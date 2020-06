Der Aufwand ist zu groß: Spitzenspielerin Frederike Putthoff hat mit dem Club zur Vahr auf die Teilnahme an der Nordligasaison verzichtet. (Frank Thomas Koch)

Vorfreude hüben, harsche Kritik drüben: Die Entscheidung, die Tennissaison als Übergangssaison ohne Auf- und Abstiege und mit klaren Vorgaben hinsichtlich Hygiene und Sicherheit auszutragen, ist auf ein vielfältiges Echo gestoßen. „Das Stimmungsbild ist immer noch sehr geteilt“, sagt Jörg Kutkowski, der Vizepräsident des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB). Mitte Juni soll auf Verbandsebene und darüber hinaus auch in den Regional- und Nordligen der Start in die Punktspielsaison 2020 erfolgen.

Man habe alle Optionen geprüft und bewertet und eine Entscheidung getroffen, „die von Solidarität und Service für die Vereine geprägt ist“, hatte TNB-Präsident Raik Packeiser betont. Wohl wissend, dass es in der aktuellen Situation nicht möglich gewesen ist, allen Wünschen und Interessen der Verbandsmitglieder gerecht zu werden.

Die Reaktionen auf diese Entscheidung hätten ihn nicht überrascht, sagt der beim TNB für den Wettkampf- und Mannschaftssport zuständige Jörg Kutkowski gegenüber dem WESER-KURIER. Er habe vollstes Verständnis für Sportler, denen es zu gefährlich sei, wieder Tennis zu spielen, Sportler, die sich und womöglich auch Personen in ihrem Umfeld schützen wollen, so Kutkowski. „Allerdings habe ich wenig Verständnis für Leute, die das unsachlich darstellen und uns vorwerfen, wir würden dadurch die Verbreitung des Coronavirus fördern.“

In der Tat gehen die Meinungen weit auseinander, je nach Blickwinkel des Betrachters. Es sei schon ein großes Geschenk gewesen, dass die Tennisfreunde bereits seit dem 25. April wieder ihrem Sport nachgehen und zumindest Einzel spielen oder einzeln trainieren durften, sagt etwa Fred Walther, der Präsident des TV Werder. Dass nun auch wieder Punktspiele ausgetragen werden sollen, sei ein weiteres Geschenk. Wie man damit „angesichts des unsichtbaren Risikos“ umgehe, müsse allerdings jeder Einzelne für sich abwägen. Walther findet es gut, dass die Aktiven in den Vereinen Vorsicht walten lassen können, dass die Klubs die Möglichkeit hatten, ihre Teams ohne Zahlung eines Ordnungsgeldes vom Spielbetrieb abzumelden. „Das ist nur fair“, sagt Fred Walther.

In die Teams reingehorcht

Beim TV Rot-Weiss habe man in die Teams reingehorcht, schildert Sportwartin Steffi Nagel. Sie ist Kapitänin der Damen 30, die in der Nordliga, also überregional, angesiedelt ist. Dieses Team hat auf eine Teilnahme am Spielbetrieb verzichtet – und steht damit vereinsintern nicht allein da. Von 25 Mannschaften sind letztlich elf übrig geblieben. „Es gibt Spieler, die sagen: Wir haben Bock darauf, wir ziehen das durch“, berichtet Steffi Nagel.

Aber es gäbe eben auch Spieler beziehungsweise Spielerinnen, für die Aufwand und Ertrag nicht im richtigen Verhältnis stünden. „Tennis als Mannschaftssport soll ja auch Spaß machen. Für das Zusammengehörigkeitsgefühl ist es wichtig, dass man hinterher auch zusammensitzen und gemeinsam essen kann“, sagt Nagel. Gerne dann auch ohne Abstandsregelung. Und gerne auch frisch geduscht.

„Ohne Dusche, ohne Essen, das ist doch für viele unattraktiv“, sagt auch Isabel Mücke. Die Sportwartin des Bremer TC findet die Lösung, die der Verband jetzt vorgegeben hat, gut. Einerseits. Andererseits zeigt sie sich aber auch skeptisch. „Tennisspielen ist eine Freizeitbeschäftigung, die Spaß machen soll. Und es macht nicht wirklich Spaß, wenn man unter diesen Gegebenheiten für ein Einzel bis nach Göttingen fahren soll.“ Neun von 16 BTC-Teams haben sich rechtzeitig abgemeldet, darunter auch die Damen 40 in der Nordliga, zu denen auch Isabel Mücke gehört.

