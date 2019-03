Bremen. Nach noch nicht einmal acht Spielminuten wähnte sich Frank Bender in einem schlechten Film: Durch zwei katastrophale individuelle Schnitzer seines Innenverteidigers sowie eine tolle Einzelleistung der Gastgeber lagen die B-Junioren des SV Werder Bremen im Auswärtsspiel in der Regionalliga Nord beim VfL Wolfsburg zu diesem sehr frühen Zeitpunkt bereits mit 0:3 im Hintertreffen. „Wir hatten eigentlich eine gute Trainingswoche“, so Bender nach der bitteren 3:5 (2:3)-Niederlage, „aber in den ersten Minuten waren wir mit dem Kopf überhaupt nicht bei der Sache.“ Einen konkreten Vorwurf wollte der erfahrene Coach keinem Spieler direkt machen, betonte Bender, „letztlich haben wir als Team ein Spiel verloren, in dem ein Unentschieden deutlich gerechter gewesen wäre und das dem Spielverlauf eher entsprochen hätte.“

Nach dem frühen Rückschlag erholten sich die Bremer recht schnell und kamen bis zur Pause durch zwei Tore von SV-Spielgestalter Silas Steinwedel auf 2:3 heran (20./32.). Eigentlich kam Werder sogar zum Ausgleich, allerdings pfiff der Referee aus Bremer Sicht unerklärlicherweise auf Abseits, „obwohl zwei Spieler klar vor Adrian standen“, wie Bender versicherte. So ging es mit einem Tor Rückstand in die Halbzeit, kurz nach Wiederbeginn erhöhte Wolfsburg sogar auf 4:2 (42.).

Für Hoffnung sorgte der neuerliche Anschlusstreffer von Werders Kaan Er, der einen Foulelfmeter zum 3:4 verwandeln konnte (56.) und dessen Mitspieler zur Freude ihres Trainers „eine tolle Moral an den Tag gelegt“ hätten, für neue Hoffnung. Während sich Wolfsburg nach der Pause mit frischen Kräften weiter verstärken konnte, ließ der kleine Bremer Kader seinen Trainer lediglich wenig Möglichkeiten offen. „Die Unterschiede zwischen dem VfL und uns sind schon erheblich“, konstatierte Bender, „während die qualitativ aus dem Vollen schöpfen konnten, hatten wir nur zwei Einwechselspieler zur Verfügung.“ Als Werder schließlich auch noch „ein glasklarer Elfmeter“ (Bender) verweigert wurde, setzte Wolfsburgs eingewechselter Manuel Carboni in der Nachspielzeit mit seinem Tor zum 5:3-Endstand den Deckel drauf (80.+2).

SV Werder Bremen II: Gundelach; Hinte, Polat, Dietrich, Donalis, Rosenboom, Ates, Er, Jusufi, Steinwedel, Nankishi (eingewechselt: Hammermeister, Kaid).