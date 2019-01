Rund 200 Gäste folgten der Einladung von Trainer Roberto Albanese und dem Grün-Gold-Vorsitzenden Jens Steinmann, um sich am Donnerstagabend die neu eröffneten Räume des Vereins und der Tanzschule „Tanzarena“ anzuschauen. Das Foto zeigt Roberto Albanese und seine Ehefrau Uta Albanese. (Frank Koch)

Bevor die Bundesliga an diesem Sonnabend startet, gestatten Sie mir einen Blick zurück aufs Jahr 2018. Obwohl Ihre Formation alle möglichen Titel gewonnen hat, schien es nicht so leicht gewesen zu sein, wie es auf den ersten Blick aussieht. Mit welchen Gefühlen sind Sie zur Deutschen Meisterschaft gefahren?

Roberto Albanese: Na ja, zunächst einmal mit dem Gefühl, noch nicht auf dem maximalen Leistungsstand mit der neuen Choreografie zu sein. Die Vorbereitung war sehr kurz. Das lag unter anderem an der Europameisterschaft im Juni, die einfach zu spät war und wir dort noch mit der alten Choreo starten mussten. Dann hatten wir gerade mal drei Wochen, wo wir mit der neuen arbeiten konnten, aber dann kamen auch schon wieder vier Wochen Sommerferien. Aber die EM war natürlich dann mit unserem Titelgewinn auch wieder schön. Richtig losgelegt haben wir dann schließlich erst im August. Ziemlich spät, um im November auf Titeljagd zu gehen.

Dass es schiefgehen könnte, habe ich eigentlich nicht wirklich gedacht. Es war mir klar, dass wir nicht zu 100 Prozent tanzen können. Dafür ist die Choreo einfach tänzerisch zu schwierig und zu komplex. Zunächst war wichtig, die Choreo sicher aufs Parkett zu bringen. Dann hatten wir Probleme mit den Outfits, die nicht fertig waren. Deshalb bin ich froh, dass wir die Meisterschaft, auch wenn es ein bisschen holprig war, sicher hinter uns gebracht haben.

Nicht einfach. Das Ausbuhen und damit das Nichtrespektieren der Leistung liegt sicherlich auch daran, dass manche hoffen, die Konkurrenz könne an einem guten Tag auch mal gewinnen. Viele finden das langweilig, wenn wir immer gewinnen. Das ist wie im Fußball. Da freuen sich auch viele, wenn Bayern München mal nicht Meister wird.

Es ist in der Tat nicht einfach, die Punktewertung zu verstehen, zumal wenn sie nicht vernünftig erklärt wird. Ich denke auch, dass es für die Mannschaften und für die Spannung der Zuschauer nicht gut ist, das jeweilige Ergebnis direkt öffentlich zu machen.

Die Mannschaften müssen dann womöglich ein fast komplettes Finale in der Kiss & Cry-Ecke stehen, bis sie wissen, ob sie gewonnen oder verloren haben. Das ist ziemlich anstrengend nach der eigenen Vorstellung und meistens auch nicht gut organisiert. Eine kleine Regeneration ist so gut wie nicht möglich.

Und für die Zuschauer geht die Spannung

verloren.

Am Finalende, wenn alle sechs Mannschaften auf die Fläche kommen, sollten die Wertungen nach und nach öffentlich gemacht werden. Das wäre noch mal ein spannendes Highlight für alle.

Mit Wut im Bauch. Auf jeden Fall den WM-Titel klarmachen!

Wir haben extrem an der Synchronität und an der Sicherheit gearbeitet, damit die Choreo selbstbewusst, aber vor allem überzeugend rüberkommt.

Die WM in China war sehr, sehr gut, eine perfekt organisierte Veranstaltung. An Zuschauern fehlte es noch ein bisschen. Das war in Macau anders, da haben die Organisatoren ganze Arbeit geleistet, um das Haus voll zu bekommen. Aber insgesamt muss man es positiv sehen. Die WM in Shenzhen hat neue Türen für den Formationssport geöffnet. Ich habe am Tag nach der WM viel Zuspruch von Chinesen bekommen, die alle begeistert waren und erzählt haben, dass wir in den Social Media gefeiert würden. Das wird nicht die letzte WM in China gewesen sein, da bin ich mir sicher.

