Fred Walther: Eigentlich jedes Mal, wenn wir außerhalb von Bremen Tennis spielen. Durch die Fusion mit dem Tennisverband Niedersachsen spielen wir ja auch oft fern der Hansestadt. Und dann gibt es schon immer wieder Aufklärungsarbeit über unseren TVW und das Verhältnis zum SV Werder zu leisten.

Wir sind ja 1920 als Tennisabteilung des SV Werder gegründet worden und haben deshalb schon einen gewissen Stallgeruch. Aus organisatorischer Sicht war es dann in der Folge aber einfacher, einen eigenen Verein zu gründen. Damals gab es das Thema Markenrecht ja noch nicht. Und so durften wir in unsere Satzung schreiben, dass wir den Namen Werder und das Logo mit der Raute ewig nutzen dürfen.

Ganz ehrlich? Nicht ein einziges Mal. Als ­Bremer und Fußball-Verrückter schlägt mein Herz natürlich für Werder. Und wir leiden alle unter der aktuellen Situation. Aber wir haben den Namen Werder immer hoch geschätzt, dafür sind wir viel zu eng miteinander verbunden. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir uns den einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand im Werder-Fanshop kaufen ­können.

Genau, das ging sogar so weit, dass wir uns mal die weißen Werder-Trikots als Mannschaftskleidung gekauft haben. Ich habe mir noch den Trainingsanzug gekauft, dazu Jacken, Schweißbänder. Ach, eigentlich alles, was es an Ausrüstung von Werder gibt, befindet sich in meiner Tennistasche. Und wir tragen das alles mit sehr viel Stolz.

Das war nie ein Thema, wir sind markentechnisch ja als Verein überhaupt nicht aktiv und vermarkten dieses Logo auch nicht für unseren Verein. Und wer würde sich schon einen Kugelschreiber für 1,50 Euro kaufen, nur weil da die Werder-Raute drauf ist und darunter TV Werder steht? Nein, wir kommen uns da nicht ins Gehege.

Es kommt schon vor, dass wir bei Anzeigen in Zeitungen und Magazinen, die wir dort schalten, immer mal wieder die Rückfrage kriegen, ob das denn alles so rechtens sei mit der Raute und dem Werder-Logo. Ich sage dann immer: Natürlich, keine Sorge. Aber wir wollen damit kein Geschäft machen.

Ja, wir könnten sogar eine eigene Produktlinie auf den Markt bringen. Aber das will niemand, unser Verhältnis zum SV Werder ist so freundschaftlich, das wollen wir hegen und pflegen. Hubertus Hess-Grunewald hätte als Werder-Präsident bei uns auch ein Grußwort auf der Feier zum Jubiläum gesprochen. Aber die fällt ja nun leider erst mal aus. Wir hoffen, dass wir im Oktober feiern können.

Mit dem BTV von 1896 in der Scharnhorststraße gibt es ja einen Verein, der älter ist. Auch der Tennis-Club von 1912, unser Nachbar hier in Schwachhausen, wurde vor uns ­gegründet. Wir waren also längst nicht der erste Tennisverein in Bremen. Ich weiß aus der Historie, dass wir 1920 schon ein Punktspiel gegen Buntentor hatten.

Es gibt handgeschriebene Jahrbücher von 1920 bis 1932, die ich mir schon durchgelesen habe. Da steht drin, dass die Tennisabteilung schon damals in das Restaurant Munte gegangen ist und dort wilde Tanzfeste gefeiert hat. Feiern kann der Verein also gut, das ist historisch belegt. In den 1970er Jahren gab es auch Spiele, die im Dunkeln ausgetragen wurden, und das Licht kam von den Autos, die mit laufenden Motoren um den Platz eins standen. Es gab hier schon immer ein großes Clubleben, aber die Vereinsgeselligkeit hat sich in den letzten Jahren schon verändert.

Die Menschen spielen Tennis und haben danach schon wieder andere Termine oder Verpflichtungen. Ich gehöre zu den Menschen, die erst Tennis spielen und dann gerne noch eineinhalb Bier trinken. Aber das ist auch eine Altersfrage, als ich jünger war, ging das auch nicht. Da war man nicht so flexibel.

Genau, das haben wir an Bremen 1860 verkauft, dort ist jetzt das Aktivita untergebracht. Wir nutzen nun die Gastronomie von 1860 mit, das ist eine Win-win-Situation. Denn so mancher Gastronom tut sich heute schwer mit einem Tennis-Klubhaus. Aber bei 1860 gibt es Tennisspieler und 1860-Mitglieder, da ist eben immer was los. Und außerdem sitzen wir dort in der Abendsonne. Den Luxus gab es im alten Klubhaus für uns nicht.

Ich habe gerade in den Annalen gelesen, dass es 1937 Pläne gab, sich zusammenzutun. Aber da ist nie was draus geworden, und heute haben wir eine gut gepflegte Nachbarschaft. Gleiches gilt natürlich für 1860, da nutzen wir die Zusammenarbeit und Kooperation, die viele ökonomische Vorteile bietet.

Wir haben leistungsorientiertes Tennis gespielt, aber das ist am Ende ja auch eine Frage des Geldes. Es geht nicht ohne externe Spieler, wenn man weiter oben spielen möchte. Deshalb haben wir uns entschlossen, auf Freizeit- und Breitensport zu setzen, Mannschaftsgeist und Zusammenhalt sind uns wichtiger als bezahlter Leistungssport. Da fördern wir lieber unsere Jugend.

Wir haben mit der Schule am Baumschulenweg eine Schultennis-AG gegründet, das passt sehr gut in unser Nachwuchskonzept. Wir haben insgesamt rund 400 Mitglieder, und damit lässt sich all das erreichen, was wir für die Infrastruktur unseres Vereins mit zehn schönen Außenplätzen und einer modernen Dreifeldhalle benötigen. Wir sind finanziell kerngesund. Das kann ja auch nicht jeder Sportverein behaupten.

Fred Walther (62) ist seit 2018 erster Vorsitzender des TV Werder. Seit 1988 ist er Mitglied im Verein, aktiver Mannschaftsspieler wurde er 1995. Seit diesem Jahr spielt er in der Herren 60 für den TV ­Werder.

Begonnen hat alles im Jahre 1920. In der Chronik des Vereins heißt es wörtlich: „Als im Jahre 1920 der damalige Fußballverein Werder in einen Sportverein umgewandelt wurde, beschlossen einige Damen und Herren des Hauptvereins, eine Tennisabteilung zu gründen. Aus einigen Anfängern des Fußballvereins und durch Anzeigen in der Tagespresse wurde der erste Kreis von Interessenten gewonnen und im März 1920 zu einer Besprechung im Restaurant Hohenzollern gebeten. In Anwesenheit von ca. 30 Damen und Herren wurde hier die Gründung vollzogen (…).

Der kameradschaftliche und freundschaftliche Verkehr unter den Mitgliedern, die sich hier zu fröhlichem Spiel und Sport zusammengefunden hatten, war sehr schön, wenngleich der Sport auch nicht allzu ernst ­genommen wurde. Es fanden allmonatlich Tanzkränzchen in der Munte bei Tagge statt, weshalb die Tennisabteilung auch bald „Tanzabteilung“ genannt wurde.“ Die große Party des Vereins wurde auf den 31. Oktober verschoben. Natürlich wird, wenn dann wieder erlaubt, in der Munte gefeiert. In lockerer Atmosphäre, wie es heißt. Denn feiern können sie ja beim TV Werder.