Finale verloren, Titel gewonnen: Herman Mulweme vom TuS Schwachhausen wurde zum besten Spieler des Hallen-­Masters 2019 ­gewählt. BFV-Vizepräsident Holger Franz (l.) und ­Thomas Hasselmann (ÖVB) gratulierten. (Frank Koch)

Herr Mulweme, was macht den besten Spieler eines solchen Turniers aus?

Herman Mulweme: Ich denke einfach, dass man als guter Spieler versuchen sollte, den Unterschied auszumachen. Das habe ich mir vorgenommen: der Mannschaft zu helfen. Das ist in einem Spiel besser gelungen, im anderen schlechter. Im Endeffekt hat die Jury entschieden, und ich kann mich nicht beklagen.

Eher offensiv. Wir spielen in der Halle, weil wir Spaß haben wollen. Wir haben das in der Offensive gut gemacht, und ich glänze vielleicht etwas mehr, weil ich ein Offensivspieler bin.

Ich muss ehrlich sagen, das Niveau an sich ist überschaubar. Ich will mich nicht beklagen, es ist schon gut. Aber es ginge besser. Im ­Vergleich zu anderen Ligen finde ich die ­Bremen-Liga leider auch nicht so stark vom Niveau her.

Letztes Jahr haben wir ja gewonnen. Nun ­haben wir verloren, weil Oberneuland ein

Tor mehr gemacht hat. Es war ein Finale: Da sind viele kleine Faktoren entscheidend. Das war unglücklich. Wenn wir gleich noch mal spielen würden, wären wir vielleicht der ­Sieger.

Nein, das würde ich nicht sagen. Wir hatten einen kleinen Hänger in der Vorrunde, aber haben schon Gas gegeben. Der FCO hat das spielerisch gut gelöst, auch in den anderen Spielen. Wir haben einfach einen Fehler zu viel gemacht.

Es gibt eben auch einige, die keine Hallenspieler sind. Die Verletzungsgefahr kann man immer als Alibi nehmen.

Nein. Als Fußballer will man immer spielen. Ich finde, so eine Atmosphäre hat man nicht jeden Tag. Wenn das einmal im Jahr ist, würde ich sagen: Sorry, Leute, da kann man auch gern mal dran teilnehmen. Die Gefahr hat man ja draußen auch. Wenn man ein bisschen mit Auge spielt, kann man auch so ein Turnier erfolgreich bestreiten.

Man hat es anfangs schon gemerkt. Aber mit der Zeit wurde es etwas voller. Man darf aber nicht vergessen: Werder hat zeitgleich gespielt, und das kostet viele Zuschauer.

Zur Person

Herman Mulweme (29)

tritt seit der Winterpause 2016 mit Unterbrechungen für den TuS Schwachhausen in der Bremen-Liga an. In der Saison 17/18 verbrachte der Angreifer zudem einige Monate bei der SG Aumund-Vegesack und beim Brinkumer SV.

Zur Sache

Max Falldorf Torschützenkönig

Der Titel ging an den FC Oberneuland, aber bei den persönlichen Auszeichnungen war der TuS Schwachhausen sehr gut vertreten: Neben Herman Mulweme (Bester Spieler des Turniers) wurde Max Falldorf mit fünf Treffern als bester Torschütze ausgezeichnet. Der 21-Jährige war erst im Sommer vom TB Uphusen zum TuS gewechselt. Er hatte bereits im letzten Bremen-Liga-Spiel auf sich aufmerksam gemacht, als er beim 3:2 in Blumenthal alle drei Treffer erzielte. Auch Kevin Kuhfeldt (23) ist als Leistungsträger bekannt, allerdings beim Brinkumer SV. Dorthin war der als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet Keeper im Sommer vom Bremer SV gewechselt. Nun brachte er die gegnerischen Stürmer reihenweise zur Verzweiflung.