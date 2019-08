Alexander Kluge (Trainer, Cheftrainer, SV Werder Bremen) Portrait, Nahaufnahme, Einzelfoto, Einzelbild (Oliver Baumgart (hansepixx))

Herr Kluge, wie war Ihre erste Vorbereitung als Cheftrainer bei den Werder-Frauen?

Alex Kluge: Sehr gut, sehr positiv. Wir sind ja seit dem 1. Juli dabei, aber nach sechs Wochen Vorbereitung ist es auch ganz gut, dass es jetzt endlich los geht. Wir haben viel gearbeitet und hatten zuletzt noch mal ein Trainingslager in Nordholz in der Bundeswehr-Kaserne.

Nein, das war ein Trainingslager für den letzten Feinschliff, damit wir jetzt im optimalen Zustand in die zweite Liga starten können.

Wir haben keine Scouts, hatten aber ein Turnier, wo wir gegen Bielefeld und Gütersloh gespielt haben, die ja auch in unserer Liga sind. Ansonsten schaue ich viel im Internet nach Informationen, um einzuschätzen, wo die anderen stehen. Wir sind ja in der eingleisigen zweiten Liga ein Neuling, da gibt es einige noch unbekannte Gegner. Grundsätzlich wollen wir unsere eigenen Stärken setzen, da müssen wir uns vor keiner Mannschaft verstecken.

Der Abschied aus der Bundesliga hat geschmerzt. Wir haben den Kader zusammen gehalten und die Mädels haben sich auf ihre Fahnen geschrieben, dass sie sofort wieder nach oben wollen. Das ist ein klares Ziel, das finde ich gut.

Ich sehe es grundsätzlich als Traum-Beruf an, bei Werder hauptberuflich als Trainer arbeiten zu können. Aber klar, den Schritt in die erste Mannschaft wollte ich perspektivisch schon machen, der Zeitpunkt war dabei offen. Jetzt passte es gut, weil Carmen Roth den Verein berufsbedingt verlassen hat.

Ja, den machen wir uns ja auch selbst. Wir sind gut aufgestellt, es ist positiver Druck. Wir wollen etwas erreichen und was gewinnen und nicht etwas vermeiden. Die Mannschaft kennt sich, ist eingespielt und eingeschworen, das ist eine gute Ausgangslage, um möglichst viele Spiele zu gewinnen. Wir wollen zeigen, dass wir zu den besten 14 Mannschaften in Deutschland gehören.

Ja, wir haben mit dem Trainingsstart am 1. Juli den Blick nur noch nach vorne gerichtet. Es geht darum, die Freude auf die neue Aufgabe zu schüren. Und das ist ja spannender, als zurück zu trauern.

Wahrscheinlich die zweiten Mannschaften vom FC Bayern und VfL Wolfsburg, die beide sehr viele junge und hochtalentierte Spielerinnen haben, die gut ausgebildet sind. Und dazu noch Teams wie Saarbrücken oder auch Meppen, die sehr spielstark sind. Wir haben mit 26 Spieltagen eine sehr lange Saison, da müssen wir sehr konstant auftreten und in jeder Saisonphase fokussiert sein.

Es ist für einige Vereine schwer, die Liga mit deutschlandweiten Fahrten finanziell zu stemmen. Das ist natürlich schade. Aber es gibt wirklich viele talentierte Spielerinnen, die der Liga viel Attraktivität geben, weil sie alles tun, um in ihre ersten Mannschaften zu rutschen.

Rein theoretisch wäre das möglich, aber das ist nicht unser Anspruch und unser Ziel. Wir wollen am Ende der Saison auf einem der beiden Aufstiegsplätze stehen.

Wenn es dazu käme, würden wir nicht nein sagen. Aber so denken wir nicht. Wie gesagt, unser Ziel lautet Platz eins oder zwei.

