen unter strengen Auflagen zwar wieder geöffnet, an einen regulären Turnier- und Ligabetrieb ist aber unter den aktuellen Bedingungen nicht zu denken. Mit Blick auf die Saison 2020, die eigentlich Mitte Mai beginnen sollte, bewertet der Deutsche Golf-Verband (DGV) zurzeit jedes Turnier einzeln und gibt spätestens fünf Wochen vor der Veranstaltung bekannt, ob das Turnier stattfinden wird.

So wurden bereits die ersten beiden Spieltage der neuen Saison von der Bundesliga bis hinunter zu den Landesligen abgesagt. Betroffen sind davon auch die Teams des Clubs zur Vahr, die bei den Damen und Herren in der 2. Bundesliga West angesiedelt sind. Nun hoffen die Aktiven darauf, dass der dritte Spieltag am Wochenende 20./21. Juni ausgetragen werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der weitere Ligaspielbetrieb der Deutschen Golf-Liga für die Saison 2020 ausgesetzt. Die Ligaeinteilung würde dann für die Saison 2021 wie gehabt bestehen bleiben.