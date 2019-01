Unser Spiel geht über Tempo: Trainer Thomas Popiesch möchte mit den Fischtown Pinguins auch in der dritten DEL-Saison für Furore sorgen. (Ewert/NPH)

Herr Popiesch, nach der tollen Premierensaison 2016/17 war im vergangenen Sommer in Fischtown sehr viel von Demut die Rede. Nun haben die Pinguins auch im zweiten DEL-Jahr das Play-off-Viertelfinale erreicht und für Furore gesorgt. Ist es da nicht an der Zeit, die demütige Haltung aufzugeben?

Thomas Popiesch: Nein, denn es hat nichts mit der Saison zu tun. Man sollte immer Demut zeigen. Aber genauso auch Durchhaltevermögen und Disziplin. Unsere Grundeinstellung ist identisch: Wir wollen wieder etwas Großes erreichen. Aber wir müssen dafür auch erstmal die Basis schaffen und dürfen nicht zu weit nach vorne denken.

Die Pinguins haben sich aber durch zwei gute Serien einen Namen gemacht und sich bundesweit Respekt verschafft. Von daher dürften Sie doch schon mit einer breiteren Brust in die Saison gehen...

Das heißt ja auch nicht, dass wir keine breite Brust haben. Das gilt aber für alle Mannschaften in der DEL. Alle haben einen Namen, alle haben in der Vergangenheit schon mal etwas erreicht. Aber das zählt jetzt nicht mehr. Auch bei Meister Red Bull München nicht. Alle starten wieder bei null Punkten. Jetzt kommt es auf die Kleinigkeiten an, darauf, wie was umgesetzt wird.

Nach dem ersten DEL-Jahr haben die Pinguins beide Goalies und die komplette erste Sturmreihe verloren. Jetzt waren die Abgänge offenbar nicht so schmerzhaft, es heißt sogar, diese neue Mannschaft wäre stärker als die der Vorsaison...

Naja, wir haben Newbury verloren vorne. Wir haben Cody Lampl verloren, der ein Starker war. Dazu Wade Bergman, Jason Bust, Jordan George, Jordan Owens... Man kann jetzt nicht sagen, dass wir schlechte Spieler abgegeben haben. Die haben hier zwei Jahre einen Riesenjob gemacht. Oder auch einen Marian Dejdar, der war 12, 14 Jahre hier. Es ist schwierig, diese Spieler Eins-zu-Eins zu ersetzen.

Sie haben acht neue Spieler unter Vertrag genommen. Ist es Ihnen dabei denn gelungen, die Positionen zumindest gleichwertig zu ersetzen?

Ich denke, da haben wir einen guten Job gemacht. Trotzdem muss sich das erst zeigen. Die anderen Spieler hatten bereits bewiesen, was sie können. Die Neuen stehen davor. Es geht außerdem nicht nur um einzelne Spieler. Es geht auch darum, wie es harmoniert, wie das Teamgefüge ist.

Die Vorbereitung verlief gemessen an den Ergebnissen bei Turnieren und in Testspielen positiv. Wie ist Ihr Gesamteindruck?

Ja, tatsächlich positiv. Die Jungs haben alle über die komplette Zeit von sechs Wochen mit neun Spielen super mitgezogen und immer versucht, alles aus sich herauszuholen und Vollgas zu geben. Die Mannschaft gibt ein gutes Level vor.

Sie selbst haben im Training zuletzt sehr gelöst gewirkt, sehr fröhlich. Ist das ein Stück weit auch die Vorfreude darauf, dass es an diesem Freitag in Krefeld nun endlich losgeht?

Ja klar. Da muss man gar nicht lange drumrum reden. Vorbereitung ist Vorbereitung. Jetzt geht's richtig los, jetzt geht's wieder um Punkte – das macht mehr Spaß, das ist einfach Fakt. Aber es ist für mich auch schön, zu sehen, wie die Jungs arbeiten, sich reinhängen – und dass die Abläufe funktionieren.

Sie sind seit Januar 2016 in Bremerhaven. Wie beurteilen sie die Entwicklung, die sowohl die Mannschaft als auch das Umfeld seither genommen haben?