Beim Club zur Vahr ist die Situation vergleichbar. Die höherklassig aktiven Leistungsmannschaften – 1. Damen in der Nordliga,

1. Herren in der Regionalliga – haben verzichtet. „Man weiß ja nicht, was passiert und ob es womöglich noch eine zweite Corona-Welle gibt“, sagt Spitzenspielerin Frederike Putthoff. Zudem sei es „ein Mega-Aufwand“, wenn man mit drei Autos zu einem Auswärtsspiel reisen müsste. Putthoff sieht diese Übergangssaison eher als Beschäftigungstherapie, einen sportlichen Wert erkennt sie nicht.

Nicht mit fünf Autos nach Berlin fahren

Auch Lars Graubohm, der Sportliche Leiter des CzV, sieht keinen Sinn darin, mit fünf Autos nach Berlin zu fahren, ein Einzel zu bestreiten und ungeduscht vier Stunden wieder zurückzufahren. „Wir wissen ja nicht, wie die Gesetzeslage ist und welche Kriterien dann gelten.“ Sinn mache es für ihn nur, wenn man in Bremen oder unmittelbarer Umgebung spielen würde, „dann ist man in 15 Minuten wieder zu Hause“, sagt Graubohm. Eben dies würde ein Großteil der Vahrer Teams nutzen, grundsätzlich, sagt Graubohm, „ist das eine vernünftige Idee, wenn die Gegebenheiten stimmen und auch die Gastronomie auf der Anlage geöffnet hat“.

Der gesellschaftliche Aspekt, das klingt immer wieder durch, ist vielen Tennisspielern wichtig, „fällt jetzt als Event aber weg“, sagt der frühere Tourspieler Axel Finnberg. Beim Bremer TC coacht er unter anderem den Zweitligisten BTC Rubies, deren Saison vom Deutschen Tennisbund bereits frühzeitig abgesagt worden ist. Finnberg spielt aber auch selbst noch, er gehört zum amtierenden Deutschen Herren-40-Meister SCC Berlin, bei dem unter anderem Ex-Profis wie Thomas Enqvist (ehemalige Nummer 4 der Welt) und Magnus Larsson (ehemalige Nummer 9 der Welt) aufschlagen. „Ich möchte gerne spielen, ich habe Lust auf den sportlichen Wettkampf“, sagt Finnberg. Er sagt aber auch: „Ich kann nachvollziehen, dass einige keine Lust darauf haben, weil ihnen der Aufwand zu groß ist.“

Peter Koch will sich das Ganze derweil in Ruhe anschauen und gucken, wie es sich entwickelt. Zwar hätten auch bei der Tennisvereinigung Ost einige Teams im Erwachsenenbereich zurückgezogen, insgesamt sei er aber froh darüber, dass es wieder losgeht. „Ich sehe das positiv“, sagt der 2. Vorsitzende. „Auch wenn nur Einzel gespielt werden dürfen.“

Das ist jedenfalls der aktuelle Stand. In Niedersachsen sind Doppelpaarungen seit Mittwoch zwar wieder erlaubt, in Bremen aber noch nicht. Der Verband hat auf seiner Homepage angekündigt, für die Doppel noch eine Situationsanalyse durchführen zu wollen. Bis zum 7. Juni soll final entschieden werden, ob mit oder ohne Doppel in die Saison gestartet wird. Sollte allerdings im Lauf der Saison auch in Bremen die Abstandsregel aufgehoben werden, könnten Doppel in Abstimmung mit den Sportwarten der zwölf Regionen und durch Beschluss des Präsidiums noch zugelassen werden, teilt der Verband weiter mit. „Es wäre doch schön, wenn wir noch in den Genuss von Doppelspielen kämen“, sagt TNB-Vize Jörg Kutkowski.

Zur Sache

Der Fünf-Punkte-Plan

Allen Corona-bedingten Widrigkeiten zum Trotz wird es in diesem Sommer eine Punktspielsaison für Damen, Herren, Altersklassen und Jugend geben. Gespielt wird von den regionalen Regionsklassen bis hinauf in die nordostdeutschen Regionalligen, nach jetzigem Stand werden die Punktspiele jedoch ohne Doppel absolviert.

Der Tennisverband Niedersachsen-Bremen hat dafür eigens einen Fünf-Punkte-Plan entwickelt. Die Punktspielserie 2020 wird als Übergangssaison gewertet, Auf- und Absteiger gibt es in diesem Jahr nicht. Ein Aufstieg ist nur möglich, wenn im Sommer 2021 in der nächsthöheren Spielklasse ein Staffelplatz frei ist und die geografischen Umstände passen.

Die erspielten Ergebnisse werden aber uneingeschränkt für die Ranglisten und Leistungsklassen gewertet. Mannschaften, die in der anstehenden Saison nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, konnten sich bis zum 1. Juni ohne Zahlung eines Ordnungsgeldes abmelden und behalten dennoch für 2021 ihren Platz in der aktuellen Spielklasse.