Auf jeden Fall. Tanzen ist fast so ein Volkssport wie Tischtennis.

Tanzen genießt eine hohe gesellschaftliche Anerkennung. Wenn man sonntags in den Park von Hongkong geht, sieht man Zehntausende von Paaren, die auf einer riesigen Fläche dort tanzen. In China gibt es 50 000 Profi- und Amateurpaare. Die meisten kommen aus sogenannten Tanzuniversitäten. Die gehen dort von montags bis donnerstags hin, haben sechs bis acht Stunden Training neben der Schule. Freitags geht‘s zu den Eltern, samstags und sonntags zu den Turnieren.

Unfassbar hoch. Was früher die Russen waren, sind heute die Chinesen, die technisch schon alles aufgeholt haben.

Die Chinesen holen die besten Westtrainer, solange bis sie das selbst können. Und dann verselbstständigt sich das.

Doch, das sieht man schon. Aber die Chinesen haben erst in den letzten drei bis vier Jahren begonnen, nach Europa zu reisen. Im Standard ist der chinesische Meister bereits bis ins WM-Semi-Finale gekommen. Im Latein ist die Richtung auch schon Halbfinale. Die könnten schon locker im Finale sein. Das ist am Ende dann auch eine Sache der Zusammensetzung des Wertungsgerichts. Schließlich kommen meist zehn Wertungsrichter aus Europa und nur zwei aus Asien. Aber am Ende werden sie ganz nach vorne kommen. Die Chinesen sind im Tanzsport nicht zu stoppen. In den Juniorenklassen sind sie schon jetzt überall im Finale.

In China ist es normal, Preisgelder auszuloben, damit auch die Mannschaften aus dem Westen kommen. Meistens finanzieren die Ministerien das Geld.

Sicherlich. Aber eigentlich müssten die Teams zunächst einmal die Wertschätzung von allen, von den Vereinen und Verbänden, erfahren. Formationssport müsste mehr Wertschätzung erfahren. Es wird hier eher als Steckenpferd gesehen. Da, wo gerade die Trainer sind, die sich dem Formationsport verschrieben haben, sind die Vereine erfolgreich. Aber ansonsten wird der Formationssport strukturell eher stiefmütterlich behandelt. Dabei ist Formationstanzen medienwirksam und wer erfolgreich ist, den kennt man bundesweit und auch weltweit. Das tänzerische Niveau ist hoch und viele bekannte Einzelpaare kommen ursprünglich aus dem Formationstanzen wie Hansi Galke oder auch Horst Beer.

Auf jeden Fall. Wir sind bestens vorbereitet, die Mannschaft hatte jedes Wochenende eine Show, von daher sollte alles klappen. Ich denke, dass wir eine richtig schöne Saison erleben werden.

Ich finde das super, dass wir dort beginnen. So können wir direkt eine Ansage machen und beweisen, dass wir zu Recht Weltmeister geworden sind.

Nein, wir haben einen großen Kader und werden flexibel sein, alle kommen zum Einsatz. Wir haben super Talente bei den Ersatzpaaren. Das Durchmischen ist auch im Hinblick auf die WM im Dezember in Bremen wichtig. Schließlich sollen bis dahin alle fit für einen Start sein. Und natürlich für den Titel.

Meine Ziele betreffen nicht allein mögliche Titelgewinne. Sie betreffen auch den Gesamtverein Grün-Gold-Club. Es ist Wahnsinn, was hier los ist. Wir haben einen unglaublichen Zulauf von Paaren aus ganz Deutschland, sogar von Paaren aus dem Ausland, die hierhergezogen sind. Wir sind ein absoluter Magnet im Moment, das merkt man in der täglichen Arbeit. Alle sind hoch motiviert und es macht eine Menge Spaß. Ich wünsche mir, dass der Verein weiterhin so einzigartig bleibt.

Auf jeden Fall. Dort können wir Kinder- und Erwachsenenkurse noch einmal aufbauen. Wir haben dort ein sehr hohes Familiengebiet. Da werden wir sicherlich noch das ein oder andere Talent entdecken.

