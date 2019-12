Besonders verbunden: Serkan Savran mit seinen beiden Lebensrettern Mathias Einemann und Taner Göcer (von links). (Christina Kuhaupt)

Die Stewardess fragte, ob ein Arzt an Bord sei. War keiner. Auf dem Flug von Antalya nach Düsseldorf bereitete man sich auf eine Notlandung vor. So erzählt es Taner Göcer. Er war dann derjenige, der eine Notlandung überflüssig machte. Er meldete sich bei der Stewardess und nahm sich der Passagierin an, die offenbar heftigste Schmerzen hatte, sich plötzlich nicht mehr regen konnte und auf keine Ansprache reagierte. Nach knapp 20 Minuten kam die Frau wieder zu sich. Göcer hatte sie mit Sauerstoff, warmen Decken und einer Schmerztablette versorgt. Zuvor hatte ihr Mann von einer erkälteten Niere gesprochen – und Göcer hatte vorgeschlagen, er werde der Frau suggerieren, er sei Arzt.

Taner Göcer, 44 Jahre alt und seit Langem Bremer, ist Installateur. Und Amateurfußballer. Spielt bei Werders Ü 40, war vorher bei diversen Vereinen, unter anderem beim SC Weyhe oder dem FC Oberneuland. Er trifft an diesem Dezember-Abend aber nicht deswegen seinen Mitspieler Mathias Einemann sowie Serkan Savran aus der Ü 40 vom ATS Buntentor, um die aufregende Flugzeug-Geschichte zu erzählen. Das Trio verbindet etwas anderes. Etwas, von dem man wohl sagen darf: Es verdrängt die Flugzeug-Geschichte auf Rang zwei der aufregendsten Ereignisse von 2019.

Serkan Savran hat zwei große Präsentkörbe zu dem Treffen mitgebracht. Ausdruck seiner Dankbarkeit. Er sagt: „Ohne die beiden wäre ich in der Kiste.“ Taner Göcer und Mathias Einemann haben ihm das Leben gerettet an jenem Freitagabend Ende September, als am Kuhhirten die Ü 40-Teams von Werder und Buntentor gegeneinander kickten. Vom Bremer Fußball-Verband haben sie einen Fair-Play-Preis bekommen. Sie haben gehandelt, als Serkan Savran da plötzlich blutend und bewusstlos neben der Torauslinie lag.

Vor allem: Sie haben gewusst, wie sie zu handeln haben. Sie machen jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Auffrischungskurs. Die Kuhhirten-Geschichte, die Flugzeug-Geschichte: Sie sind Erzählungen, die den Wert von Erste-Hilfe-Kenntnissen sichtbar machen. Den Wert von Handlungsfähigkeit im Grenzraum zwischen Leben und Tod. Von Kenntnissen, die aktiv anwendbar sind. Nicht nur: im Führerschein-Kurs mal abgefragt. Damals.

Spätestens nach zwei Minuten wieder aufstehen

Die Kuhhirten-Geschichte: Serkan Savran, geboren in Bremen, 41 Jahre alt, zweifacher Familienvater und als Anlagenführer im Bosch-Werk beschäftigt, wird noch in der ersten Halbzeit eingewechselt. Fußball ist sein Ding, er kickt, seit er sechs ist. In der B-Jugend hat er auch mal bei Werder gespielt, in einer Mannschaft mit Alexander Nouri, der später zum Cheftrainer der Profis aufstieg. Savran hat an diesem Abend seinen elfjährigen Sohn mitgenommen. Er hat ihm gesagt, dass nichts passieren wird, Und falls er mal auf dem Boden liegen sollte, dann werde er spätestens nach zwei Minuten wieder aufstehen.

Er sagt das, weil schon mal was passiert war. Vor gut einem Jahr, als er für Hastedt spielte. Er war zusammengesackt. Hatte seine Zunge verschluckt und war eine halbe Minute lang bewusstlos. Der Arzt hatte ein halbes Jahr Pause empfohlen. Savran pausierte aus Vorsicht doppelt so lange. Jetzt hatte er schon wieder ein paarmal gespielt. "Ich dachte, ich bin gesund"", sagt Savran. Alles im Lot.

Nichts ist im Lot. Kurz nach nach seiner Einwechselung gerät er während eines Zweikampfes im Buntentor-Strafraum ins Taumeln. Verliert das Bewusstsein, taumelt Richtung Torauslinie. Circa anderthalb Meter dahinter ist kein Kunstrasen mehr. Sondern Beton. Savran bricht zusammen und knallt mit dem Kopf auf den Betonboden. Die Lippe reißt auf, das Gesicht ist voller Blut. Das Entsetzen, das Geschrei um ihn herum bekommt er nicht mehr mit. Wie es seinem Sohn geht, muss nicht beschrieben werden. Es reicht zu wissen, dass der Sohn schon beim Zusammenbruch vor einem Jahr am Spielfeldrand stand. Und diesmal verarbeiten muss, dass sein Vater nicht wie versprochen nach zwei Minuten wieder aufsteht.

