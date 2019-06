Bremen. Warum soll es Philip Kass, dem neben Sprinter Fabian Linne zweiten Bremer Leichtathleten in der nationalen Spitze seiner Altersklasse, anders gehen als dem ersten? Auch Werders Stabhochspringer Philip Kass hat an diesem Wochenende, und zwar in Ingolstadt, den Versuch unternommen, die internationale Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) zu knacken. Er ist wirklich drauf und dran, sie zu knacken. Hat es aber weiterhin noch nicht getan. In seinem Fall handelt es sich um die Europameisterschaft in der U 23, die im Juli ebenfalls in Schweden, in Gävle, stattfinden wird. Der DLV hat dafür in Kass' Disziplin eine Höhe von 5,40 Metern vorgeschrieben.

Um es sprichwörtlich zu sagen: Für den Werder-Springer ist das Glas mehr halb voll als halb leer. Aber eben noch nicht voll. Der 20-jährige Student sprang beim MTV Meet-IN in Ingolstadt 5,35 Meter und wurde damit Zweiter der Männer-Konkurrenz. Für den Höhepunkt des Tages hatte der Deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre, das Ausnahmetalent aus Leverkusen, gesorgt, der 5,71 Meter überflog.

„Ich bin ganz zufrieden. Die 5,40 Meter sind auf jeden Fall machbar“, sagte Philip Kass. Er hatte in Ingolstadt seine eine Woche zuvor beim Jump Off in Bremen aufgestellte Bestleistung bestätigt – und hat jetzt noch zwei Möglichkeiten, die erforderliche Norm-Höhe zu meistern: zunächst beim traditionellen Pfingstsportfest in Holzminden, dann Mitte Juni bei den Deutschen U 23-Meisterschaften in Wetzlar. Nach dem Wettkampf in Wetzlar wird der DLV sein Aufgebot für Gävle benennen.

In Ingolstadt hatten, so berichtet Philip Kass, abgesehen von stetig drehenden Windrichtungen, gute Bedingungen geherrscht. Es war angenehm warm, am Ende vielleicht etwas zu warm. Auch das mag einen Einfluss gehabt haben, dass die Frische bei den letzten Versuchen fehlte. Während Baehre mit nur zwei Sprüngen auskam, eher er sich die 5,71 Meter vornahm, hatte Kass vor seinen drei 5,40-Versuchen bereits sieben Sprünge absolviert. Zunächst hatte er 5,35 Meter auslassen wollen, um Kraft zu sparen. Um Platz zwei nicht zu gefährden, übersprang er sie dennoch. Wie Sprinter Linne jetzt vier Hundertstel zur EM-Norm fehlen, fehlen Kass dazu nun fünf Zentimeter.