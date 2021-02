Tanja Ahrens (50, links) und Ulla Becker (33) haben mit dem Gymnastics Club ihren eigenen Turnverein gegründet. (Christina Kuhaupt)

1860, 1875, 1899. Viele Sportvereine bestehen seit mehr als hundert Jahren. Sie haben gewachsene Strukturen und Traditionen. Die 310 Bremer Vereine hatten 2019 nach Angaben des Landessportbunds zusammen gut 130.000 Mitglieder, von denen die meisten Fußball spielen oder turnen. Doch die Zahlen sinken, die organisierten Sportangebote leiden unter Nachwuchsmangel und einer alternden Gesellschaft. Trotzdem haben sich Ulla Becker und Tanja Ahrens vor drei Jahren dazu entschieden, ihren eigenen Turnverein zu gründen – den Gymnastics Club.

„Das Vereinsleben ist etwas Besonderes“, sagt Ulla Becker. „Das bauen wir jetzt für uns auf.“ Seit ihrer Kindheit begleitet Becker der Sportverein. Mit sechs Jahren fängt sie beim damaligen TV Bremen 1875 das Turnen an, Tanja Ahrens ist ihre Trainerin. Becker wird groß im Verein, nimmt an Wettkämpfen und Veranstaltungen wie dem Deutschen Turnfest teil, fährt auf Trainingslager, hilft ihrer Trainerin wo sie kann. Becker wird zur Vorzeigeturnerin, ihre Paradedisziplin ist lange Zeit der Boden. Auch beruflich widmet sie sich dem Sport und macht ein duales Studium zur Fitnessökonomin.

2016 kommt es zum Bruch mit dem TV Bremen-Walle 1875, 2017 rufen Becker und Ahrens den Gymnastics Club ins Leben (siehe unten). „Uns war klar: Wir machen unser eigenes Ding“, sagt die heute 33-Jährige. Becker war zu dem Zeitpunkt im Präsidium des Bremer Turnverbandes, Ahrens im Landessportbund (LSB) tätig. „Wir waren sehr weit drin in diesen Vereinsstrukturen, auch was zum Beispiel Satzungen angeht.“

Um in den LSB aufgenommen zu werden, habe der Verein eine Mindestanzahl an Mitgliedern erreichen müssen. Das sei zunächst eine Hürde gewesen, denn ohne LSB-Mitgliedschaft kosteten Räumlichkeiten gut viermal so viel, sagt Becker. „Das ist natürlich noch schwieriger zu tragen, wenn man nur wenige Mitglieder hat und dann auch noch eine Aufnahmegebühr zahlen muss.“ Angefangen hat der Gymnastics Club mit zehn Mitgliedern. „Jetzt sind wir über die 100 Mitglieder hinaus.“ Ulla Becker und Tanja Ahrens sind die Vereinsvorsitzenden, dazu gibt es einen Aufsichtsrat mit drei Personen. „Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus, aber die Entscheidungen bleiben bei Tanja und mir.“ Zum Beispiel die Entscheidung, ob der Verein in der kommenden Woche ein Online-Training anbieten kann. „Wir sind ein sehr eingespieltes Team und konnten auch aus vorherigen Erfahrungen lernen“, sagt Becker.

Vereinsleben auch außerhalb der Sportangebote

Der Verein spezialisiert sich laut Becker auf das, was sie gut können – das Turnen. Es gibt Angebote für Eltern mit ihren Kleinkindern und Babys, Akrobatik und Geräteturnen, Fitnessgruppen und Yoga. Von Monat zu Monat erweitern sie ihr Programm, sagt Becker. „Wir haben uns als Übungsleiter erst mal nichts gezahlt, bis wir gemerkt haben, dass wir uns das auch leisten können.“ Mittlerweile unterstützen laut Becker zwölf Übungsleiter und Trainer den Verein. Die beiden Vorsitzenden arbeiten außerdem daran, ein aktives Vereinsleben auch außerhalb der Sportangebote aufzubauen – mit Boßeltouren, Weihnachtsfeiern oder der Teilnahme am Freimarktsumzug. Ihr Verein sei offen für alle, nur das Geräteturnen ist bisher ein rein weibliches Angebot. „Frauen und Männer benutzen unterschiedliche Geräte, und weil wir mit nichts gestartet sind, mussten wir uns erst mal beschränken“, erklärt Becker. Aus Spendengeldern, Mitgliedsbeiträgen und Fördertöpfen der Stadt habe sich der Verein das Geld für Geräte und Zubehör wie Bodenverankerungen zusammengespart. „Mittlerweile sind wir gut aufgestellt.“

Doch wohin mit Stufenbarren, Sprungtisch und Schwebebalken? Die bringt der Verein im Geräteraum in einer Turnhalle unter – doch an die musste der Gymnastics Club erst mal kommen. Hallenzeiten sind laut Becker ein knappes Gut, und dann müssen die Sportstätten auch für die entsprechende Sportart nutzbar sein. „Wir wussten, dass es schwierig sein wird, die passenden Räumlichkeiten zu finden.“ Seit gut einem Jahr seien die Kapazitäten erschöpft, sodass der Verein Schwierigkeiten habe, sein Angebot auszubauen.

