Jurij Žigon vom Bremer Fußball-Verband. (Hanse Pixx / Oliver Baumgart)

Herr Žigon, im November des vergangenen Jahres wurde der Bremer Fußball erschüttert durch zwei Fälle sexuellen Missbrauchs von jungen Fußballern. Wie sind Sie damals mit diesen Nachrichten umgegangen?

Jurij Žigon: Ich war komplett schockiert und wusste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Man kann den Leuten leider nur bis zur Stirn gucken.

Nein. Es gibt repräsentative Statistiken, die das furchtbare Ausmaß der Problematik deutlich machen. Demnach erfährt jeder zehnte Sportler, Sportarten übergreifend, in seinem Leben sexuellen Missbrauch, sei es körperlich oder verbal. Diese Statistik ist seit längerem ein Thema bei uns.

Ja, genau. Der Bremer Fußball-Verband geht das Thema aktiv an, in Zusammenarbeit mit der Bremer Sportjugend und dem Kinderschutzbund.

Das heißt, dass wir in Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern zum Beispiel Seminare anbieten, auch online. Dort weisen wir auf die Möglichkeiten zur Prävention hin, und wir gehen in die Vereine, wenn man sich intensiver damit beschäftigen möchte. Wir zeigen auf, wie man Rahmenbedingungen schafft, in denen sich Täter unwohl fühlen und wie man es schafft, dass sich Kinder selbstbewusster und geschützter und damit sich auch die Eltern sicherer fühlen.

Er basiert darauf, dass Kindern früh vermittelt wird, dass auch beim Sport, der ohnehin häufig mit Körperkontakt verbunden ist, klare Grenzen existieren. Kinder müssen früh wissen, dass in Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen, ein „Nein“ vollkommen in Ordnung ist. Dann ist ihnen klar, was ihr Gegenüber darf und was nicht. Die Aufklärung schafft eine Kultur des Hinsehens.

Wir informieren die Vereine proaktiv zum Thema Prävention gegen sexuellen Missbrauch zum Beispiel auf Staffeltagen oder bei Vereinsdialogen, erreichen also alle vor jeder Saison. Daneben bieten wir die Seminare an und gehen bei Bedarf mit unseren Partnern in die Vereine. Wir können sie unterstützen und ihnen Wege aufzeigen. Die Vereine müssen aber auch selbst aktiv werden, indem sie in ihren Satzungen entsprechende Anpassungen vornehmen und einen Kodex bereitstellen. Es hilft auch ein erweitertes Führungszeugnis, das die Vereine von ihren Übungsleitern regelmäßig einfordern. Grundsätzlich muss man sagen: Ein Verein muss diese Offenheit haben und sensibel sein für das Thema. Er muss eine Umgebung schaffen, in die Eltern ihre Kinder vertrauensvoll geben können.

Es hat sich in den vergangenen Jahren viel geändert. Die Vereine sind wesentlich aktiver geworden. Bei einigen gibt es bereits einen Ehrenkodex, der sehr genau beschreibt, wie die Mitarbeiter mit ihren Schutzbefohlenen umgehen sollen.

Da wir keine Rückmeldung der Vereine verlangen, haben wir keinen Überblick über konkrete Maßnahmen. Wir wissen durch den steten Austausch allerdings, dass die Vereine sich mit dem Thema nachhaltig beschäftigen. Der Bremer Fußball-Verband hat in Sebastian Lönnies einen Ansprechpartner für Vereinsvertreter oder Betroffene. Er zeigt die Möglichkeiten auf und steht als eine Anlaufstelle bereit, um dann an professionelle Ansprechpartner zu vermitteln.

Der Kinderschutzbund und die Bremer Sportjugend im Landessportbund. Dort sind ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man kann als Verein sehr viel falsch machen, wenn jemand einen Verdacht meldet – weil man denkt, man müsse dann sofort investigativ tätig werden. Das wäre nicht der richtige Weg. Unsere Partner beraten, und die Ermittlungsarbeit ist Sache von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Man kann das nicht pauschal beantworten, weil nicht jeder Anruf einen Verdacht darstellt, sondern es auch um einen Informationsaustausch geht.

Ich weiß, dass sich die Werte deutlich in die richtige Richtung verschoben haben. Das ganze Thema wird heute viel ernster genommen. Alle wissen: Es gibt nicht einmal mehr Kavaliersdelikte, auch nicht den lockeren Spruch, der früher vielleicht als nicht so schlimm galt. Wir sind auf dem Weg in Richtung einer Null-Toleranz-Mentalität.

Der sexuelle Missbrauch im engeren Sinn ist strafrechtlich definiert. Wenn es allerdings um das Überschreiten von Grenzen geht, definiert dies jeder für sich. Dazu kann eben auch dieser Spruch gehören, der ohne böse Absicht gemacht, von einem oder mehreren Empfängern allerdings als verletzend empfunden wird. Daher ist es für Trainer, und konsequenterweise auch für Vereine, ein Qualitätsmerkmal, wenn die Kinder sich wohl fühlen und ihnen Sicherheit gegeben wird. Deshalb sollten Trainer ihre Arbeit auch so transparent wie möglich gestalten. Ein Einzelgespräch mit einem Spieler hinter verschlossenen Türen sollte zum Beispiel heutzutage nicht mehr stattfinden. Ebenso wenig sollten Trainer oder Trainerinnen noch mit ihrer Jugendmannschaft duschen. So vermeide ich in verantwortlicher Position schon im Vorfeld einen Raum für Spekulationen.