Ich glaube, dass Bremerhaven schon in der DEL2 der bestgeführte Verein war. Und es läuft hier nach wie vor sehr familiär ab. Aber wir haben auch noch große Schritte gemacht und uns in allen Bereichen weiterentwickelt, professionalisiert. Wir haben inzwischen einen Co-Trainer, einen Athletikcoach, einen Torwarttrainer... Das gab es früher nicht.

Wo gilt es denn, in Zukunft noch weitere Schritte zu machen?

Das Gerüst war hier schon immer sehr gut. Die Geschäftsführung, das Management, die Geschäftsstelle. Die Fans. Die Sponsoren. Das war auch in der DEL2 schon auf einem Top-Level. Jetzt muss man gucken, dass man das Jahr für Jahr punktuell noch stärker macht.

Sie selbst haben in ihrer bisherigen Amtszeit bei den Pinguins auch einen guten Job gemacht und sind sogar zum DEL-Trainer des Jahres 2018 gewählt worden. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Es ehrt mich und macht mich auch stolz. Aber – und das ist viel wichtiger – ich denke, das ist auch eine Anerkennung für den kleinen Standort Bremerhaven. Wir haben zwei Jahre überrascht und eine gute Rolle gespielt. Wir und auch unsere Fans sind eine Bereicherung für die Liga. Das kam bei dieser Wahl mit dazu, das ist honoriert worden. Normalerweise muss ja Don Jackson Trainer des Jahres werden, der ist mit München zweimal hintereinander Deutscher Meister geworden.

Apropos Fans: Was entgegnen Sie den Anhängern, die nach zwei starken Spielzeiten nicht so demütig an die Saison herangehen und erneut den Einzug in die Play-offs erwarten?

Die Erwartungshaltung wird da sein. Das war im letzten Jahr doch auch schon so – und das kann man den Fans auch nicht nehmen. Die Hauptaufgabe hat das Team. Das Team muss in Vorleistung gehen. Die Frage ist dann nur, wie die Fans die Mannschaft unterstützen, wenn es mal nicht so läuft. Es gibt Leute, die schnell euphorisiert sind, und Leute, die schnell demoralisiert sind. Es wird immer ein paar geben, die schnell meckern.

Haben Sie selbst ein Saisonziel definiert?

Oh, das ist ganz schwierig. Es gibt für uns keine leichten Spiele. Wir werden in keinem Spiel so richtig Favorit sein. Und trotzdem denke ich, dass wir uns in jedem Spiel eine Siegchance erarbeiten können. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unseren Start und wollen so schnell wie möglich die ersten Punkte, den ersten Sieg einfahren.

Anders gefragt: Wann war es für Sie eine gute Saison?

Da spielen viele Sachen eine Rolle. Für einen Trainer ist es immer ein gutes Zeichen, wenn die Mannschaft sich entwickelt. Wenn die Zuschauer sagen, wir haben toll gespielt, wir haben gutes Eishockey gezeigt. Wenn lange Zeit eine gute Stimmung herrscht und alle zufrieden sind, dann kann man von einer guten Saison sprechen – unabhängig von einer Platzierung.

Was darf das Publikum von den Pinguins erwarten? Was für ein Eishockey wollen Sie spielen lassen?

Das wird schon identisch sein mit den letzten zwei Jahren. Jeder will das Team sein, das am härtesten arbeitet – das erzählt jeder vorher. Aber wir müssen es wirklich in jedem Spiel beweisen. Das ist ein großer Punkt. Unser Spiel geht über Tempo, über Speed. Wir wollen schnell nach vorne und schnell zum Abschluss kommen. Und wir wollen ohne Scheibe viel Druck machen auf den Gegner.

Das Gespräch führte Frank Büter.

Zur Person

Thomas Popiesch (53) ist seit Januar 2016 Cheftrainer der Fischtown Pinguins, mit denen er in der DEL zuletzt zweimal das Play-off-Viertelfinale erreicht hat. Der gebürtige Berliner war zuvor als Trainer beim EC Ratingen, den Lausitzer Füchsen und den Dresdner Eislöwen tätig. Als Spieler trug Popiesch unter anderem das Trikot der Nürnberg Ice Tigers und der Krefelder Pinguine.