Zwar mieten sie auch private Räumlichkeiten wie beim Tanzcentrum Gold und Silber in Walle, allerdings seien diese deutlich teurer als städtische Immobilien und nur für den Fitnessbereich geeignet, sagt Becker. „Unser allergrößtes Ziel ist es, irgendwann eine eigene Halle zu haben.“ Eine feststehende Turnhalle zur eigenen Nutzung und Weitervermietung, in der die Geräte auch stehen bleiben könnten und nicht immer von den Kindern und Eltern auf- und abgebaut werden müssten. Dazu ein Kursraum, eine gemütliche Sitzecke und saubere Umkleiden, beschreibt Becker ihre Vorstellungen. „Es ist viel Träumerei. Eine Halle ist einfach wahnsinnig teuer, auch im Unterhalt.“

Mit ihrem Ausscheiden bei 1875 endeten auch ihre hauptamtlichen Tätigkeiten im Sport; den Gymnastics Club betreiben die beiden Frauen nebenberuflich. Tanja Ahrens ist Kinderkrankenschwester und sei nach 20 Jahren wieder in den Beruf eingestiegen, sagt Becker. Sie selbst habe sich neu orientiert und werde in die Geschäftsleitung eines Elektrounternehmens gehen. „Das war ein großer Schritt und auch ein Schritt zurück.“ Vor der Pandemie habe Becker etwa zehn Stunden die Woche im Verein verbracht, zurzeit sei es etwas weniger. „Ich bringe mein Kind ins Bett, und dann fahre ich in die Halle“, sagt Becker, die Mutter einer Zweijährigen ist. Becker hofft, den Gymnastics Club irgendwann hauptamtlich betreiben zu können. „Das ist aber noch ein weiter Weg.“

Zur Sache

Abschied vom TV Bremen-Walle 1875

Einen eigenen Verein zu gründen, war eigentlich „nie unser Wunsch“, sagt Ulla Becker. Tanja Ahrens und sie waren hauptamtlich beim TV Bremen-Walle 1875 tätig. Ahrens als Sportleitung, Becker in der Geschäftsstelle und als Übungsleiterin. „Der Verein hatte sich mit dem Vorstand darüber ausgetauscht, dass sie gerne einen Geschäftsführer hätten. Ab einer bestimmten Mitgliederzahl ist ein Verein nicht mehr ehrenamtlich zu stemmen.“ Becker sagt, sie und Ahrens seien vom Vorstand als Geschäftsleitung vorgesehen gewesen.

Die Wende kam laut Becker im März 2016, als der Verein einen neuen Vorstand wählte. Daraufhin seien die Pläne für ihre gemeinsame Geschäftsführung vom Tisch gewesen. Ahrens habe ihren Posten in der Geschäftsstelle räumen müssen. Seit Januar 2017 ist Volker Eisenmenger-Nadler Geschäftsführer von 1875, zuvor war er der neu gewählte zweite Vorsitzende des Vereins. Ulla Becker legte ihre Tätigkeit als Sportleitung nieder und gründete im Dezember 2017 mit Tanja Ahrens den Gymnastics Club. „Wir sind froh, dass wir unseren Verein haben, aber es tut schon weh“, sagt Becker.

Doch so hätten sie nicht weitermachen können. TV Bremen-Walle 1875 möchte die Aussagen von Becker und Ahrens nicht kommentieren. „Wir wünschen dem Gymnastics Club alles Gute für die Zukunft und wären auf Anfrage für eine Zusammenarbeit jederzeit bereit“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Besser. „Vereine im Stadtteil sollten in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten. “

Weitere Informationen

Sport soll Menschen vereinen – ganz unabhängig vom Geschlecht. Doch wie weiblich ist der Sport wirklich? Und haben Frauen in Sportvereinen die gleichen Chancen wie Männer? Dieser und weiterer Fragen nimmt sich die neue Serie „Wir im Sport“ an, die in loser Reihenfolge im WESER-KURIER erscheint.