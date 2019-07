Mirco Westphal (Frank Thomas Koch)

Herr Westphal, derzeit läuft das Wimbledon-Turnier. Wie groß ist die Chance, dass eins der deutschen Talente, die hier gerade in Bremen aufschlagen, eines Tages in Wimbledon dabei ist?

Mirco Westphal: Da für den European Summer Cup von allen Verbänden die besten Spieler aufgeboten werden, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einige der Talente aus den acht Nationen eines Tages dort sehen werden. Wer das sein wird, ist aber schwierig vorherzusagen. Wir hoffen natürlich sehr, dass das einer unserer deutschen Jungs sein wird.

Das ist unterschiedlich und hängt von der individuellen Entwicklung des Einzelnen ab. Auch die Pubertät und die Motivation, den Tennissport weiterhin professionell betreiben zu wollen, spielen eine Rolle. Ich glaube, dass die meisten Spieler, die wir hier sehen, ihre Motivation behalten. Im Bereich zwischen 17 und 20 Jahren entscheidet sich dann, wo es am Ende hingehen wird.

Einen sehr hohen. Das ist ein Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau. Man hat es selten bei einem Turnier, dass auch wirklich die Besten einer Nation vor Ort sind. Der Cup ist aber nicht nur für die Verbände, sondern auch für die Spieler gut. Es ist schon etwas wert, so einen Wettbewerb zu gewinnen. Und es ist eine Möglichkeit, sich in die Aufmerksamkeit des Verbands und auch von Sponsoren zu spielen. Es ist in einer Einzelsportart auch immer etwas Besonderes, für die Nation in einem Teamwettbewerb aufzulaufen.

Man braucht Vorbilder, um die Jugend zu motivieren. Das gilt für ganz viele Sportarten. Wenn der Verband den Star hat, ist es für ihn definitiv einfacher, Mitgliederzahlen zu steigern und damit mehr Masse zu haben, aus der zukünftige Profis kommen. Spitzenspieler sind für mich also ein Hauptkriterium, um als Verband erfolgreich zu sein.

Ich sehe immer zwei Komponenten. Der sportliche Erfolg, also die Qualifikation fürs Finale in Spanien, ist für uns ganz wichtig. Das ist uns mit dem Sieg über das polnische Team schon mal gelungen. Ich sehe aber auch die organisatorische Seite. Wir möchten eine gute Veranstaltung haben. Mit dem Club zur Vahr haben wir den besten Partner, den wir uns wünschen können. Hier läuft alles super.

Zur Person

Mirco Westphal (37)

aus dem schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg ist seit 2011 hauptamtlich beim Deutschen Tennis-Bund beschäftigt und seit knapp zwei Jahren als Chefkoordinator Leistungssport tätig.