Der Rettungsdienst trifft nach nur 13 Minuten ein. Das wäre aber, wenn bis dahin nicht geschehen wäre, zu spät gewesen, um irreparable Schäden verhindern zu können. Das wäre vielleicht auch überhaupt zu spät gewesen. Er habe Riesenglück gehabt, soll später im Krankenhaus Links der Weser der Arzt gesagt haben. Serkan Savrans Glück sind Taner Göcer und Mathias Einemann. Einemann, 42, ist Werders Torwart. Er arbeitet im IT-Bereich des Reha-Zentrums Bremen. Er kann Erste Hilfe, das muss jeder können am Reha-Zentrum. Er spürt die totale Verunsicherung in der Traube um Savran herum. Seiner Frau war das eigentlich nicht so recht gewesen, dass er heute Abend zum Fußball geht. Die Einemanns haben drei Kinder, sie haben, wie man so sagt, viel um die Ohren. Mathias Einemann hört jetzt das Gebrüll in der Traube. Ruhe! Platzmachen! Stabile Seitenlage! Er denkt: Wenn das so weiter geht, geht das schief.

Bewusstsein! Atmung! Puls!

Es geht nicht schief, weil er und Göcer eingreifen. Sie sind die Einzigen, die das können. Basis-Check: Bewusstsein! Atmung! Puls! Göcer beatmet, dem ganzen Blut zum Trotz. Einemann macht die Lungenmassage. Als die Sanitäter mit den Elektroden und Defibrilatoren kommen, sagen sie: „Ihr macht das richtig gut.“ Einemann sagt, er habe früher selbst mal Rettungsdienst gemacht. Darum wisse er: „Du bist als Sanitäter immer auf Ersthelfer angewiesen.“ Viele hätte es nicht gegeben am Kuhhirten. Der Tenor hinterher in der Kabine war, so erinnert sich Mathias Einemann: Gut, dass Ihr da was gemacht habt. Hätten wir nicht gekonnt. Oder: Hätten wir uns nicht getraut.

Serkan Savran hat acht Tage lang im Krankenhaus gelegen. Als er aufgewacht sei, habe er gar nichts mehr gewusst. Seine Frau wachte an seinem Bett, zwei Tage lang habe er sie immer wieder gefragt, was passiert sei. Er hat noch heute keine Erinnerung an den Unfall. Obwohl das Spiel am Abend war, ist die Erinnerung vom Mittag an weg.

Die Ärzte stellten Herz-Rhythmus-Störungen fest. Er trägt jetzt einen einen Stent am Herzen und einen kleinen Defibrilator unterm Schlüsselbein. Manchmal spüre er so etwas wie einen kleinen Stromstoß, sagt er. Er schlafe nicht gut. Seinem geliebten Hobby Fußballspielen kann er nicht mehr nachgehen. Mit den Geräten im Körper könne er nicht mehr in seinem Job als Anlagenführer arbeiten, und sowieso wird Bosch das Werk schließen. Es ist vieles anders geworden in seinem Leben.

Erste-Hilfe früher nicht so ernst genommen

Anders, aber bewusster lebt er jetzt, das darf man auch behaupten. Er habe diese Erste-Hilfe-Sache früher auch nicht so ernst genommen. Wahrscheinlich kann man sich das so vorstellen: Er gehörte zu jener Mehrheit, die ab und an ein heimliches Stoßgebet spricht. Lieber Gott, lass' mich niemals der Erste am Unfallort sein! „Aber heute erwischt es mich, morgen jemand anderen“, sagt er. Mathias Einemann sagt: „Wenn neben mir jemand umfällt, möchte ich reagieren können.“ Das wünsche er sich halt auch, wenn im umgekehrten Fall er es ist, der umfällt.

Taner Göcer sagt, allein schon, um seinen eigenen Kindern im Notfall helfen zu können, sei er zum Erste-Hilfe-Kurs motiviert. Er erwarte keine Dankbarkeit und keine Helden-Geschichte in der Kuhhirten-Sache. Dass sein Freund Serkan, gegen den er schon so oft gekickt habe, jetzt hier mit ihm an einem Tisch sitzen könne, das sei doch schon Dank genug. Statt der Heldenverehrung wäre ihm viel lieber, wenn es mehr Prävention geben würde. Wenn zum Beispiel der Bremer Fußball-Verband mal Erste-Hilfe-Kurse anbieten würde. Immerhin: Eine spontane Reaktion auf das, was Ende September passiert ist, hat es bereits gegeben. Die gesamte Mannschaft des ATS Buntentor hat sich entschieden, einen Erste-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Aus dem eigenen Team hätte am Kuhhirten niemand Serkan Savran helfen können.