Ja, in der Tat, ich habe bei Werder vor zehn Jahren als Praktikant angefangen, auch im Mädchen- und Frauenfußball-Bereich. Kurze Zeit später habe ich die U 15-Juniorinnen übernommen, darüber hat sich viel entwickelt. Ich habe gleich gemerkt, dass mir der Trainer-Job sehr viel Spaß macht. Ich bin dann für Werder in die Grundschulen gefahren und habe dort Sport-Unterricht angeboten. Das hat sich so Stück für Stück weiterentwickelt, über die U 17 und die zweite Frauen-Mannschaft bin ich jetzt in der ersten Mannschaft gelandet.

Für mich geht es in erster Linie um die Sportart, ich liebe den Fußball und diesen Verein, ich war schon als Kind Werder-Fan. Ich würde das gar nicht ausschließen, auch mal Jungs oder Männer zu trainieren. In den weiblichen Teams steckt unheimlich Herzblut und Leidenschaft für den Fußball.

Absolut, jede weiß, dass sie mit dem Fußball niemals so viel Geld verdient, um mit 30 Jahren ausgesorgt zu haben. Diese Leidenschaft weiß ich sehr zu schätzen. Wenn wir beispielsweise jetzt ein Auswärtsspiel in Saarbrücken haben, heißt das für einige Spielerinnen, dass sie sich einen Tag Urlaub nehmen müssen.

Wir versuchen, weiter auf Erstliga-Niveau zu arbeiten. Natürlich muss man Kompromisse machen, weil viele Spielerinnen ja einen Vollzeit-Job haben. Aber wir wollen das Niveau der Bundesliga halten, damit wir bei einem möglichen Aufstieg gute Grundvoraussetzungen haben. Wir simulieren sozusagen die Bundesliga, so weit das möglich ist.

Wir haben pro Woche sechs Einheiten, zwei davon finden vormittags statt. Aber da können berufsbedingt nicht alle dabei sein, deshalb müssen wir die Intensität der Einheiten auch unterschiedlich steuern. Wir haben einige Spielerinnen, die bei der Polizei arbeiten und ohnehin schon viel Sport im Beruf ausüben können. Eine Spielerin hatte in dieser Woche einen zwölf-Kilometer-Lauf, da müssen wir dann im Training entsprechend gegensteuern.

Zur Person

Alexander Kluge (32)

ist seit 2011 für Werder tätig, seit 2012 coachte er die U 17-Juniorinnen. Der gebürtige Bremer studierte Sport- und Gesundheitswissenschaftler und besitzt die Trainer-A-Lizenz.

Zur Sache

Nur drei Neuzugänge für die Zweitliga-Saison

Tor: Lena Pauels, Anneke Borbe, Kira Witte

Abwehr: Luisa Wensing, Michelle Ulbrich, Katharina Schiechtl, Melanie Müller, Gabriella Tóth, Alina Böttjer, Alicia Kersten, Adina Hamidovic

Mittelfeld: Reena Wichmann, Lisa-Marie Scholz, Sophie Walter, Verena Volkmer, Giovanna Hoffmann, Lina Hausicke, Jessica Golebiewski, Nina Lührßen, Julia Kofler

Angriff: Cindy König, Stephanie Goddard, Samantha Steuerwald, Franziska Gieseke, Selina Cerci

Trainer: Alexander Kluge, Micha Alexander (Co-Trainer), Anna-Lisa Timm (Athletik), Jennifer Brimmer (Physiotherapeutin), Andrea Stelljes (Betreuerin)

Zugänge: Melanie Müller (Werder 2. Frauen), Alina Böttjer (Werder 2. Frauen), Sophie Walter (1899 Hoffenheim II)

Abgänge: Francesca Calò (1. FC Köln), Sabrina Horvat (1. FC Köln), Rachel Avant (Ziel unbekannt), Nora Clausen (Ziel unbekannt), Sofia Nati (Ziel unbekannt)

Weitere Informationen

Die Spiele der Werder-Frauen und anderer Mannschaften werden im Internet live gestreamt unter www.soccerwatch.tv.