Sicher. Die Situation ist heute deutlich distanzierter und schafft Unsicherheiten. Man sagt ja auch, der Trainer sollte sich nicht in der Kabine befinden, wenn sich seine Schutzbefohlenen umziehen. Aber was ist, wenn es Mobbing in der Mannschaft gibt? Wer trägt die Verantwortung, wenn sich ein Kind in der Kabine oder beim Duschen verletzt? Trainer und Trainerinnen haben ja auch eine Aufsichtspflicht. Das ist ein Spannungsfeld, und deshalb ist es umso wichtiger, dass mit dem Verein und den Eltern zusammen Regeln festgelegt werden. Also zum Beispiel Elternteile, die eine Aufsicht in der Kabine übernehmen.

Definitiv. Das Thema erfordert einen höheren Aufwand von allen Beteiligten. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen muss aber alles getan werden. Das ist auch ein wichtiges Signal an die Eltern, die den Vereinen ihre Kinder anvertrauen. Sie müssen erkennen, dass da eine Veränderung stattfindet. Da muss man allerdings auch die Trainer mitnehmen.

Genau. Es muss ihnen deutlich werden, dass am Ende auch sie damit geschützt sind. Das gleiche gilt für die Verantwortlichen in den Vereinen. Das Thema hat eine große Bedeutung, und die Prävention gehört heute zu einem modernen Verein.

Ja. Aber es muss etwas getan werden, und diese Erkenntnis muss in den Vereinen wachsen. Wer gerade in Zeiten von Corona um jedes Mitglied ringt, muss wissen, dass ein sicheres Umfeld elementar ist.

Ich würde mir wünschen, dass wir dann viele Vereine haben, die Kindern ein noch sichereres Umfeld bieten. Der Bremer Fußball-Verband hat seit dem 1. Februar mit Franziska Temper eine Mitarbeiterin, die sich hauptamtlich um das Thema Gesellschaftliche Verantwortung kümmert. Sie wird das Thema intensivieren. Ich wünsche mit daneben aber auch, dass noch mehr Eltern bewusst wird, welche Rolle sie einnehmen: Ihr Interesse am sportlichen Umfeld des Kindes oder Jugendlichen ist ein weiterer Aspekt der Prävention. Insofern geht es auch um eine Kultur des Hinschauens bei den Eltern.

Es ist ein Teil der Aufklärung, welche Mittel und Werkzeuge ein Täter anwendet. Es ist ja gerade das Erschleichen von Vertrauen, das Ausnutzen einer Machtposition und das Sich-unersetzlich-machen, das diese Menschen in ihren Rollen ausspielen. Da fragt man nicht nach, wenn der Leumund gut ist. Wer möchte auch schon den falschen Leuten Unrecht tun? Deshalb ist es so wichtig, Spielregeln zu haben, die für alle gelten. Am Ende schützt der ehrliche und offene Umgang mit Verdachtsfällen nicht nur die Kinder, sondern auch alle Trainer, die sich nichts zu Schulden haben kommen lassen – womöglich ja auch den unter Verdacht stehenden Trainer selbst.

Zur Person

Jurij Žigon (50)

ist seit 2010 Vorsitzender des Verbandesjugendausschuss im Bremer Fußball-Verband. Zudem ist er Mitglied im DFB-Jugendausschuss. Der IT-Fachmann saß als Jugendtrainer unter anderen bei der BTS Neustadt und dem Brinkumer SV auf der Bank.

Zur Sache

Leitfaden zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Die Deutsche Sportjugend (DSJ), integriert in den Deutschen Olympischen Sportbund, befasst sich intensiv mit dem Thema sexueller Übergriffe im Sport. Unter „Prävention sexualisierter Gewalt im Sport“ stellt der Verband auf der Homepage viele Hilfsangebote zur Verfügung (www.dsj.de/kinderschutz). Dort gibt es unter „Safe Sport“ einen Handlungsleitfaden zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Grenzverletzungen, sexualisierter Belästigung und Gewalt im Sport. Die DSJ schreibt dort, dass die Nähe und engen Beziehungen, die im Sport entstünden, mitunter auch Risiken bergen und missbraucht werden könnten. „Es ist für junge Menschen schwierig, über Missbrauchs- und Gewalterfahrungen im Sport zu reden und diese aufzudecken“, heißt es. Sportvereine stünden daher in der Verantwortung, aktiv zum Schutz von Kindern und Jugendlichen beizutragen. Zu diesem Schutzgedanken gehöre es auch, jeglicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche entgegenzutreten – egal, ob körperlicher, psychischer oder sexualisierter Art.