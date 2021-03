Anderes Trikot, längere Haare, aber immer noch die Nummer sieben: Ex-Eisbär Adrian Breitlauch. (Neddermann)

Quakenbrück/Bremerhaven. Wenn Adrian Breitlauch aus der Geschäftsstelle der Artland Dragons kommt, geht er gerne noch mal die paar Schritte rüber zum Marktplatz. Es sind nur rund 150 Meter bis zum Zentrum Quakenbrücks, der gebürtige Bremer genießt es, sich dort unweit seiner Wohnung noch ein wenig in die Sonne zu setzen und zu entspannen. Abstand zu halten, sei dabei kein Problem, „denn hier ist nicht wirklich viel los“, sagt Breitlauch.

Quakenbrück ist eine Kleinstadt mit etwa 13.000 Einwohnern. Daran habe er sich erst mal gewöhnen müssen, sagt Adrian Breitlauch, den es im Sommer vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen in den Landkreis Osnabrück gezogen hat. Adrian Breitlauch ist Profi-Basketballer. Groß geworden ist er in Bremerhaven, privat und sportlich. Sein Heimatklub sind die Eisbären, bei denen er sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen und nach einem Umweg über Itzehoe (Pro B) im Sommer 2016 schließlich auch den Sprung in die Bundesligamannschaft geschafft hat. Das Bremerhavener Urgestein hatte sich damit nicht nur einen Kindheitstraum erfüllt, er wurde auch zur Symbolfigur des Vereins. Breitlauch war ein Vorbild für die Jugend und ein Publikumsliebling.

Als Bremerhaven im Mai 2019 aus wirtschaftlichen und sportlichen Gründen die BBL verlassen musste, blieb Shooting Guard Breitlauch an Bord. In turbulenten Zeiten wartete er geduldig auf ein Vertragsangebot und stellte sich dann der neuen Herausforderung in der Pro A. Breitlauch übernahm das Kapitänsamt und führte das neu formierte Team schließlich bis auf Platz zwei, ehe die Saison Mitte März des Vorjahres Corona-bedingt abgebrochen wurde. In allen 27 Saisonspielen war Breitlauch dabei gewesen und hatte im Schnitt bei mehr als 24 Minuten Einsatzzeit 10,1 Punkte erzielt.

„Ich denke, ich habe da eine ganz vernünftige Saison gespielt“, sagt Breitlauch mit Blick auf seine persönliche Statistik. Eine vernünftige Saison – und zugleich seine letzte im Bremerhavener Trikot. Breitlauch, der ein abgeschlossenes BWL-Studium in der Tasche hat, wollte Planungssicherheit, auch in beruflicher Hinsicht. Schweren Herzens, sagt er, habe er sich deshalb aus seiner Heimatstadt verabschiedet, Familie und Freunde zurückgelassen und das Angebot des Ligarivalen Artland Dragons angenommen, wo er die Möglichkeit hat, beim Klubsponsor Indulor ein über zwei Jahre angelegtes Trainee-Programm zu durchlaufen.

Personalabteilung, Einkauf, Buchhaltung – an den Firmenstandorten in Ankum und Bramsche lernt Breitlauch an zwei Tagen pro Woche nach und nach sämtliche Abteilungen des Chemieunternehmens kennen. „Das war mir wichtig mit Blick auf die Karriere nach der Karriere“, sagt Adrian Breitlauch. Er fühlt sich wohl in Quakenbrück, fühlt sich wohl auf der eigens für ihn geschaffenen Stelle. „Alle Zusagen wurden eingehalten, ich genieße viele Freiheiten“, sagt der 27-Jährige, der sich überdies auch noch regelmäßig für ein soziales Projekt des Rotary Clubs in Ruanda engagiert, wo demnächst eine Schule gebaut werden soll.

Es läuft also ganz gut für Adrian Breitlauch, und das gilt auch in sportlicher Hinsicht. Mit den Dragons, die in den beiden Jahren zuvor gegen den Abstieg gespielt haben, liegt er trotz der beiden jüngsten Niederlagen gegen Leverkusen aktuell auf Platz sechs. Aufgrund vieler Spielverlegungen sei das Tabellenbild zwar noch schief und deshalb trügerisch, „aber wir stehen besser da als erwartet, und es wäre ein echter Erfolg, wenn wir es in die Play-offs schaffen“, sagt Breitlauch. Der Kapitän selbst hat nur 16 der 21 Partien seines Teams bestreiten können, eine Corona-Infektion hatte ihn zwischenzeitlich zu einer längeren Auszeit nebst Quarantäne gezwungen. Deshalb hatte er unter anderem auch das Hinspiel gegen seinen Ex-Klub aus Bremerhaven verpasst. Die Infektion sei wie eine schwere Erkältung gewesen und jetzt ausgestanden, schildert Breitlauch. Allerdings seien Geschmacks- und Geruchssinn noch nicht wieder bei 100 Prozent.

Seit Ende Januar ist „Addi“ Breitlauch wieder unter voller Belastung dabei. Und er fiebert diesem Freitag entgegen, wo er mit Quakenbrück an alter Wirkungsstätte in Bremerhaven antreten muss. „Ich hätte mir sehr gewünscht, dass das Spiel vor Zuschauern in der Stadthalle stattfinden kann“, sagt Breitlauch. Aber auch so sei diese Partie für ihn etwas Besonderes, weil er in Bremerhaven eben eine besondere Zeit erlebt habe, betont der 27-Jährige. Da die Stadthalle inzwischen als Impfzentrum umfunktioniert wurde, führt ihn die Rückkehr nun ins umgebaute Trainingscenter der Eisbären, also dorthin, „wo ich mehr Zeit verbracht habe als mit der Familie“.

Breitlauch schätzt sein ehemaliges Trainergespann Michael Mai und Allen Smith. Und noch immer pflegt er den Austausch mit seinen ehemaligen Teamgefährten Josh Braun, Moses Pölking oder Menno Möller. Er ist gespannt darauf, ob die alten Weggefährten ihn gleich erkennen, denn Adrian Breitlauch trägt zurzeit eine „Corona-Matte“. Dreieinhalb Monate war er nun schon nicht mehr zum Haareschneiden beim Friseur seines Vertrauens in Bremerhaven. Er wolle sich jetzt bald mal um einen Termin kümmern, sagt er. Vorher aber gibt es Wichtigeres für ihn. Er freut sich auf das Wiedersehen vor dem Spiel, „da werden wir bestimmt das eine oder andere nette Gespräch führen“. Erst 30 Minuten vor dem Sprungball werde die Freundschaft ruhen, sagt Breitlauch und ergänzt mit einem Grinsen: „Ich muss aufpassen, dass ich dann auch in die richtige Umkleidekabine laufe.“ Die Eisbären-Familie sei für immer in seinem Herzen, sagt der frühere Publikumsliebling. An diesem Freitag ist Adrian Breitlauch, wenn man so will: ein Eisbär im Drachenkostüm.

Zur Sache

Pro A ändert den Play-off-Modus

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der nicht planbaren Auswirkungen auf den Spielplan haben sich die Klubs in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A auf eine Änderung des Play-off-Modus verständigt. Anstelle der bisherigen K.-o.-Spiele nach dem Modus „Best of Five“ werden die beiden Aufsteiger in die Bundesliga in zwei Vierergruppen ermittelt. Gespielt wird dabei in diesen Gruppen jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel. In Gruppe eins spielen die Teams, die nach Abschluss der Hauptrunde am 10. April die Plätze 1, 4, 5 und 8 belegen, in Gruppe zwei starten die Mannschaften auf den Rängen 2, 3, 6 und 7. Die Ergebnisse der Vierer-Gruppen werden in einer eigenen Tabelle zusammengefasst. Für den Fall, dass der Erste und Zweite einer Gruppe die gleiche Anzahl an Wertungspunkten haben, gibt es ein Entscheidungsspiel um den Gruppensieg. Die beiden Gruppensieger sichern sich das Aufstiegsrecht in die Bundesliga und ermitteln im Anschluss in Hin- und Rückspiel auch den Pro-A-Meister. Spätestens am 16. Mai soll die Saison beendet werden. Der Abstieg aus der Pro A ist derweil für diese Saison ausgesetzt.